РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6397 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
8 318 52
вакцина (3815) Германия (6023) карантин (16730) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Вирус не уйдет от нас. Прививки от COVID-19 придется делать повторно, - немецкие эксперты

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Эксперты Постоянной комиссии по вакцинации в Германии (STIKO) предположили, что немцам придется повторно вакцинироваться от коронавируса. По их мнению, это нужно сделать не позже, чем в 2022 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал немецкий телеканал Deutsche Welle.

"Вирус не уйдет от нас. Поэтому нынешние прививки от коронавируса будут не последними. Нужно быть готовыми к тому, что в будущем году, возможно, всем нам придется освежить прививки", - сказал глава комиссии Томас Мертенс.

В то же время эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения и бывший эпидемиолог Карл Лаутербах отметил, что иммунитет к коронавирусу после прививки держится около 6 месяцев, поэтому некоторым придется проходить повторную вакцинацию уже этой осенью.

Кроме того, по мнению Лаутербаха, если по Германии будут распространяться новые штаммы и мутации коронавируса, против которых вакцины будут неэффективными, то начинать повторную вакцинацию улучшенными препаратами придется еще раньше.

Читайте также: За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 6 164 человека, всего - 939 238, - Степанов

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
Сходи в ближайший стационар и скажи людям что они болеют липовой болезнью.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:02
+9
Даже оспу победили ! Потому что то была настоящая инфекционная болезнь, а не липовая.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:53
+6
зато оттуда вывозят ... в черных мешках , извозчики правда все в белом !!
показать весь комментарий
16.05.2021 10:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И не факт...что прививки которые есть сейчас будут действовать в будущем...
показать весь комментарий
16.05.2021 09:46 Ответить
Не факт, що воні діють і зараз. Хіба що в підсвідомості лохів..
показать весь комментарий
16.05.2021 12:22 Ответить
У Німеччині почався скандал через доповідь, яку зробили німецькі медики з кількох університетів на замовлення Міністерства внутрішніх справ. Експерти стверджують, що побачили глобальну фальсифікацію у пандемії коронавірусу.

Ось головні тези зі скандальної доповіді:

- Небезпека Covid-19 була переоцінена: ні в який момент небезпека, створена новим вірусом, не виходила за межі нормального рівня.

- Люди, які вмирають від коронавірусу, по суті, є тими, хто статистично помре в цьому році, тому що вони досягли кінця свого життя, і їх ослаблені тіла більше не можуть впоратися з будь-яким випадковим повсякденним стресом (включаючи приблизно 150 вірусів, що знаходяться нині в обігу).

- У всьому світі, протягом 3 місяців, було зареєстровано трохи понад 250 000 смертей від Covid-19, в порівнянні з 1,5 мільйонами смертей [25,100 в Німеччині] під час хвилі грипу 2017/18 за той же самий час.

- Небезпека, очевидно, не більша, ніж від багатьох інших вірусів.

- Під час коронавірусної кризи держава зарекомендувала себе, як один з найбільших виробників фейкових новин.



Источник: Скандал у Німеччині: пандемія Covid-19 виявилася фейком? Німецькі медики стверджують, що коронавірус не такий небезпечний, як вважалось
показать весь комментарий
16.05.2021 22:31 Ответить
А ви як думали? Ширнувся і всьо, на всю оставшуюся жість?
показать весь комментарий
16.05.2021 09:46 Ответить
А учитывая весь тот зоопарк всяких разных вакцин....вирус еще может показать себя совсем неожиданно...
показать весь комментарий
16.05.2021 09:49 Ответить
будем перетворюватись на ящурів - ящур Пєтя, ящур Джон
показать весь комментарий
16.05.2021 10:28 Ответить
а еще страшнее, что вакцина может показать себя неожиданно. Лет так через 5... Особенно это касается РНК вакцин.
показать весь комментарий
16.05.2021 14:51 Ответить
здається, навіть найтупіші в цей момент мали б засумніватися в "офіційній риториці"
показать весь комментарий
16.05.2021 09:52 Ответить
Сколько из немцев не выветривали фашизм, но они никак не могут от него избавиться.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:52 Ответить
В Германии не было "фашизма" был националсоциализм /кстати еще не самая плохая идеалогия, одна из разновидностей империализма/
показать весь комментарий
16.05.2021 10:03 Ответить
Oдин фюрер - означает фашизм. Как и в сталинском СССР.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:20 Ответить
отсталое ссущество, замотайся в фольгу, а то 15-G тебе уже весь моск превратил в желе, "фошист" блин.
так фошизм был везде в средневековье, совок, не? адынхфюрырь везде чо? иди лучше портрет Ленина протри.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:43 Ответить
Что с вами, милейший ? Валерьянки примите.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:44 Ответить
Даже оспу победили ! Потому что то была настоящая инфекционная болезнь, а не липовая.
показать весь комментарий
16.05.2021 09:53 Ответить
причому перемогли підвищенням рівня життя (в цивілізованих країнах)
а в нерозвинутих карантином, тільки справжнім - пошук, ізоляція і лікування ХВОРИХ (а не всіх під одну гребінку)
показать весь комментарий
16.05.2021 09:57 Ответить
Кажуть, совок забезпечив вакциною ледь не весь світ. І ніхто не відмовився.
показать весь комментарий
16.05.2021 11:44 Ответить
С 1958 по 1979 год СССР предоставил полтора миллиарда доз вакцины против оспы, а также направлял специалистов в места распространения заболевания в азиатских и африканских странах.
показать весь комментарий
16.05.2021 15:42 Ответить
та хоч півтора трильйони
поки не почали запроваджувати в 40 країнах карантинні заходи, оспу не змогли побороти
показать весь комментарий
16.05.2021 23:54 Ответить
Сходи в ближайший стационар и скажи людям что они болеют липовой болезнью.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:02 Ответить
А туда никого не пускают.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:21 Ответить
зато оттуда вывозят ... в черных мешках , извозчики правда все в белом !!
показать весь комментарий
16.05.2021 10:27 Ответить
А вы проверяли - что в мешках ?
Как только "ковид" начался - удивительно пропали все сезонные инфекции и их осложнения в виде пневмонии.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:29 Ответить
Ну, декому фартить, тим, хто не в полікліниках аналізи здають і взагалі в змозі до лікарів вчасно потрапити. Один нещодавно зізнавсь, шо в ковідному провалявсь дарма, з переляку. Добре, шо не залікували.
показать весь комментарий
16.05.2021 11:48 Ответить
та обосрется оно, только гавкать умеет тут. а лучше пусть сходит на кладбище и там родственникам усопших скажет шо захораниваемые умерли от насморка или простыдки простенькой - узнает много нового, особенно об обуви различной и лечении переломов.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:45 Ответить
я был 9 мес в мобильной бригаде , с 28 марта по 30 декабря .. и как то не обделался знаеш , так шо по себе не равняй , может в ближайшую ковидную опорную больничку зайдеш , хоть санитаром , заодно и себя на насморк провериш ???
показать весь комментарий
16.05.2021 11:02 Ответить
я что, про тебя писал? - про товарища что верит в масонов и 5g
при чем здесь ты, если тов. више ответил троллю, я и про тролля написал.
показать весь комментарий
16.05.2021 12:09 Ответить
прошу прощения...)))
показать весь комментарий
16.05.2021 12:14 Ответить
Вакцина от оспы - единственный удачный прикол любителей вакцирования, поэтому они его и вспоминают, потому как больше вспомнить нечего.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:31 Ответить
Человечество с помощью вакцинаций победило таких врагов как полиомиелит, корь, бешенство, столбняк и ещё массу дряни.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:42 Ответить
если не найдешь вовремя сыворотки от бешенства, столбняка, то здохнешь 99% привитым, еще сложнее с полиомиелитом и ботулизмом, в прошлом году заболевшие ездили за сыворотками в Польшу и Беларусь ! несмотря ни на какие вакцинации, блин.А корь - детская болезнь тысяч лет и лучше перенести ее в детстве в легкой форме, чем взрослым - можно с сдохнуть тоже даже и привитым
показать весь комментарий
16.05.2021 11:37 Ответить
Ну несерьёзно же.
показать весь комментарий
16.05.2021 11:39 Ответить
Остальные попытки проваливают упоротые любители кормления вирусов своим телом.
показать весь комментарий
16.05.2021 15:44 Ответить
Это будет бесконечно.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:00 Ответить
Это будет пока не уничтожат центры принятия решений: Бильдербергский клуб, Трёхсторонню комиссию, ООН, ВОЗ и проч.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:26 Ответить
Зашкваренный ботяра под прокси. Тебе, походу, платят поштучно за галиматью, судя по количеству отложенных тобой кучек.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:58 Ответить
После таких заявлений еще остались верующие в настоящую пандемию?
показать весь комментарий
16.05.2021 10:02 Ответить
Есть конечно. Галоперидол им поможет.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:27 Ответить
В то же время эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения и бывший эпидемиолог Карл Лаутербах отметил... Источник: https://censor.net/ru/n3265530

Цього мало б бути досить.
показать весь комментарий
16.05.2021 11:56 Ответить
Звичайно,він же з нами тисячі років.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:07 Ответить
Вирус теперь никогда не уйдет. Слишком большие деньги некоторые компании зарабатывают. Будут выпускать новые версии вирусов, для которых нужны новые вакцины.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:30 Ответить
Пока на штаб-квартиру одной из компаний случайно не упадёт какой-нибудь космический обломок.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:36 Ответить
Це нормально - щорічно вакцинуватися і не захворіти. І фірмам, які серйозно вклалися у наукові досліди і потужності добре буде. Якби це була вакцина на рік - то була б страшенно дорога, а так амортизаційні витрати на науку та інвестиції у потужності можна розкласти на багато років.
показать весь комментарий
16.05.2021 10:52 Ответить
та скажите уже прямым текстом - поставлена задача на уменьшение количества приматов....- меньше народу больше кислороду....- ресурс Земли истощается....- биомасса плебейская становится не нужной- впереди ера и эпоха роботов и био роботов.... Вірус не піде від нас. Щеплення проти COVID-19 доведеться робити повторно, - німецькі експерти - Цензор.НЕТ 8763
показать весь комментарий
16.05.2021 10:53 Ответить
Ежегодно по два раза ( иммунитет от прививки от 3 до 8 месяцев) и по два компонента с перерывом ( по разным версиям от 24 до 60 дней) По сути в год нужно делать прививку 4 раза Ну в общем где то так. При условии надежности вакцины, правильной ее транспортировки и хранении, квалифицированного мед. персонала, отсутствия побочных эффектов, и не с таким быстрым появлением новых видов коронавируса. ( как на данный момент).
показать весь комментарий
16.05.2021 11:16 Ответить
Нужно отловить всех авторов этого фашистского эксперимента над человечеством.
И поступить с ними как гитлеровцами.
Пандемия немедленно закончится.
показать весь комментарий
16.05.2021 11:23 Ответить
совок, молись Афине что эксперимент не коммунистский, а то кормил бы ты червей уже. Муссолини как-то не замечен в особой жестокости - казнил аж 6(не миллионов) человек что то там, не то твой Сралин - там десяток млн. тудасюда - рабы и так нарожают(таких как ты)
показать весь комментарий
16.05.2021 12:10 Ответить
Проет по Новому Світому Устрою як раз лівацький - там держава буде кожному казати скільки йому дихати і чим, ото так, а по суті це теж саме темне Середновіччя де держава (церква + влада) мали абсолютну владу над людьми, тільки з поправкою на технології.
показать весь комментарий
16.05.2021 15:40 Ответить
Это было похоже на развод, а теперь очень похоже...
показать весь комментарий
16.05.2021 11:22 Ответить
кароч,все двигается к пожизненному приему препарата....
но это прецендент,т.к.это вакцина,а не ЛС
показать весь комментарий
16.05.2021 18:15 Ответить
 
 