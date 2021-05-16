РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53950 посетителей онлайн
Новости Общество
5399 60
Зеленский (9933) репрессии (1072) Быковня (11) День памяти жертв политических репрессий (13)

Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Склоняем головы перед теми, кто пережил ад. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

В День памяти жертв политических репрессий была установлена корзина цветов от президента Украины Владимира Зеленского к мемориальному знаку на въезде в Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Также были возложены цветы к братской могиле и памятному знаку польских захоронений на территории заповедника.

"Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей в лагерную пыль. Печально известным символом этих преступлений является Быковнянский лес на окраине Киева. В течение 1937-1941 годов он был местом тайного захоронения жертв политических репрессий, замученных и расстрелянных НКВД в киевских тюрьмах", – отметил Зеленский.

Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Склоняем головы перед теми, кто пережил ад 01
Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Склоняем головы перед теми, кто пережил ад 02

По мнению историков, количество похороненных в Быковнянском лесу может составлять до 100 тысяч человек.

Читайте также: Зеленский почтил память жертв политических репрессий: "Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы". ФОТОрепортаж

"Помня это, современное поколение независимых украинцев и Украинское государство всегда будет ставить защиту жизни, здоровья, свободы и достоинства каждого человека как высшую ценность", – подчеркнул глава государства.

"Чтим сегодня память каждого погибшего и склоняем головы перед теми, кто пережил ад политических репрессий. Вечная им память", – сказал президент.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+44
Этот неловкий момент, когда зелупа является внуком того, кто преследовал и убивал по политическим мотивам оппонентов совецкой власти.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:27
+41
Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Склоняем головы перед теми, кто пережил ад - Цензор.НЕТ 9251
показать весь комментарий
16.05.2021 09:31
+38
Це плюси сов'єцького союзу ?
а Вовочка щасливо жив у совку.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Склоняем головы перед теми, кто пережил ад - Цензор.НЕТ 330
показать весь комментарий
16.05.2021 09:26 Ответить
Этот неловкий момент, когда зелупа является внуком того, кто преследовал и убивал по политическим мотивам оппонентов совецкой власти.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:27 Ответить
...Ми - суспільство постійної ретроградної амнезії. У нас настільки коротка інформаційна пам'ять, що навіть у межах одного життя, навіть молодого, та що там, просто на очах відбуваються обриви тяглості, стирається з масової свідомості те, що було вже не двадцять тридцять, а три, чотири, п'ять років тому…
Ми всі - жертви "візуальної диктатури": коли психологічно "чинною" є тільки та картинка, яка зараз перед очима в телевізорі. Або, як геніально написала мені одна читачка, "що минулося, те й забулося". Відбувається така свого роду повзуча лоботомія - ніби видалено в нашого суспільства орган, який відповідає за зв'язок часів і дає змогу бачити й розуміти, звідки береться сьогоднішнє, що воно - з дня вчорашнього, позавчорашнього і так далі. Це, по-моєму, найстрашніший наслідок тоталітаризму. Для цього обробляли не одне покоління, - пам'ять послідовно, по-орвелівськи відбивали ще нашим дідам і батькам, забороняючи згадувати як "нечинне" все, що не входило в офіційний наратив, і я завжди кажу, що "совєтскую власть в етой странє нікто нє отмєнял". - http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/307/
показать весь комментарий
16.05.2021 21:57 Ответить
Це плюси сов'єцького союзу ?
а Вовочка щасливо жив у совку.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:30 Ответить
В Польше 🤢🤡🐲 оно гундосило о +++++плюсах совковых
показать весь комментарий
16.05.2021 10:43 Ответить
где ТЕЛО нашего нашего дорого преЗЕка ?
опять унюханное не шевелится как на роковинах Бабьего Яра?

"Он же еврей - ему не надо. Первый раз… Мы не понимаем.
А сегодня президент прислал корзину цветов. А следующий президент уже, наверное, полностью забудет, что был Бабий Яр"

главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх.
показать весь комментарий
16.05.2021 12:51 Ответить
Пусть еще прогундосит про плюсы в нацистской Германии!
показать весь комментарий
16.05.2021 21:37 Ответить


Проф. Преображенский@prof_preobr





16 мая 1972 года военный Ан-24Т рухнул на детский сад в Светлогорске. 35 погибших, в том числе 24 ребёнка.
В городе на сутки ввели ЧП, отключили электричество и телефоны.
Стране о трагедии не сообщили.
Граждане СССР не должны были отвлекаться от вкусного пломбира.
показать весь комментарий
16.05.2021 19:57 Ответить
Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Склоняем головы перед теми, кто пережил ад - Цензор.НЕТ 9251
показать весь комментарий
16.05.2021 09:31 Ответить
От кретина-карантина
показать весь комментарий
16.05.2021 09:45 Ответить
а вот про xолокост у еврейцев-внуковкрасноармейцев из Квартала 95 так пошутить бы не получилось, могу спорить Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: Схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло - Цензор.НЕТ 836
показать весь комментарий
16.05.2021 10:34 Ответить
Всё помним, все его шутки-прибаутки
показать весь комментарий
16.05.2021 14:57 Ответить
Посадки где, почему полиция грабит граждан?
показать весь комментарий
16.05.2021 09:33 Ответить
ви ж всі, 73/43%зебіли, так наголосували...
показать весь комментарий
16.05.2021 15:49 Ответить
Медведчук теперь тоже жертва! Склоняем голову))))
показать весь комментарий
16.05.2021 09:35 Ответить
ти занадто оптиміст
показать весь комментарий
16.05.2021 13:22 Ответить
аборта
показать весь комментарий
16.05.2021 17:31 Ответить
Кзаконьте публичные казни продажных представителей судебной власти действующих в сговоре с ментами с целью наживы
показать весь комментарий
16.05.2021 09:35 Ответить
Зеленський за все своє життя ніколи не цікавився цим місцем.
Зараз діє лише за протоколом . Насправді він емоційно далекий від цієї трагедії.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:36 Ответить
Емоційно він близький з тими, xто цю трагедію організовував Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: Схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло - Цензор.НЕТ 9170
показать весь комментарий
16.05.2021 10:35 Ответить
И наследственно
показать весь комментарий
16.05.2021 10:45 Ответить
Послав туди якусь прибиральницю з ОПи віднести кошовку з квітами.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:37 Ответить
Лицемір, коли згадуєш нахабність і жорстокість минулих тиранів, подумай, а чи немає за тобою руїни
показать весь комментарий
16.05.2021 09:41 Ответить
"Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб" - то це плюс чи мінус совка?
показать весь комментарий
16.05.2021 09:44 Ответить
Когда ты в системе, как дедушка вовочки - то конечно плюс! Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: Схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло - Цензор.НЕТ 1648
показать весь комментарий
16.05.2021 10:36 Ответить
Вот интересно , как Осел в историю вляпается и как его вспоминать будут . Я думаю , что как первого президента который с Банковой на нары переехал , ну или на байковое кладбище.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:05 Ответить
История должна на весь мир возопить: как можно было московии за 350 лет замордовать украинский народ, что он на свободных выборах проголосовал за такое чучело!
показать весь комментарий
16.05.2021 10:47 Ответить
Демократия, мать ее . Увы но в каждой стране 75% населения дебилы подверженные воздействию боевой пропаганды .
показать весь комментарий
16.05.2021 18:10 Ответить
Лицемір. Не вірю.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:17 Ответить
- Куме, а чому Порошенко робить шоколад, а Зеленський - зовсім інше?
- Тому, що Порошенко - КОНДИТЕР, а Зеленський - ГІМНЮК!...
показать весь комментарий
16.05.2021 10:45 Ответить
комментарий отмечен как спам
Это одно и тоже..петя тоже что-то говорил про передачу в управление посреднику - трастовой компании...
показать весь комментарий
16.05.2021 11:47 Ответить
стосовно ліпецької фабрики він говорив за сліпий траст в темі її продажу. Через те, що продати її не вдалось (***** це було невигідно) - довелось її попросту закрити. А от зеліні підприємства на касапії - фанкціонують, і платять податки в їх бюджет.
показать весь комментарий
16.05.2021 13:27 Ответить
комментарий отмечен как спам
Чтоб много раз не вставать...https://strana.ua/news/163818-biznes-poroshenko-v-rossii-chto-o-nem-izvestno.html
показать весь комментарий
16.05.2021 16:28 Ответить
нда, "істочнік"...
показать весь комментарий
16.05.2021 17:39 Ответить
Для зелених мух будь-яка гноярня ысточнік пищі для тєла і ума.
показать весь комментарий
17.05.2021 01:07 Ответить
Такие есть в каждой семье, или среди родственников. Независимо от соц. положения и политических взглядов. Просто одни ( из потомков) это стараются забыть и списать как арифметическую погрешность а одни помнят и передают эту память детям и внукам.
показать весь комментарий
16.05.2021 11:20 Ответить
"Склоняем головы перед теми, кто пережил ад......ради того, чтобы я без суда и следствия сажал и гноил в тюрьмах их потомков"
показать весь комментарий
16.05.2021 11:45 Ответить
усі українці, через податки у бюджет, оплатили і квіти і доставку, а вонО навіть не приїхало "стрічечку поправити".. бо йому насрати.. наголосували, мудрий нарід..(
показать весь комментарий
16.05.2021 12:18 Ответить
І шо, навіть про "********* кійки" не пожартував?
показать весь комментарий
16.05.2021 12:36 Ответить
перед Антоненко вибачишся, зєнєлох???
показать весь комментарий
16.05.2021 13:28 Ответить
А про політичні переслідування добровольця Антоненко, волонтерів Юліі Кузьменко і Юлії Дугарь нічого сказати не хотів?

Як казав класик "Мерзко, когда в слова высокие убеждения, а в действиях - низкие поступки"...
показать весь комментарий
16.05.2021 13:33 Ответить

Политические репрессии ? Дошло даже до того, что в 1944 вообще кровавым палачом Сталиным вождём кремлёвских коммуно-фашистов было запланировано указом начиная с Донбасса поголовное уничтожение и выселение полностью всех славян- украинцев в Сибирь и заселения освобожденных территорий лапотными москалями кацапами выходцами из татаро - угро - финской России, но для полной реализации этого сатанинского плана помешали смерть палача, и развертывания массового просто яростного сопротивления патриотов УПА которые дорогой ценной своей жизнью спасали свою славянскую украинскую нацию от полного уничтожения кремлёвскими оккупантами коммуно - фашистами, то есть москалями этими угро-финнами из лапотной московской орды. А принцип - "есть народ, есть проблемы, нет народа - нет и проблем" выдумал не кровавый маньяк палач коммуно - фашистов сталин, а его монгольские кровожадные ордынские предшественники из московского улуса и Золотой Орды.
А теперь уже кровавый наследник палача сталина фашист )(уйло замыслил свои планы по уничтожению украинского государства и украинского народа. Заселения славянской украинской территории своими москалями уже как в свою современную колонию кацапскую лапотную новроссию - пиндоссию. Но этот лютый враг проклятая вражеская паРаша которая посягает на на самое святое территориальную целостность,( Крым, Донбасс) на Суверенитет и Свободу Украинского государства, будет рано или поздно по любому справедливо уничтожена многомиллионным Украинским народом-
показать весь комментарий
16.05.2021 15:44 Ответить
Невірний заголовок.
Правильніше буде: кошик квітів вшанував пам'ять жертв політичних репресій.
показать весь комментарий
16.05.2021 16:11 Ответить


Кажучи про жертв комуністичних репресій, Зеленський не згадав комунізм. Як і Сталіна та СРСР
Три абзаци прямої мови глави держави вміщено в розповсюджену його пресслужбою ранкову новину щодо кошиків з квітами від Зеленського у Биківні.

Заборонена нині в Україні комуністична ідеологія ним не згадується. Як і Комуністична партія.
Нічого немає й про Йосипа Сталіна, СРСР та радянську окупацію як таку.
Теж саме стосується невеликого повідомлення у президентському твіттері.
показать весь комментарий
16.05.2021 17:37 Ответить
Порошенко здобув для України НЕЗАЛЕЖНУ від Московії церкву, а Зеленський це висміював на весь світ.
Питання: а Зеленський точно патріот України, як вважають деякі його прихильники?
Я абсолютно не здивований тим , що Зепотерпілий не з'явився на історико - миморіальному
заповіднику у Биківні !
показать весь комментарий
16.05.2021 18:02 Ответить
Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: Схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло - Цензор.НЕТ 5695
показать весь комментарий
17.05.2021 00:20 Ответить
В Зеленського з українського тільки спожиті ним продукти.
показать весь комментарий
17.05.2021 01:12 Ответить
какой страшно зрадный поступок.
а вот если бы то же самое сделал и сказал сладчайший, то была бы ************** перемога.
показать весь комментарий
16.05.2021 21:05 Ответить
где фото ЗЕльоного ТЕЛА перед памятником ?
опять "он еврей, это ему не нужно...." унюханный валяется ?
показать весь комментарий
17.05.2021 02:04 Ответить
какой ты и интеллектуал.
зачем ты обозвал своего потужного сладчайшего рабовладельца "фото ЗЕльоного ТЕЛА перед памятником ? опять "он еврей, это ему не нужно...." унюханный валяется"
показать весь комментарий
17.05.2021 03:05 Ответить
Привезли кошик - і досить. Сцикун і так перепрацював. За травневі багато відосиків відзняв.
показать весь комментарий
16.05.2021 22:09 Ответить
На ахтябрьскіє ще більше назнімає.
показать весь комментарий
17.05.2021 01:14 Ответить
 
 