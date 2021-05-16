РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6397 посетителей онлайн
Новости За рубежом
9 800 32
Беларусь (7527) граница (4749) Литва (2128) оплата (81) Польша (7488)

С 1 июня Беларусь вводит плату за выезд транспортом в Украину, Польшу и Литву

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

С 1 июня Беларусь вводит плату за выезд транспортом в Украину, Польшу и Литву

В Беларуси областной совет депутатов Гомельской области, граничащей с Украиной, с 1 июня вводит местный сбор за пересечение границы на выезд транспортом. Аналогичное решение приняли и в Гродненской области, которая на границе с Литвой и Польшей.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь при выезде из страны направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 1 июня его введут в Гомельской и Гродненской областях", - говорится в сообщении.

По информации пограничного ведомства, сбор будут взимать с транспортных средств, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин. Количество пассажиров не влияет на сумму сбора.

Платеж для транспортных средств до пяти тонн установлен в размере одной базовой величины - 29 белорусских рублей (около 320 гривен). Его уплата должна осуществляться водителем транспортного средства до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска.

Читайте также: Лукашенко о досрочных президентских выборах в Беларуси: Готов, но только параллельно с США

При этом от уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, а также сопровождающие умерших для захоронения; участники и инвалиды войны; инвалиды I и II групп и их сопровождающие; участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
А ещё за просто езду по стране. А то швендяют туда-сюда. Ветер создают.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:07
+16
Так нужно еще и за вьезд фраеров ушастьіх стричь...
показать весь комментарий
16.05.2021 09:01
+7
И плату за воздух и дождь обязательно, для полного комплекта.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То бацька таки підкорив людей.
Звісно, йому не пробачать. Але і скидати вже не будуть.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:00 Ответить
Я так понял, за выезд из Брестской области в Украину и Польшу, а также из Витебской в Литву и Латвию ничего брать не будут? Так как это решение только 2 областей?
показать весь комментарий
16.05.2021 12:58 Ответить
Так нужно еще и за вьезд фраеров ушастьіх стричь...
показать весь комментарий
16.05.2021 09:01 Ответить
А ещё за просто езду по стране. А то швендяют туда-сюда. Ветер создают.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:07 Ответить
З 1 червня Білорусь вводить плату за виїзд транспортом в Україну, Польщу та Литву - Цензор.НЕТ 3799
показать весь комментарий
16.05.2021 11:31 Ответить
Це відповідь на економічні санкції.
показать весь комментарий
16.05.2021 14:34 Ответить
Лук ЬІн - психопат.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:01 Ответить
Неплохая компания.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:07 Ответить
И плату за воздух и дождь обязательно, для полного комплекта.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:10 Ответить
А на смоленском направлении?тоже?
показать весь комментарий
16.05.2021 09:12 Ответить
При в'їзді бачив плату, при виїзді це ноухау для білорусів.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:16 Ответить
просто плату за пользование белорашскими автобанами будут брать по выезду. для крепостных, внутреннее пользование, бульбохуйло сделал бесплатным (как бэ) ))
показать весь комментарий
16.05.2021 10:53 Ответить
Хм, тепер з кожного автобуса з Білорусі до Болгарії наприклад, + зарплата лейтенанта ОМОН С 1 июня Беларусь вводит плату за выезд транспортом в Украину, Польшу и Литву - Цензор.НЕТ 3089
показать весь комментарий
16.05.2021 09:18 Ответить
"Рублікі-капєєчкі халявниє, ой-йой-йой-йой-йоой, палюбіл я вас, а главнає - патірял пакой". (с)
показать весь комментарий
16.05.2021 09:24 Ответить
А що раніше не було того збору ??Колись то іхав через Брест в Украіну то заплатив 20 баксів за транзт
показать весь комментарий
16.05.2021 09:27 Ответить
Залізний занавіс потихеньку зачиняється,скоро білоруси для виїзду за кордон будуть змушені проходити співбесіду в КДБ.Прикро за них,не змогли відстояти свою свободу.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:37 Ответить
И всей семьей нельзя....надо что бы кто то дома остался...и потом ответил в случае чего...
показать весь комментарий
16.05.2021 09:58 Ответить
Этого мало....надо еще выездные визы сделать...и что бы выдавал их КГБ....тогда беларусы будут с цветами к границе подьезжать....и обувь снимать за километр...
показать весь комментарий
16.05.2021 09:56 Ответить
Какая ещё Беларусь? Белоруссия
показать весь комментарий
16.05.2021 09:56 Ответить
Правильно,нечего ездить в недружественные страны!а за поездку в Россию надо будет ещё и доплачивать.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:01 Ответить
В нас З 1 червня Білорусь вводить плату за виїзд транспортом в Україну, Польщу та Литву - Цензор.НЕТ 8830
Nataliya

@Nataliy94087733

· 13 трав.

Борги за комуналку будуть списувати з банківської картки автоматично. ***, яких ще вам рехформ потрібно ?!
показать весь комментарий
16.05.2021 10:38 Ответить
В нас також весело.

"На автозаправках OKKO и WOG вместо премиального 95-го бензина теперь можно будет залить в бак лучшие номера 95-го квартала."
показать весь комментарий
16.05.2021 11:03 Ответить
Пешком ходите=))
показать весь комментарий
16.05.2021 11:44 Ответить
Зєля нехай на вєлік пересідає і крутить педалі, спортсмен відосний.
показать весь комментарий
16.05.2021 11:53 Ответить
Если вы на этих заправках заправлялись этим бензином,то Вы явно любовница Медведчука.
показать весь комментарий
16.05.2021 13:01 Ответить
Очень остроумно ...😏
Пишут, что не продають уже и на других заправках.
показать весь комментарий
16.05.2021 13:12 Ответить
"Местный сбор ... направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией"© А что в Беларуси появился коронавирус?
показать весь комментарий
16.05.2021 12:22 Ответить
Це ще не виїздні візи але - далі буде...
ВПЕРЕД - ВЗАД!!!
показать весь комментарий
16.05.2021 13:41 Ответить
Ясно одне -- 1 білоруський рубль коштує 10 з гаком гривень, а також -- 30 з гаком російських рублів. А дехто називає бацьку "усатим тараканом". Нам до білорусів далеко.
показать весь комментарий
16.05.2021 14:42 Ответить
Та ясне діло. Вони вже стоять раком і цілують путіна в сраку, а наші ЩЕ.
показать весь комментарий
16.05.2021 20:21 Ответить
Деноминация...слышал о таком??

Четыре года назад 1 гривну давали 100000 с гаком беларусских рубликов...
А потом указом скота лукашенко была проведена деноминация..
И 10 тысяч белорусских рублей приравнены к 1 белорусскому рублю нового образца....

Так в чем заслуга лукашенки?? В том что он убрал нули и напечатал новые бумажки..
показать весь комментарий
16.05.2021 20:54 Ответить
плату за выезд? Похоже на заходи не бойся, выходи не плачь.. З 1 червня Білорусь вводить плату за виїзд транспортом в Україну, Польщу та Литву - Цензор.НЕТ 9588
показать весь комментарий
16.05.2021 18:43 Ответить
 
 