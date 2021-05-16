Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию Европы на дело против Медведчука: Если РФ кого-то травит, "просто выпрыгивают из штанов"
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возмутился молчанием Европы из-за вручения подозрения в Украине главе политсовета партии "Оппозиционная платформа -За жизнь" Виктору Медведчуку.
"То, что происходит вокруг Медведчука, это не то что возмутительно — потрясающе, что это не находит отклика в Европе: все молчат, "внутреннее дело Киева", — сказал депутат во время программы "Соловьев Live", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру".
По его словам, мировое сообщество при этом "просто выпрыгивает из штанов", если Россия кого-то там "якобы травит, якобы аннексирует, арестовывает".
При этом он почему-то решил, что против украинского политика дело ведется якобы "совершенно под надуманным предлогом".
"Он (Медведчук. - Ред.) становится с каждой неделей все более неудобным, поэтому его как-то надо по крайней мере изолировать, надо нанести ему оглушительный щелбан, чтобы он подумал. Вот что происходит", - сказал Слуцкий.
Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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Піші ісчо.
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У Добкина шесть автомобилей с номерами1488.
Лицемірство цапів не має меж.
так що шуфричі та інші опзжопники, готуйтесь! скоро полетите за чечетовим....
а Медведчук 30 лет как коршун "парил" в небе. Но так и смог отыскать с высоты птичьего полета в Киеве улицу банковою. ЗЕРО (Зеленский + Ермак) строго стерегут кордоны. А попутно (ну как же без святого) отобрали машину по отьему денег у лохов (угдлеводороды). И витя на старости спекся.