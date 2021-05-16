Байден в разговоре с президентом Палестины Аббасом: ХАМАС должен прекратить ракетные обстрелы Израиля
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден 15 мая провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно опубликованной на сайте президента США информации, в разговоре с Нетаньяху Байден подтвердил "решительную поддержку права Израиля на защиту от ракетных обстрелов ХАМАС и других террористических группировок в Газе" и осудил нападения на города. Он приветствовал заявления премьер-министра и других лидеров против актов ненависти и призвал к дальнейшим действиям "по привлечению к ответственности воинствующих экстремистов и установлению спокойствия". Кроме того, лидеры обсудили напряженность в Иерусалиме "и выразили общее желание, чтобы Иерусалим стал местом мирного сосуществования людей всех вероисповеданий и любого происхождения".
При общении с президентом Палестины Байден выразил приверженность США укреплению американо-палестинского партнерства. Он повторил посылы, что Иерусалим должен стать местом мирного сосуществования всех людей, а права палестинцев должны соблюдаться.
"Президент Байден проинформировал президента Аббаса о дипломатическом взаимодействии США по продолжающемуся конфликту и подчеркнул, что ХАМАС должен прекратить ракетные обстрелы Израиля. Они выразили общую обеспокоенность тем, что ни в чем не повинные гражданские лица, включая детей, трагически погибли в результате продолжающегося насилия. В этой связи он подчеркнул недавнее решение США возобновить оказание помощи палестинскому народу, включая экономическую и гуманитарную помощь в интересах палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа", - говорится в публикации на сайте президента США.
Байден также выразил уверенность, что урегулировать ситуацию два государства должны за столом переговоров.
Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.
Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.
Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.
Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.
Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.
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В этой связи он подчеркнул недавнее решение США возобновить оказание помощи палестинскому народу, включая экономическую и гуманитарную помощь в интересах палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа
Байден против войны. ...значит, оружие не понадобится... -- а без США, Израиль не потянет.
Еще один урок того, как заигрывать с Террорашкой.
Израиль с путиным в полном контакте - значит, там обо всём договорились.
Значит, по Израилю стреляют туда, где ущерб минимален.
А в ответ идёт уже полновесный удар, который и надо было обосновать.
Тобто, чітко спланована провокація, щоб викликать "бучу" на Близькому Сході і нафта підскочила в ціні...
Аффтар, не выходи в эфир в нетрезвом виде.
Хаос усюди, по всьому світу.
Ціль Путіна - хаос в Анголі, в Ізраїлі, в Україні , в Європі , на Близькому Сході , в Білому Домі !!
Це і є цілі путінської Росії.
Вони вже досягли своїх цілей.
Це психічнохворі люди, від яких варто очікувати чого завгодно. І ми зі своїм раціональним мисленням не здатні зрозуміти мотивацію Російської Федерації і особисто путліна !
Свого часу, нинішній очільник Палестини Махмуд Аббас (він же "Абу Мазен") писав і захищав дисертацію з антиізраїльської пропагандистської тематики у Євгена Примакова в Москві )