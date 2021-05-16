Вирус не уйдет от нас. Прививки от COVID-19 придется делать повторно, - немецкие эксперты
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Эксперты Постоянной комиссии по вакцинации в Германии (STIKO) предположили, что немцам придется повторно вакцинироваться от коронавируса. По их мнению, это нужно сделать не позже, чем в 2022 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал немецкий телеканал Deutsche Welle.
"Вирус не уйдет от нас. Поэтому нынешние прививки от коронавируса будут не последними. Нужно быть готовыми к тому, что в будущем году, возможно, всем нам придется освежить прививки", - сказал глава комиссии Томас Мертенс.
В то же время эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения и бывший эпидемиолог Карл Лаутербах отметил, что иммунитет к коронавирусу после прививки держится около 6 месяцев, поэтому некоторым придется проходить повторную вакцинацию уже этой осенью.
Кроме того, по мнению Лаутербаха, если по Германии будут распространяться новые штаммы и мутации коронавируса, против которых вакцины будут неэффективными, то начинать повторную вакцинацию улучшенными препаратами придется еще раньше.
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Ось головні тези зі скандальної доповіді:
- Небезпека Covid-19 була переоцінена: ні в який момент небезпека, створена новим вірусом, не виходила за межі нормального рівня.
- Люди, які вмирають від коронавірусу, по суті, є тими, хто статистично помре в цьому році, тому що вони досягли кінця свого життя, і їх ослаблені тіла більше не можуть впоратися з будь-яким випадковим повсякденним стресом (включаючи приблизно 150 вірусів, що знаходяться нині в обігу).
- У всьому світі, протягом 3 місяців, було зареєстровано трохи понад 250 000 смертей від Covid-19, в порівнянні з 1,5 мільйонами смертей [25,100 в Німеччині] під час хвилі грипу 2017/18 за той же самий час.
- Небезпека, очевидно, не більша, ніж від багатьох інших вірусів.
- Під час коронавірусної кризи держава зарекомендувала себе, як один з найбільших виробників фейкових новин.
Источник: Скандал у Німеччині: пандемія Covid-19 виявилася фейком? Німецькі медики стверджують, що коронавірус не такий небезпечний, як вважалось
так фошизм был везде в средневековье, совок, не? адынхфюрырь везде чо? иди лучше портрет Ленина протри.
а в нерозвинутих карантином, тільки справжнім - пошук, ізоляція і лікування ХВОРИХ (а не всіх під одну гребінку)
поки не почали запроваджувати в 40 країнах карантинні заходи, оспу не змогли побороти
Как только "ковид" начался - удивительно пропали все сезонные инфекции и их осложнения в виде пневмонии.
при чем здесь ты, если тов. више ответил троллю, я и про тролля написал.
Цього мало б бути досить.
И поступить с ними как гитлеровцами.
Пандемия немедленно закончится.
но это прецендент,т.к.это вакцина,а не ЛС