Зеленский поздравил "Динамо" с "золотым хет-триком": Это начало славного пути к победе в Лиге чемпионов
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевское "Динамо" с победой в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины.
Соответсвующее поздравление глава государства разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Золотой хет-трик легендарного "Динамо". Суперкубок, чемпионство и Кубок. Это очень круто. Этого долго ждали. И это только начало славного пути к международным кубкам и победе в Лиге чемпионов. Сил, успехов, свершений. Искренне поздравляю команду и тренеров", – написал Зеленский.
Топ комментарии
+23 саша паламарчук
показать весь комментарий16.05.2021 09:15
+18 Gal
показать весь комментарий16.05.2021 09:46
+15 Ksenia VB
показать весь комментарий16.05.2021 09:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Тільки де їм взятись... Європейський футбол критично вирвався вперед.
В этом вопросе нужно занимать нейтральную позицию
Есть куча разных сфер жизни помимо войны,политики,вот у меня вчера Челси кубок просрало вот это печаль но тоже голову пеплом посыпать не стоит,не зацыкливатся на одном же,так можно и с катушек слететь)вон пару лет назад шызик один поджег себя кричя что ВСЕ вокруг него сепары))))хвора людина.
Молодець, Володя.
Готовит хам --- водитель слуг,
И вангергейтов непосудных,
И крым-канал, татаров друг.
Традиционно считается, что сезон начинается с Суперкубка.