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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию Европы на дело против Медведчука: Если РФ кого-то травит, "просто выпрыгивают из штанов"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возмутился молчанием Европы из-за вручения подозрения в Украине главе политсовета партии "Оппозиционная платформа -За жизнь" Виктору Медведчуку.

"То, что происходит вокруг Медведчука, это не то что возмутительно — потрясающе, что это не находит отклика в Европе: все молчат, "внутреннее дело Киева", — сказал депутат во время программы "Соловьев Live", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру".

По его словам, мировое сообщество при этом "просто выпрыгивает из штанов", если Россия кого-то там "якобы травит, якобы аннексирует, арестовывает".

При этом он почему-то решил, что против украинского политика дело ведется якобы "совершенно под надуманным предлогом".

"Он (Медведчук. - Ред.) становится с каждой неделей все более неудобным, поэтому его как-то надо по крайней мере изолировать, надо нанести ему оглушительный щелбан, чтобы он подумал. Вот что происходит", - сказал Слуцкий.

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+33
Красномовний же номер ,вибрав для свого авто мудачук . Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию Европы на дело против Медведчука: Если РФ кого-то травит, "просто выпрыгивают из штанов" - Цензор.НЕТ 790 .
Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию Европы на дело против Медведчука: Если РФ кого-то травит, "просто выпрыгивают из штанов" - Цензор.НЕТ 2769 .
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16.05.2021 09:27
+29
Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию Европы на дело против Медведчука: Если РФ кого-то травит, "просто выпрыгивают из штанов" - Цензор.НЕТ 700
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16.05.2021 09:24
+24
А якщо когось травит расєйка, то новічком ... Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию Европы на дело против Медведчука: Если РФ кого-то травит, "просто выпрыгивают из штанов" - Цензор.НЕТ 1171
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16.05.2021 09:23
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Не плутай баране свій Козлостан - Пів. Корея 2 і демократичну Україну
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16.05.2021 09:22 Ответить
А якщо когось травит расєйка, то новічком ... Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию Европы на дело против Медведчука: Если РФ кого-то травит, "просто выпрыгивают из штанов" - Цензор.НЕТ 1171
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16.05.2021 09:23 Ответить
молчание это не реакция -это согласие Европы и сожаление чому так довго и так поки що мало??!!!
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16.05.2021 09:31 Ответить
Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию Европы на дело против Медведчука: Если РФ кого-то травит, "просто выпрыгивают из штанов" - Цензор.НЕТ 700
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16.05.2021 09:24 Ответить
Не геев, а боевых *********.
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16.05.2021 13:51 Ответить
"якобы аннексирует"
Піші ісчо.
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16.05.2021 09:24 Ответить
Красномовний же номер ,вибрав для свого авто мудачук . Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию Европы на дело против Медведчука: Если РФ кого-то травит, "просто выпрыгивают из штанов" - Цензор.НЕТ 790 .
Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию Европы на дело против Медведчука: Если РФ кого-то травит, "просто выпрыгивают из штанов" - Цензор.НЕТ 2769 .
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16.05.2021 09:27 Ответить
Ну, у них там у многих крыша поехала
У Добкина шесть автомобилей с номерами1488.
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16.05.2021 10:01 Ответить
а почему не Жигули?
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16.05.2021 11:30 Ответить
Путин потянет мазу за своего кума.это семья,а русские своих не бросают !
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16.05.2021 09:27 Ответить
Ха-ха-ха))))смешно про свинособаки своих не бросают -за семь лет насмотрелись
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16.05.2021 09:36 Ответить
Вот именно !уже восьмой год не бросают.
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16.05.2021 09:40 Ответить
ага, нє брасают, вони їх добивають. Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию Европы на дело против Медведчука: Если РФ кого-то травит, "просто выпрыгивают из штанов" - Цензор.НЕТ 8283
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16.05.2021 09:38 Ответить
Так обменяйте этого Мертвенчука на украинских пленных и политзаключенных. пусть служит шутом у Януковоща и Азирова.
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16.05.2021 09:28 Ответить
Все повертається бумерангом!
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16.05.2021 09:28 Ответить
слуцкий вот скажи а на яух Европе некий мертвечук? он что борец за демократию европейсого уровня или диссидент борющийся за права человека? может он непремиримый борец с коррупцией? почему Европа из за этого ************* должна выпрыгивать из штанов? и второе - этого кума куйла что уже отравили новичком или посадили в тюрьму как вы навального? подлизать куйлу решил да слуцкий? а тебе лично мертвечук кто и шо ты от него имеешь или обидно за супер агента фсб??? подожди это начало сподиваюсь шо зельц остальных агентов тоже на кичу определит.... хотя вопрос конечно спорный.
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16.05.2021 09:31 Ответить
тупая свинособака,с какого Украине может быть удобен кум пуйла...
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16.05.2021 09:34 Ответить
Травит? Уж не "Новичком" ли случайно? 😂
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16.05.2021 09:38 Ответить
В традициях КГБ и ФСБ своих не сдавать.Поэтому Володя Зе покусился на святая святых КГБ-ФСБ.Босса резидентуры ФСБ в Украине.Под ним ходил и прошлый президент. Как я понял ,Медведчук будет козырем и в руках Байдена в переговорах с кремлёвским плешивым Моськой для освобождения и американских узников в улусе.Эксклюзивную козявку нанизал на булавку Володя Зе.А 5й колонны ФСБ во всевозможных бюрократиях Украины ещё не меряно.О которых мы и не догадываемся.!Причём ,самых разных национальностей,вероисповеданий.В 5й колонне - круговая порука,знаете ли.
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16.05.2021 09:46 Ответить
Мєрзость.
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16.05.2021 09:46 Ответить
а разве Украина закупала у рабсеи "Новичок" ,что бы отравить мертвечука?При этом он почему-то решил, что против украинского политика дело ведется якобы "совершенно под надуманным предлогом".- рашистские террористические лапти "совершенно под надумаными предлогами" сравняли с землей-Грозный,оккупировали часть Грузии, Украины .совершенно под надуманными предлогами проливают кровь в соседей, сея смерть . и т,д и т,п.сравнивают хрен с дышлом
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16.05.2021 09:46 Ответить
Тобто пекло на Землі, яке влаштували Навальному в Покровській колонії можна порівняти з домашнім арештом Медведчука в його супер-палаці?
Лицемірство цапів не має меж.
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16.05.2021 09:56 Ответить
Чия б корова мычала... Нашлись"борцы" за демократию.... Видно зацепили за живое фашистскую кацапию. Все-таки кума "Самого! обидели... Тут и вспомнили о демократии!
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16.05.2021 10:02 Ответить
руSSка Гнида слуцкій натякає, що треба Україні травити медведчуків, шуфричів, мураєвих та інших адептів руSSкого міра...бо немає чим платити цим зрадникам та і ефекту від них маловато.....
так що шуфричі та інші опзжопники, готуйтесь! скоро полетите за чечетовим....
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16.05.2021 10:24 Ответить
мразь кацапская
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16.05.2021 10:58 Ответить
На Мокшании начинается процес сменовеховства (Смена вех-определение Горького Максима) Уходит конфидент ОПЗЖ Володин со своей братвой (некоторые уже сидят), туда же относится и сей перец. В рейха, как говаривал Эренбург Илья (злой рок еврейских литераторов) для Володина и других мордовцев - биологических врагов Украины ситуация определяется как " и умолк телефон"
а Медведчук 30 лет как коршун "парил" в небе. Но так и смог отыскать с высоты птичьего полета в Киеве улицу банковою. ЗЕРО (Зеленский + Ермак) строго стерегут кордоны. А попутно (ну как же без святого) отобрали машину по отьему денег у лохов (угдлеводороды). И витя на старости спекся.
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16.05.2021 11:13 Ответить
Глава комітету Держдуми Слуцький назвав "приголомшливою" реакцію Європи на справу проти Медведчука: Якщо РФ когось труїть, "просто вистрибують зі штанів" - Цензор.НЕТ 9537
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16.05.2021 11:31 Ответить
на рефии никто не позволит в структурах госвласти присутствие проукраинской партии или еще какой нибудь. А тем более что то говорить против их устроя и поддерживать деления страны. И только в Украине пятая колонна делает и говорит что хочет.
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16.05.2021 14:10 Ответить
Вільний світ визначився в 2012 році, коли США наклали на Медведчука санкціі. Тепер він десь між Хусейном, Кадафі, Лукашенко і Чаушеску. На них не розповсюджуються права та свободи вільного світу - мороку хотіли? мороком закінчать.
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16.05.2021 14:27 Ответить
и зачем нам тут визг из госдуры?
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16.05.2021 16:22 Ответить
охота на медведьм.
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17.05.2021 00:54 Ответить
 
 