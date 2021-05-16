С 1 июня Беларусь вводит плату за выезд транспортом в Украину, Польшу и Литву

В Беларуси областной совет депутатов Гомельской области, граничащей с Украиной, с 1 июня вводит местный сбор за пересечение границы на выезд транспортом. Аналогичное решение приняли и в Гродненской области, которая на границе с Литвой и Польшей.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь при выезде из страны направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 1 июня его введут в Гомельской и Гродненской областях", - говорится в сообщении.

По информации пограничного ведомства, сбор будут взимать с транспортных средств, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин. Количество пассажиров не влияет на сумму сбора.

Платеж для транспортных средств до пяти тонн установлен в размере одной базовой величины - 29 белорусских рублей (около 320 гривен). Его уплата должна осуществляться водителем транспортного средства до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска.

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При этом от уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, а также сопровождающие умерших для захоронения; участники и инвалиды войны; инвалиды I и II групп и их сопровождающие; участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.