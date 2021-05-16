РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6397 посетителей онлайн
Новости Спорт
9 131 25
Динамо (780) Зеленский (16567) футбол (3544)

Зеленский поздравил "Динамо" с "золотым хет-триком": Это начало славного пути к победе в Лиге чемпионов

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Зеленский поздравил

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевское "Динамо" с победой в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины.

Соответсвующее поздравление глава государства разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Золотой хет-трик легендарного "Динамо". Суперкубок, чемпионство и Кубок. Это очень круто. Этого долго ждали. И это только начало славного пути к международным кубкам и победе в Лиге чемпионов. Сил, успехов, свершений. Искренне поздравляю команду и тренеров", – написал Зеленский.

Читайте также: "Динамо" в дополнительное время обыграло "Зарю" и стало обладателем Кубка Украины

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Зеленский поздравил "Динамо" с "золотым хет-триком": Это начало славного пути к победе в Лиге чемпионов - Цензор.НЕТ 6358
показать весь комментарий
16.05.2021 09:15
+18
А будь ласка! ловіть!
Зеленський привітав "Динамо" з "золотим хет-триком": Це початок славного шляху до перемоги в Лізі чемпіонів - Цензор.НЕТ 206
показать весь комментарий
16.05.2021 09:46
+15
В Лізі Чемпіонів хет-трики так і посипляться у ворота Динамо Зеленский поздравил "Динамо" с "золотым хет-триком": Это начало славного пути к победе в Лиге чемпионов - Цензор.НЕТ 9105
показать весь комментарий
16.05.2021 09:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надеюсь, клоун возьмет это дело под личный контроль. Зеленский поздравил "Динамо" с "золотым хет-триком": Это начало славного пути к победе в Лиге чемпионов - Цензор.НЕТ 4421
показать весь комментарий
16.05.2021 09:06 Ответить
Чим би воно ще займалось як не поздоровленнями?
показать весь комментарий
16.05.2021 09:08 Ответить
как чем? неделю уже отработал на поздравлениях - пора на отдых с ленкой.
показать весь комментарий
16.05.2021 11:23 Ответить
В Лізі Чемпіонів хет-трики так і посипляться у ворота Динамо Зеленский поздравил "Динамо" с "золотым хет-триком": Это начало славного пути к победе в Лиге чемпионов - Цензор.НЕТ 9105
показать весь комментарий
16.05.2021 09:11 Ответить
Не дай Бог.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:45 Ответить
Я ж не проти перемог динамівців.
Тільки де їм взятись... Європейський футбол критично вирвався вперед.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:52 Ответить
Он вообще адекватный?
показать весь комментарий
16.05.2021 09:14 Ответить
Зеленский поздравил "Динамо" с "золотым хет-триком": Это начало славного пути к победе в Лиге чемпионов - Цензор.НЕТ 6358
показать весь комментарий
16.05.2021 09:15 Ответить
А будь ласка! ловіть!
Зеленський привітав "Динамо" з "золотим хет-триком": Це початок славного шляху до перемоги в Лізі чемпіонів - Цензор.НЕТ 206
показать весь комментарий
16.05.2021 09:46 Ответить
"Этого долго ждали"

В этом вопросе нужно занимать нейтральную позицию
показать весь комментарий
16.05.2021 09:15 Ответить
Какое отношение он имеет к Динамо Киев. За Кривой рог пусть болеет
показать весь комментарий
16.05.2021 09:15 Ответить
За Динамо вболіває більшість українців, незалежно від місця проживання.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:21 Ответить
в Кривом Роге возле стадиона "Металлург" стоял памятник ленину - "главному тренеру".
показать весь комментарий
16.05.2021 09:36 Ответить
только у ДК чтото начало налаживаться и тут Зе со своим нефартовым носом сунулся.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:37 Ответить
Страну разбирают на запчасти - какой нах футбол ?
показать весь комментарий
16.05.2021 09:39 Ответить
что скажешь сидеть причетать " ой лишенько країну розбирають"...ну иди повой на луну, посмотри последний кусок не разобрали?нет? беги может успеешь себе урвать)
Есть куча разных сфер жизни помимо войны,политики,вот у меня вчера Челси кубок просрало вот это печаль но тоже голову пеплом посыпать не стоит,не зацыкливатся на одном же,так можно и с катушек слететь)вон пару лет назад шызик один поджег себя кричя что ВСЕ вокруг него сепары))))хвора людина.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:05 Ответить
Морозся там де обісрався, примазуйся до позитив, до якого не причетний.
Молодець, Володя.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:53 Ответить
ну всьо , тепер точно пис-тец динамо ..лучше б промолчал...
показать весь комментарий
16.05.2021 10:04 Ответить
О, сколько нам хет-триков чудных,
Готовит хам --- водитель слуг,
И вангергейтов непосудных,
И крым-канал, татаров друг. Зеленський привітав "Динамо" з "золотим хет-триком": Це початок славного шляху до перемоги в Лізі чемпіонів - Цензор.НЕТ 3147
показать весь комментарий
16.05.2021 10:10 Ответить
Вова забыл про клубный чемпионат мира Зеленський привітав "Динамо" з "золотим хет-триком": Це початок славного шляху до перемоги в Лізі чемпіонів - Цензор.НЕТ 5365
показать весь комментарий
16.05.2021 10:16 Ответить
Клоун уже и в футбол полез.....
показать весь комментарий
16.05.2021 11:59 Ответить
Супер супер ліга
показать весь комментарий
16.05.2021 12:09 Ответить
одну секундочку , каким нах "золотым хет-триком" ? Динамо выиграло чемпионат и кубок , а за суперкубок предстоит игра с Шахтёром ... нах он сюда прошлый сезон приплёл ...
показать весь комментарий
16.05.2021 12:33 Ответить
Ну то таке.
Традиционно считается, что сезон начинается с Суперкубка.
показать весь комментарий
16.05.2021 13:09 Ответить
 
 