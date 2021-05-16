Байден в разговоре с Нетаньяху заявил о поддержке права Израиля на самозащиту, но выразил опасения из-за безопасности журналистов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил решительную поддержку права Израиля на самозащиту от ракетных ударов "Хамаса" и других "террористических" группировок.
О разговоре Байдена с Нетаньяху сообщил Белый дом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Он также осудил эти неразборчивые атаки на города и поселения по всему Израилю, говорится в сообщении.
В то же время он также выразил опасения по поводу безопасности журналистов и подчеркнул необходимость их защиты, добавили в Вашингтоне.
В офисе Нетаньяху об этом разговоре сообщили, что израильский премьер поблагодарил президента США за "недвусмысленную поддержку права Израиля на самозащиту".
При этом, говорится в этом сообщении, премьер Нетаньяху подчеркнул, что Израиль делает все возможное, чтобы избежать причинения вреда непричастным к насилию лицам. В частности, заявили в Израиле, доказательством этого является то, что из зданий, в которых содержатся "террористические цели" и по которым наносит удары Армия обороны Израиля, эвакуируют непричастных перед ударами.
Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.
Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.
Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.
Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.
Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.
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У нас беда в бракованных президентах.
Источник : https://www.bbc.com/russian/features-57115491
І взагалі США повністю виходять з Афганістану, Сирії, з усього Ближнього Сходу. Байден бачить, що недоречно витрачати два трильйони доларів і близько тисячі загиблих військових США за 20 років і нічого суттєвого не отримавши взамін
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Зєлю геть. Дострокові.
Помните днем инцидент на ливанской границе?
Там где ливанские "демонстранты" прорвались на израильскую территорию?
Один из "демонстрантов" подстреленных днем, скоропостижно скончался от аллергии на свинец.
После смерти неожиданно выяснилось, что он был бойцом Хизбаллы.
Такие вот мирные демонстранты
https://xn--80affa3aj0al.xn--80asehdb/#/im?p=