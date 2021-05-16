Вирус не уйдет от нас. Прививки от COVID-19 придется делать повторно, - немецкие эксперты

Эксперты Постоянной комиссии по вакцинации в Германии (STIKO) предположили, что немцам придется повторно вакцинироваться от коронавируса. По их мнению, это нужно сделать не позже, чем в 2022 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал немецкий телеканал Deutsche Welle.

"Вирус не уйдет от нас. Поэтому нынешние прививки от коронавируса будут не последними. Нужно быть готовыми к тому, что в будущем году, возможно, всем нам придется освежить прививки", - сказал глава комиссии Томас Мертенс.

В то же время эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения и бывший эпидемиолог Карл Лаутербах отметил, что иммунитет к коронавирусу после прививки держится около 6 месяцев, поэтому некоторым придется проходить повторную вакцинацию уже этой осенью.

Кроме того, по мнению Лаутербаха, если по Германии будут распространяться новые штаммы и мутации коронавируса, против которых вакцины будут неэффективными, то начинать повторную вакцинацию улучшенными препаратами придется еще раньше.

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