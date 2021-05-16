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Кулеба о помощи Запада Украине в противостоянии агрессии РФ: Не ждем от партнеров прибытия иностранных войск, а рассчитываем на поддержку

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Кулеба о помощи Запада Украине в противостоянии агрессии РФ: Не ждем от партнеров прибытия иностранных войск, а рассчитываем на поддержку

В качестве предоставления помощи от Запада в противодействии российской агрессии Украина не рассчитывает на прибытие иностранных войск

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не ожидаем прибытия иностранных войск, чтобы помочь нам. Но мы ожидаем от наших партнеров обеспечения Украины той поддержкой, которую они могут предложить, чтобы помочь нам выстоять в этом конфликте за нашу страну", - отметил Кулеба, отвечая на вопрос, как бы Запад мог помочь Украине, если бы войска РФ перешли границу.

Отвечая на уточняющий вопрос, действительно ли Кулеба не рассчитывает на то, что НАТО начнет войну с РФ, он отметил: "Абсолютно. Украина пока не член НАТО, и я бы хотел напомнить, ясно и однозначно, что это наша земля и мы будем ее защищать, а наши партнеры могут помочь нам в этом, и я уверен, что все так и будет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите НАТО в июне решение о ПДЧ для Украины не будет принято, но для нас важно начать эту дискуссию, - Кулеба

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Без грошей і в туалет не сходиш. Ті, хто йшли добровільно бити рашистську погань у 2014 році, думали не про гроші, а про те, як не пустити проклятий руССкій мір в свою домівку. Дякуючи добровольцям та патріотам України рашисти були зупинені і відкинуті. Якби не пряма агресія фашистів, то погань була б викинута з нашої землі. Гроші потрібні, але більше потрібна нова скучасна зброя якою можна дати відсіч кровавому карликові. Патріотів у нас для цього вистачить.
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16.05.2021 10:47
+4
Поддержка это , как « обеспокоенность « и глубокая озабоченность» ? Сам дурак, от помощи отказываешься , значит , хочешь капитулировать в рашистский «мир» !
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16.05.2021 10:25
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Правила форума Совет форумчан
Грошей побільше, ми самі впораємося с їх розподілом.
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16.05.2021 10:19 Ответить
Без грошей і в туалет не сходиш. Ті, хто йшли добровільно бити рашистську погань у 2014 році, думали не про гроші, а про те, як не пустити проклятий руССкій мір в свою домівку. Дякуючи добровольцям та патріотам України рашисти були зупинені і відкинуті. Якби не пряма агресія фашистів, то погань була б викинута з нашої землі. Гроші потрібні, але більше потрібна нова скучасна зброя якою можна дати відсіч кровавому карликові. Патріотів у нас для цього вистачить.
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16.05.2021 10:47 Ответить
Гроши є!
Поменьше б таких як свиноРИЛчуки, макакови, ахметови, насраликі, та насцаликі, які тащуть бабки з ГОСбюджету, яких вигодував в свій час ***** шоколадний, з грошима все було би добре Кулеба про допомогу Заходу України в протистоянні агресії РФ: Не чекаємо від партнерів прибуття іноземних військ, а розраховуємо на підтримку - Цензор.НЕТ 1968
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16.05.2021 10:50 Ответить
Я гадаю розтягування України почалося набагато раніше, іще при кучмі. Що стосується Порошенка, то в нього є негативні і позитивні сторони. Позитивних більше, він не купує на виведені в офшори гроші яхти і замки по Англіях, а вкладає їх в модернізацію своїх виробництв і соціальної сфери. А це, в свою чергу, дає економічний ефект. Ази економіки.
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16.05.2021 11:02 Ответить
Цілком з вами згоден!!! Але ж пам'ятаєте шо він "співав" перед виборами?? Вірно!! Але зробило воно житипоновому не народу, а своїм вищеперерахованим своїм корєшам.

Та згоден, шо ***** порівняно з зеленим сОпелєв, на зовнішньополітична арені зробив більш ніж усі попєрєднікі (сопеля в увагу не беремо)
Але.......
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16.05.2021 11:17 Ответить
Та вже "надопомагали", по самі нідергланди. Кулеба о помощи Запада Украине в противостоянии агрессии РФ: Не ждем от партнеров прибытия иностранных войск, а рассчитываем на поддержку - Цензор.НЕТ 6260
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16.05.2021 10:20 Ответить
Поддержка это , как « обеспокоенность « и глубокая озабоченность» ? Сам дурак, от помощи отказываешься , значит , хочешь капитулировать в рашистский «мир» !
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16.05.2021 10:25 Ответить
Кулеба про допомогу Заходу України в протистоянні агресії РФ: Не чекаємо від партнерів прибуття іноземних військ, а розраховуємо на підтримку - Цензор.НЕТ 6834
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16.05.2021 10:26 Ответить
Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации.
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16.05.2021 10:28 Ответить
Склад слуг народу.
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16.05.2021 10:32 Ответить
Зам министра МИДа Евгеша Енин в бытность прокурором, выдал вместе с подельниками из СБУ ( Артур из харьковского СБУ) выдал ингуша Тимура Тумгоева в РФ. Отвесили российские друзья наших прокуроров и сбушников Тимуру 18 лет.
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16.05.2021 10:38 Ответить
Кулеба о помощи/ Украина получила слишком мало, - Зеленский/ Зеленский: Байден должен / Зеленский: Великобритания и Канада также должны / Среди должников Зеленский не называет свою историческую родину. А в Израиле 116 миллиардеров и более 130 000 миллионеров. Они должны помочь Украине в войне с Россией оружием и деньгами.
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16.05.2021 10:39 Ответить
С фашистской роССией?
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16.05.2021 10:49 Ответить
Без грошей і в туалет не сходиш. Ті, хто йшли добровільно бити рашистську погань у 2014 році, думали не про гроші, а про те, як не пустити проклятий руССкій мір в свою домівку. Дякуючи добровольцям та патріотам України рашисти були зупинені і відкинуті. Якби не пряма агресія фашистів, то погань була б викинута з нашої землі. Гроші потрібні, але більше потрібна нова скучасна зброя якою можна дати відсіч кровавому карликові. Патріотів у нас для цього вистачить
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16.05.2021 10:48 Ответить
"Мы не ожидаем прибытия иностранных войск, чтобы помочь нам. Но мы ожидаем от наших партнеров обеспечения Украины той поддержкой, которую они могут предложить, чтобы помочь нам выстоять в этом конфликте за нашу страну"- никогда и никто не предоставит Украине военной помощи на суму равную расходов рашистского оккупанта Украины .и лишь те страны ,котрые имеют на своей территории контингент НАТО - защищены от рашистской агресии.Будь Украина в НАТОрашисту даже в страшном сне не приснилась бы оккупация украинского Крыма и война с Украиной.Кулеба успокаивает рашиста-"Не волнуйтесь, мы в НАТО не стремимся"
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16.05.2021 10:50 Ответить
Недавно Запад помог чехам в борьбе с РФ, теперь они помогут нам.
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16.05.2021 11:18 Ответить
Ну як така кривомовна людина є головним дипломатом?
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16.05.2021 11:38 Ответить
А, что по этому поводу скажет наш, избранный умственно недоразвитыми согражданами, президент и гидрант, предварительно посмотрев Х..лу в очко?
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16.05.2021 11:44 Ответить
Ой, дурак...
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16.05.2021 11:55 Ответить
Зелю з Бенею тільки гроші цікавлять і все одно від кого, від Московії чи від Заходу.
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16.05.2021 12:04 Ответить
 
 