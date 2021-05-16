С 1 июня Беларусь вводит плату за выезд транспортом в Украину, Польшу и Литву
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Беларуси областной совет депутатов Гомельской области, граничащей с Украиной, с 1 июня вводит местный сбор за пересечение границы на выезд транспортом. Аналогичное решение приняли и в Гродненской области, которая на границе с Литвой и Польшей.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь при выезде из страны направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 1 июня его введут в Гомельской и Гродненской областях", - говорится в сообщении.
По информации пограничного ведомства, сбор будут взимать с транспортных средств, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин. Количество пассажиров не влияет на сумму сбора.
Платеж для транспортных средств до пяти тонн установлен в размере одной базовой величины - 29 белорусских рублей (около 320 гривен). Его уплата должна осуществляться водителем транспортного средства до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска.
При этом от уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, а также сопровождающие умерших для захоронения; участники и инвалиды войны; инвалиды I и II групп и их сопровождающие; участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.
Пожалуйста, подождите...
Звісно, йому не пробачать. Але і скидати вже не будуть.
Nataliya
@Nataliy94087733
· 13 трав.
Борги за комуналку будуть списувати з банківської картки автоматично. ***, яких ще вам рехформ потрібно ?!
"На автозаправках OKKO и WOG вместо премиального 95-го бензина теперь можно будет залить в бак лучшие номера 95-го квартала."
Пишут, что не продають уже и на других заправках.
ВПЕРЕД - ВЗАД!!!
Четыре года назад 1 гривну давали 100000 с гаком беларусских рубликов...
А потом указом скота лукашенко была проведена деноминация..
И 10 тысяч белорусских рублей приравнены к 1 белорусскому рублю нового образца....
Так в чем заслуга лукашенки?? В том что он убрал нули и напечатал новые бумажки..