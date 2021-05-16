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Байден в разговоре с президентом Палестины Аббасом: ХАМАС должен прекратить ракетные обстрелы Израиля

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден в разговоре с президентом Палестины Аббасом: ХАМАС должен прекратить ракетные обстрелы Израиля

Президент США Джо Байден 15 мая провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно опубликованной на сайте президента США информации, в разговоре с Нетаньяху Байден подтвердил "решительную поддержку права Израиля на защиту от ракетных обстрелов ХАМАС и других террористических группировок в Газе" и осудил нападения на города. Он приветствовал заявления премьер-министра и других лидеров против актов ненависти и призвал к дальнейшим действиям "по привлечению к ответственности воинствующих экстремистов и установлению спокойствия". Кроме того, лидеры обсудили напряженность в Иерусалиме "и выразили общее желание, чтобы Иерусалим стал местом мирного сосуществования людей всех вероисповеданий и любого происхождения".

При общении с президентом Палестины Байден выразил приверженность США укреплению американо-палестинского партнерства. Он повторил посылы, что Иерусалим должен стать местом мирного сосуществования всех людей, а права палестинцев должны соблюдаться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ХАМАС заплатит высокую цену. Операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется, - Нетаньяху

"Президент Байден проинформировал президента Аббаса о дипломатическом взаимодействии США по продолжающемуся конфликту и подчеркнул, что ХАМАС должен прекратить ракетные обстрелы Израиля. Они выразили общую обеспокоенность тем, что ни в чем не повинные гражданские лица, включая детей, трагически погибли в результате продолжающегося насилия. В этой связи он подчеркнул недавнее решение США возобновить оказание помощи палестинскому народу, включая экономическую и гуманитарную помощь в интересах палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа", - говорится в публикации на сайте президента США.

Байден также выразил уверенность, что урегулировать ситуацию два государства должны за столом переговоров.

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Также читайте: Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.

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Топ комментарии
+11
наличие кацапоракет с инструкторами
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16.05.2021 02:28
+10
сначала сдачу нужно огрести, шобы каазлабаду не повадно было даже мечтать об 1000 роисракет, вместе с ааленьими инструкторами. у ХАМАСА
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16.05.2021 01:40
+7
Вы не всю инфу впитали. Байден также поддержал Израиль в его противостоянии нападкам со стороны российско-хамасовских террористов. Вы правильно подметили , что Байден проявляет благодушие к палестинскому напрду, который стал заложником прокацапо-хамасовских террористов. Израиль тже использует , защищаясь и упреждая новые атаки террористов, только высокоточное оружие , применение которого минимизирует неизбежные жертвы среди мирного населения.
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16.05.2021 02:22
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Everybody just needs to stop shooting!
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16.05.2021 01:21 Ответить
сначала сдачу нужно огрести, шобы каазлабаду не повадно было даже мечтать об 1000 роисракет, вместе с ааленьими инструкторами. у ХАМАСА
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16.05.2021 01:40 Ответить
Как я понял -- Байден против сдачи... ...и вообще: Байден выразил приверженность США укреплению американо-палестинского партнерства. Он повторил посылы, что Иерусалим должен стать местом мирного сосуществования всех людей, а права палестинцев должны соблюдаться.

В этой связи он подчеркнул недавнее решение США возобновить оказание помощи палестинскому народу, включая экономическую и гуманитарную помощь в интересах палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа
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16.05.2021 01:46 Ответить
Вы не всю инфу впитали. Байден также поддержал Израиль в его противостоянии нападкам со стороны российско-хамасовских террористов. Вы правильно подметили , что Байден проявляет благодушие к палестинскому напрду, который стал заложником прокацапо-хамасовских террористов. Израиль тже использует , защищаясь и упреждая новые атаки террористов, только высокоточное оружие , применение которого минимизирует неизбежные жертвы среди мирного населения.
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16.05.2021 02:22 Ответить
Та всё я уже впитал и выпотел...*)
Байден против войны. ...значит, оружие не понадобится... -- а без США, Израиль не потянет.
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16.05.2021 02:42 Ответить
смотри в глаза Байдена .-"Я часто думаю одно,а делаю совсем другое" Байден у розмові з президентом Палестини Аббасом: ХАМАС має припинити ракетний обстріл Ізраїлю - Цензор.НЕТ 1679
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16.05.2021 10:00 Ответить
А скільки палестинських дітей ізраїль покалічив шрапнеллю, що лишилися без рук і без ніг? Окупанти чортові.
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16.05.2021 14:55 Ответить
А может быть хамасу стоило сто раз подумать, прежде чем начинать выпускать тысячи ракет по Израйлю? Девушка, включайте, блин, мозги, когда что-то изрекаете. Наверно украинцы тоже сильно обижают даунбасян? Не фиг было лезть к Израйлю, они прекрасно знали , куда лезли, и прекрасно понимали, что за этим последует. Теперь пусть отгребают, если слова не доходят. Израйль их перед обстрелом еще и предупреждает , куда будет стрелять. А хамасовцы предупреждают? Разве что, тварь, твоего любимого *****. За детей она обеспокоилась без рук и ног. Все начинается с родителей этих детей, которые не имеют мозга и совести.
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16.05.2021 19:43 Ответить
Тут проскочила інформація, що "неіснуючий" ВМФ Ізраїлю 13 травня перехопив у Середземному морі торгівельні судна, що йшли в сектор Газа, в трюмах яких везли "гуманітарку" для ХАМАС... "Стріляючу"... Вся - російського виробництва...
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16.05.2021 05:49 Ответить
***** внимание от Украины отводит дав отмашку Хамасу... Давай Нетаньяху, продолжай и дальше вместе с израильской ватой искать бандеровцев в Украине. Вы сделали это вместе!
Еще один урок того, как заигрывать с Террорашкой.
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16.05.2021 02:19 Ответить
А можно прояснить, что явилось причиной обстрелов ?
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16.05.2021 02:20 Ответить
наличие кацапоракет с инструкторами
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16.05.2021 02:28 Ответить
Так разве Израиль не знает, что по нему лупят российскими ракетами ?
Израиль с путиным в полном контакте - значит, там обо всём договорились.
Значит, по Израилю стреляют туда, где ущерб минимален.
А в ответ идёт уже полновесный удар, который и надо было обосновать.
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16.05.2021 15:19 Ответить
Мутная история) Насколько я понял, то арабы продали свои дома евреям... В итоге и деньги получили, и не выселились.) Естественно суд стал на сторону покупателей) А дальше дело техники, кто там будет разбираться почему их выселили) А насчет тех, кто бушует на улицах... Израилю просто нужно вернуть их туда, откуда сбежали их родители... Пусть поживут в Газе
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16.05.2021 04:28 Ответить
Читав на днях - привід був цікавий. Класика. У арабському кварталі Єрусалима кілька євреїв купили у власників будинки... З землею. Поки нові власники переоформляли документи, араби, в стилі наших циган, самовільно заселилися у пустуючі будівлі, звільнені попередніми власниками. Нові господарі прийшли, а там - "квартиранти". І виселяться не збираються... Ну, люди в суд звернулися... "Тягомотина йшла кілька років. За той час "квартиранти" там "прижилися" і стали вважать це житло своїм. Коли суд виніс остаточне рішення про їх виселення, ті "гвалт підняли". І закрутилася "буча". Домішалося ще кілька конфліктних ситуацій між євреями та арабами. І тут - "вишенька на тортику" - в Тік-ток" запустив "хтось" "флешмоб" - "удар єврея"... Хто хоче приєднаться до флешмобу, повинен публічно підійти до єврея, ударить його, а потім викласти в Інтернет відео. ("Хто" це організував, сумніваться не треба...). Коли це все стало "розбухать", євреї спробували порядок навести. Підключився ХАМАС... І "понеслось"...
Тобто, чітко спланована провокація, щоб викликать "бучу" на Близькому Сході і нафта підскочила в ціні...
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16.05.2021 06:03 Ответить
Так ракеты - это просто продолжение флэшмоба ?
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16.05.2021 06:17 Ответить
Ага...
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16.05.2021 06:46 Ответить
Скоро так в Украине, иностранцы и олигархи имеющие иные гражданства, будут скупать землю вместе с домами. Скупать целыми областями. И в дома заселять иностранцев. И в каких-то областях не останется ничего украинского. Можно понять что будет в результате.
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16.05.2021 11:53 Ответить
Нам до вашого Сибіру і Далекого Сходу, ще далеко... Поки буряти "русский мир" на Донбасі захищали, Путін їх землю віддав у оренду китайцям, по 5 доларів за гектар, на 50 років... На ділянках стоять китайські прапори, озброєна охорона, і ганяють недобитих "господарів землі бурятської", як "котів помийних"...
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16.05.2021 12:10 Ответить
Вы сделали это вместе!

Байден в разговоре с президентом Палестины Аббасом: ХАМАС должен прекратить ракетные обстрелы Израиля - Цензор.НЕТ 2140
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16.05.2021 02:21 Ответить
У них свої "топ-игрьі". І охота.
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16.05.2021 15:01 Ответить
_Байден "...в разговоре с Нетаньяху Байден подтвердил "решительную поддержку права Израиля на защиту от ракетных обстрелов ХАМАС и других террористических группировок в Газе" и осудил нападения на города" И тот же Байден "выразил приверженность США укреплению американо-палестинского партнерства". Мелет что попало, трепло! Ведёт себя как грёбаный шизик!
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16.05.2021 03:07 Ответить
А что не так? Байден - против кацапохамас-террористов, но не против палестинского народа.
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16.05.2021 04:14 Ответить
Если Байден подружится с палестинцами, кремлядь проиграет на Ближнем Востоке.
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16.05.2021 04:17 Ответить
Нет такого народа, и никогда не было.
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16.05.2021 06:13 Ответить
в 64-му придумали чекісти той народ
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16.05.2021 06:55 Ответить
Главарь террористической ООП - "президент Палестины" ?
Аффтар, не выходи в эфир в нетрезвом виде.
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16.05.2021 06:12 Ответить
Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям/ Израиль союзница Путина в его войне с Украиной. Украинцам вписываться за Израиль что за страну союзницу Гитлера.
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16.05.2021 06:13 Ответить
Ізраїль не визнав Голодомор. Це країна хижацька і недалека від фашистської раші.
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16.05.2021 15:06 Ответить
Нам лучше держать озабоченный нейтралитет. Хамас, как и все шииты - союзники РФ. Евреи нам ближе исторически, но сам Израиль не сказал бы, что нам друг. Голодомор не признают, беспилотники не продают, посол Израиля регулярно постит ватные украинофобские закидоны.
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16.05.2021 07:42 Ответить
чего это "Евреи нам ближе исторически"?? тем что голодомор устроили? хороша близость...
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16.05.2021 15:01 Ответить
Євреї історично паслися в Україні, ніхто і ніколи з них фізично не працював, хіба, може, зрідка асимільовані.
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16.05.2021 15:11 Ответить
Розпалювання конфлікту - це і є ціль Путіна.
Хаос усюди, по всьому світу.
Ціль Путіна - хаос в Анголі, в Ізраїлі, в Україні , в Європі , на Близькому Сході , в Білому Домі !!
Це і є цілі путінської Росії.
Вони вже досягли своїх цілей.
Це психічнохворі люди, від яких варто очікувати чого завгодно. І ми зі своїм раціональним мисленням не здатні зрозуміти мотивацію Російської Федерації і особисто путліна !
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16.05.2021 07:44 Ответить
Просто вони виконують "Заветьі Ленина" про "всемирную революцию" і "пролетарии всех стран соединяйтесь!"
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16.05.2021 15:15 Ответить
А також свій "Интернациональньій долг".
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16.05.2021 15:17 Ответить
Сказано - Хамас во всем обвинил Израиль. Но нам не дают никаких аргументов, ни одной стороны ни другой. Но таким образом нами манипулируют и пытаются опустить до уровня не думающих полуживотных.
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16.05.2021 07:49 Ответить
Это все дикая школа журналистики СССР.
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16.05.2021 07:57 Ответить
Навіть "полуживотньіе" розуміють, що Ізраїлю бракує землі і води. Євреї окупували Палестину, місцевих жителів зігнали в сектор Газа, але їм цього мало, бо багато євреїв прибуває з інших країн до Ізраїлю на пмж. Тому почали тіснити палестинців у секторі, вести своє будівництво, а також виселяти їх від храму в Єрусалимі, де вони жили з покон віків.
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16.05.2021 15:25 Ответить
І ці люди забороняють нам колупатися в носі?
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16.05.2021 07:54 Ответить
Абасс- коррумпированный палестинец,предавший своих соотечественников и НЕ имеющий у них авторитета. Это все равно что с бомжем договариваться,результат тот же. А на деньги от вас он таки неплохо поживет.
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16.05.2021 07:55 Ответить
У нас власть не менее коррумпированная чем они. Так что не нам высокомерно к ним относиться.
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16.05.2021 08:01 Ответить
Абсурдно израильско- палестинские отношения сводить к коррумпированности лидера палестинцев.
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16.05.2021 08:19 Ответить
Вы думаете? Ясира Арафата помните? Если он объявлял"дни неповиновения" у израильтян начинался ад. Конечно,по Вашему,лидер пользующийся поддержкой своего народа,не причем. Какие глупости,особо в отношении мусульман.
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16.05.2021 08:40 Ответить
" особо в отношении мусульман". А христові походи давно закінчилися? Чи й досі продовжуються, щоб убивати й грабувати...
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16.05.2021 15:41 Ответить
Байден предложил ПДЧ палестинскому правительству.
Байден в разговоре с президентом Палестины Аббасом: ХАМАС должен прекратить ракетные обстрелы Израиля - Цензор.НЕТ 9727
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16.05.2021 08:42 Ответить
Байден слабак, с террористами разговоры не разговаривают.
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16.05.2021 08:53 Ответить
А Байден может и Пушилину позвонит? Он тут тоже президент Какой же это пздц
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16.05.2021 09:04 Ответить
"Держава" та палестинська фіктивна, віртуальна, Аббас нічого не контролює і не має жодного впливу на фінансований Іраном і Росією ХАМАС, який сенс до нього звертатись? Може цим Байден якраз хотів підкреслити нікчемність і фактичну неможливість "палестинської державності"? Тоді він вправно потролив Аббаса.
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16.05.2021 10:00 Ответить
Росія, як і свого часу СРСР, підтримує палестинські сили. І не лише озброєнням.
Свого часу, нинішній очільник Палестини Махмуд Аббас (він же "Абу Мазен") писав і захищав дисертацію з антиізраїльської пропагандистської тематики у Євгена Примакова в Москві )
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16.05.2021 10:27 Ответить
Росія і Україну за державу не вважає, ні народу, ні української мови. Усі нації на світі теж зневажає, крім своєї. Так і євреї усіх інших вважають гоями.
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16.05.2021 15:36 Ответить
Тут багато правильных аргументів наведено, що нам потрібен нейтралітет між сторонами цього конфлікту. Крім того в нас складна в самих ситуація. Ставши на одну сторону ми друзів не отримаємо, а ще ворогів точно.
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17.05.2021 05:10 Ответить
Хоча деталі відношень між ними вартує обговорювати. Але нам деталі наші постсовєтські журналісти не дають, а нав'язують нам, щоб ми ставали на якусь сторону, в якості аргументів даючи примітивні шаблони.
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17.05.2021 05:22 Ответить
А деталі обговорювати, по можливості обережно причинно-наслідкові зв'язки.
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17.05.2021 05:29 Ответить
 
 