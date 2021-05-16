За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 6 164 человека, всего - 939 238, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За минувшие сутки, 15 мая, 6 164 человека были привиты от COVID-19 в Украине.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"939 238 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 939 236 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 17 086 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - уточнил Степанов.
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Olexa Pluzh
показать весь комментарий16.05.2021 09:41 Ответить Мне нравится 0
Сепаненко. Леонид.
показать весь комментарий16.05.2021 10:12 Ответить Мне нравится 0
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