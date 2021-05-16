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Байден (2386) журналистика (3168) Израиль (1760) Нетаньяху (153) обстрел (20252) США (23212)

Байден в разговоре с Нетаньяху заявил о поддержке права Израиля на самозащиту, но выразил опасения из-за безопасности журналистов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден в разговоре с Нетаньяху заявил о поддержке права Израиля на самозащиту, но выразил опасения из-за безопасности журналистов

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил решительную поддержку права Израиля на самозащиту от ракетных ударов "Хамаса" и других "террористических" группировок.

О разговоре Байдена с Нетаньяху сообщил Белый дом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Радио Свобода".

Он также осудил эти неразборчивые атаки на города и поселения по всему Израилю, говорится в сообщении.

В то же время он также выразил опасения по поводу безопасности журналистов и подчеркнул необходимость их защиты, добавили в Вашингтоне.

В офисе Нетаньяху об этом разговоре сообщили, что израильский премьер поблагодарил президента США за "недвусмысленную поддержку права Израиля на самозащиту".

При этом, говорится в этом сообщении, премьер Нетаньяху подчеркнул, что Израиль делает все возможное, чтобы избежать причинения вреда непричастным к насилию лицам. В частности, заявили в Израиле, доказательством этого является то, что из зданий, в которых содержатся "террористические цели" и по которым наносит удары Армия обороны Израиля, эвакуируют непричастных перед ударами.

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Также читайте: Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Кремлевская сволочь, снабдившая Хамас тысячами ракет , осуждает Израиль и нагло лезет помиротворствовать !!
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16.05.2021 08:23
+6
Байден в разговоре с Нетаньяху заявил о поддержке права Израиля на самозащиту, но выразил опасения из-за безопасности журналистов - Цензор.НЕТ 766
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16.05.2021 08:37
+6
З тебе берем приклад... Ти сім років у будь-яку тему Пороха приплітаєш...
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16.05.2021 09:01
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Иван Петрович Сидоров на происходящее смотрит через призму Украины. Арабы-палестинцы продали свою землю евреям. Результат-на эту землю приехали евреи со всего света, их количество возросло в 10 раз, стало тесно, арабы начали бунтовать, а евреи их усмирять-Киббия, Сабра, Шатилла, сектор Газа. Украинцы тоже будут продавать свою землю Но не только евреям. А и китайцам. Китайцы-мудрый народ. Есть надежда, что в Украине Киббии, Сабры, Шатиллы, сектора Газа не будет.
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16.05.2021 08:20 Ответить
Байден в разговоре с Нетаньяху заявил о поддержке права Израиля на самозащиту, но выразил опасения из-за безопасности журналистов - Цензор.НЕТ 3834
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16.05.2021 08:36 Ответить
У нас беда не в бракованных евреях.
У нас беда в бракованных президентах.
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16.05.2021 08:50 Ответить
Кремлевская сволочь, снабдившая Хамас тысячами ракет , осуждает Израиль и нагло лезет помиротворствовать !!
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16.05.2021 08:23 Ответить
Туфта. Кажется им абсолютно пофиг.
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16.05.2021 08:36 Ответить
Байден в разговоре с Нетаньяху заявил о поддержке права Израиля на самозащиту, но выразил опасения из-за безопасности журналистов - Цензор.НЕТ 766
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16.05.2021 08:37 Ответить
А там и середины то нет. Арабы и евреи живет вместе.
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16.05.2021 08:40 Ответить
тут ботам важливо приплести Зеленського в абсолютно любу тему, завдання в нього таке
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16.05.2021 08:55 Ответить
З тебе берем приклад... Ти сім років у будь-яку тему Пороха приплітаєш...
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16.05.2021 09:01 Ответить
Як і мені. І на арабів, і на Ізраїль.
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16.05.2021 08:39 Ответить
Кому "пофиг"? Вашим кацапам кремлівським"? Та вони не знають, що робить!... Вони ж надіялися, що ООН "прищучить" Ізраїль, стане закликать "світову спільноту" "засудить агресивні дії проти мирного населення...", погодиться на роль Росії, як "миротворця".... А вийшло, що Ізраїль "довели до краю", і він "поклав" на "миролюбивае мнение" "довгий" і "товстий", ООН "засунуло язик у сраку" і упирається закликам Росії скликать негайно РадБез ООН, щоб виконать її вимоги. Американська адміністрація підтримала право Ізраїля на оборону від обстрілів і ударів у відповідь.... Блокадою з моря Ізраїль зупинив поставки озброєння в Газу. А "плану Б", у "кремлівських", мабуть, нема в запасі...
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16.05.2021 09:00 Ответить
Ну дед, у тебя и фантазия.
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16.05.2021 09:56 Ответить
Не гірша, ніж у тебе і твоїх госодарів...
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16.05.2021 10:10 Ответить
Основную массу своих ракет ХАМАС и "Исламский джихад" производят сами: они создали в секторе Газа целый производственный комплекс, быстро развивающийся и довольно высокотехнологичный. Израильские и иностранные эксперты считают, что в создании этого комплекса очень помог Иран.
Источник : https://www.bbc.com/russian/features-57115491
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16.05.2021 11:08 Ответить
Україна понад усе!
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16.05.2021 08:41 Ответить
Ізраїль тимчасово втрачає підтримку США. В усякому разі видиму
І взагалі США повністю виходять з Афганістану, Сирії, з усього Ближнього Сходу. Байден бачить, що недоречно витрачати два трильйони доларів і близько тисячі загиблих військових США за 20 років і нічого суттєвого не отримавши взамін
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16.05.2021 08:52 Ответить
Поддержку США? Откуда такие выводы? Или просто с методички передрал?
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16.05.2021 12:17 Ответить
Потом почитаем посты посла Израиля про украинцев и станет симпатичным Хамас. Народ, не надо вписываться за демократов или республиканцев, арабов или евреев. Особенно, если не знаете, чем одни принципиально лучше других. А если необразованный араб из гетто сектора Газы хуже культурного и образованного еврея, то не шовинизм ли это?
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16.05.2021 08:59 Ответить
В чистом виде не хуже. Но в виде хамасника-ракетчика точно хуже.
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16.05.2021 10:07 Ответить
Журналюги знають куди припхались. Нехай щастить.
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16.05.2021 09:05 Ответить
Сім років війни з Рашою. Українці мали б вже збудувати свій "залізний купол", або хочаб мережу підземних бомбосховищ, як у Газі. Не зроблено НІЧОГО. Зєля навіть заблокував те куце фінансування українських розробок ракетного озброєння - за два роки не дав ні гривні. Про бомбосховища навіть і мова не йдеться. Українці сплять на ящику з дінамітом і пускають бульби з носу. Жити набридло?
_________
Зєлю геть. Дострокові.
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16.05.2021 09:06 Ответить
Фиг тебе. Хоть поржем (тм) Байден у розмові з Нетаньяху заявив про підтримку права Ізраїлю на самозахист, але висловив побоювання щодо безпеки журналістів - Цензор.НЕТ 1709
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16.05.2021 09:12 Ответить
Чому жертва завжди винна в тому, що посміла захищатися? Чому ЗМІ завжди на стороні терористів? Можливо, воєн стане менше, якщо знищити кубла таких "ЗМІ"? Не тільки штаби знищувати, а такі кухні "альтернативних фактів", ленін- сталін- геббельс -... пропаганди...
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16.05.2021 09:33 Ответить
Нечего там делать журнашл*хам. Они всегда рапортуют "пропалестински". Вышвырнуть всех оттуда. Когда война закончится в пользу Израиля, запустить одного обратно. Всё.
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16.05.2021 09:55 Ответить
Жители Германии в середине 20-го века расплачивались /ковромыми бомбежками на голову/ за свой ВЫБОР /или безразличие/
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16.05.2021 10:09 Ответить
додам,німці під аплодисменти свого народу бомбили Лондон,Ротердам,Варшаву,Київ....
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16.05.2021 10:41 Ответить
Журналисты находясь в зоне боевых действий или зонах потенциальной опасности сами несут ответственность за свой выбор, профессии и места нахождения. Не кто не обязан предоставлять им специальную защиту. Да прицельно убивать , снайперским огнем лиц в жилетках " Пресса" нельзя конечно, но если они находятся в гуще врага в зоне боевых действий, где применяется не прицельное стрелковое оружие) то это уже чисто их ответственность и выбор.
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16.05.2021 11:41 Ответить
Почему Украина не защищается,как Израиль?Убили нашего одного военного,в ответ всю землю вспахать снарядами,откуда стреляли.
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16.05.2021 12:18 Ответить
Бо терпилы выбрали клована
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16.05.2021 12:21 Ответить
Мародерський троль заробив копійчинку Байден у розмові з Нетаньяху заявив про підтримку права Ізраїлю на самозахист, але висловив побоювання щодо безпеки журналістів - Цензор.НЕТ 832
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16.05.2021 12:57 Ответить
 
 