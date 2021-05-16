За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 6 164 человека, всего - 939 238, - Степанов

За минувшие сутки, 15 мая, 6 164 человека были привиты от COVID-19 в Украине.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"939 238 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 939 236 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 17 086 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - уточнил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 23 638 человек, всего - 936 499, - Степанов