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Кулеба о ситуации на границе с РФ: Происходящее нельзя назвать отводом войск. Угроза не миновала

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Кулеба о ситуации на границе с РФ: Происходящее нельзя назвать отводом войск. Угроза не миновала

Украина пока не видит масштабного отвода российских войск от границы с Украиной.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Во-первых, мы не видим отвод российских войск, который был бы адекватным тому количеству войск, которые сосредоточены вдоль границы Украины и оккупированных территорий. Происходящее нельзя назвать отводом войск. Российские войска в массе своей остались на местах", - отметил Кулеба

Что действительно изменилось - это переброска воинских частей. Это так, но угроза не миновала. Знаете, в Советском Союзе были показательные суды, процессы без какого-либо правосудия. А то, что мы сегодня наблюдаем, - это отвод войск без отвода войск. И нам следует оставаться бдительными в этом вопросе", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на анонсированный РФ отвод войск от украинских границ, угроза новых военных провокаций остается неизменной, - Кулеба

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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16.05.2021 10:29
+8
" Те, що відбувається, не можна назвати відведенням військ.
Російські війська в масі своїй залишилися на місцях " (с)

Кулеба о ситуации на границе с РФ: Происходящее нельзя назвать отводом войск. Угроза не миновала - Цензор.НЕТ 1423
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16.05.2021 10:07
+6
Відвели кілька сотень. А десятки тисяч так і кружляють біля наших кордонів.
Чекають на наказ.
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16.05.2021 10:10
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а зєлєнське інше ляпало.
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16.05.2021 10:02 Ответить
воно наказало - не провокувати.

не стріляти у відповідь.
сидіти тихо.
в нас президент- заясь.
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16.05.2021 10:11 Ответить
Атопутіннападьоть як писали зебіли до виборів.
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16.05.2021 10:13 Ответить
«Будем всех бамбить « 🤢 заявило , что прицельные обстрелы ушли в прошлое , но каждый день хоронят Героев и много раненных
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16.05.2021 10:30 Ответить
" Те, що відбувається, не можна назвати відведенням військ.
Російські війська в масі своїй залишилися на місцях " (с)

Кулеба о ситуации на границе с РФ: Происходящее нельзя назвать отводом войск. Угроза не миновала - Цензор.НЕТ 1423
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16.05.2021 10:07 Ответить
Відвели кілька сотень. А десятки тисяч так і кружляють біля наших кордонів.
Чекають на наказ.
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16.05.2021 10:10 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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16.05.2021 10:29 Ответить
Это ясно , как 2+2 =4 , но что делать с наглыми , борзыми предателями- уродами ,захватившими управление страной ?
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16.05.2021 10:34 Ответить
Кулеба про ситуацію на кордоні з РФ: Те, що відбувається, не можна назвати відведенням військ. Загроза не минула - Цензор.НЕТ 9859
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16.05.2021 10:48 Ответить
А чому ж народ мовчить, чому не виходять на протести проти російських фашистів і нацистів, які стріляють і вбивають? Ніхто ж не розганяв їхніх колаборантів і ворогів нашої незалежності на демонстрації 9 травня... Де ж ті політики та патріоти, щоб організувати масові протести проти російської агресії? Мовчання і двояка політика влади заохочують ворога.
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16.05.2021 11:01 Ответить
Вы абсолютно правы - война существует только для тех, кто воюет на передовой. для тех, кто волонтёрит и спасает раненых в госпиталях, для тех,кто хоронит своих отцов, мужей, детей - защитников Украины. Для десятков миллионов тылового быдла войны не было и нет.... Для них есть только неудобства, связанные с запретом вражеских телеканалов, вражеских певцов и актёров и пр. пр.Пассивное быдло безмолвно содействуют агрессии, предаёт свою страну и своих воинов - защитников, отдающих жизни за их, быдла, мир и покой....Позор нашему населению... Слава украинской армии и волонтёрам ! Будь проклята кремлёвская крыса путен, чтоб ему мучительно сдохнуть...
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16.05.2021 12:06 Ответить
Будь проклята кремлёвская крыса путен, чтоб ему мучительно сдохнуть... !!!!
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16.05.2021 22:46 Ответить
но ***** еше и нас переживет...
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16.05.2021 22:47 Ответить
Ооооо, "Капитан Очевидность"
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16.05.2021 11:31 Ответить
Ти диви! Як же так?! Півшостого ж всі передвиборчі обіцянки виконав?!
І барига вже не наживається на крові, і "просто перестали стріляти", і ЗСУ - відвели; навіть ***** в очко подивився, та "побачив там мир"!
І все ніяк! Залишилося на піаніні зіграти, може ***** таки розчулиться?!
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16.05.2021 12:16 Ответить
а министр обАроны хде?
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16.05.2021 18:55 Ответить
******* державна ідеологія росії - імперський фашизм. Я не знаю,чого до Мокви приїжджав генсек ООН Гутеріш,але толку з цього ніякого,бо не має взагалі на Путіна і його середовище жодного реального впливу для вирішень питань в інтересах миру. Реально Путін- демонічний Абсолют,що як Паук сидить в центрі паутиння і реагує з пожиранням усіх ,хто попав в його тенета. Ось так і навколо України розкладене його паутиння і він за нього буде триматись до тих пір,або хто небудь йому повідшибає кінцівки ,або буде аргсовувати і далі свої липкі гібриди.
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16.05.2021 22:08 Ответить
путин настроен оккупировать юг Украины... Азов будет рос... ***** ждет момента...
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16.05.2021 22:44 Ответить
настроен решительно..
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16.05.2021 22:45 Ответить
 
 