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боевик (16778) обстрел (20252) терроризм (18674) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

За минувшие сутки 16 нарушений режима "тишины", ранен воин. Террористы стреляли из минометов 120-го калибра у ряда населенных пунктов, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

За минувшие сутки 16 нарушений режима

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За минувшие сутки, 15 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные штаба ООС.

Отмечается, что вблизи населенного пункта Водяное враг трижды открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. Вблизи н.п. Пески оккупанты три раза осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении наших позиций, у населенного пункта Новгородское враг дважды использовал минометы 120-го и 82-го калибров.

У населенных пунктов Широкино и Невельское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра. В пригороде Старогнатовки вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

"Вблизи населенного пункта Опытное враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Гладосово - еще и из станковых противотанковых гранатометов. Около Марьинки противник дважды открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов", - следует из сообщения.

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"Вчера один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и отправили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь", - подчеркивают в штабе.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 16 мая зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Автор: Ірина Дашківська
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За минувшие сутки 16 нарушений режима "тишины", ранен воин. Террористы стреляли из минометов 120-го калибра у ряда населенных пунктов, - ООС - Цензор.НЕТ 815
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16.05.2021 08:20 Ответить
120 -й калибр - 30 мм ?
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16.05.2021 08:21 Ответить
Замахали вы уже своей статистикой,может у израильтян поучитесь защищать свою страну или у Азейбарджанцев,хотя возможно что эта страна не ваша
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16.05.2021 08:56 Ответить
Все правильно, учиться и перенимать опыт надо, за исключением одного манюсенького но.....и у тех, и у других нет такого бесноватого соседа как расейка, у них нет общих границ.
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16.05.2021 09:02 Ответить
Нащет соседа вы правы,силен сволочь,но бухарик,а по сему туп и трусоват
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16.05.2021 10:17 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей руSSкую тварь, очисти землю Украины!За минулу добу 16 порушень режиму "тиші", поранено воїна. Терористи стріляли з мінометів 120-го калібру кілька населених пунктів, - ООС - Цензор.НЕТ 3624
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16.05.2021 08:57 Ответить
Кацап чудово розуміє - без України він монгол.
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16.05.2021 08:58 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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16.05.2021 11:15 Ответить
 
 