РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12874 посетителя онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
12 855 157
карантин (16730) Порошенко (19365) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Все свалить на Степанова не удастся, он и тявкнуть не смел, когда вы забрали деньги из "ковидного фонда". Требуем провести аудит, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Все свалить на Степанова не удастся, он и тявкнуть не смел, когда вы забрали деньги из

Провал борьбы с пандемией коронавируса власти не удастся свалить на министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время выступления на форуме депутатов Львовщины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он отметил необходимость полного аудита расходов миллиардов гривен из антиковидного фонда.

"Недавно были обнародованы цифры Национальной академии наук, которые говорят, что смертность в Украине от ковида составляет не 50, а 140 тыс. человек. 140 тыс. жизней украинцев, которые они заплатили за вашу беспомощность, за то, что вы направляли деньги на "большое крадивництво", потому что оттуда текут 20% откатов - это преступление против украинского народа", - подчеркнул Порошенко.

"На Степанова перевести не удастся. Кто такой Степанов? Его никто не знает и ничего от него не зависит. И когда вы забирали деньги из ковидного фонда, Степанов тявкнуть не смел. Но вы направляли деньги на "большое крадивництво", от этого в Украине умирали люди", - сказал Порошенко.

"И снятием Степанова вы не ограничитесь, потому что нужно сделать то, что мы требуем - через парламентский контроль аудит ковидного фонда. И всех, кто воровал деньги - за решетку, а не ваших политических оппонентов, которые не стесняются вам говорить правду", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Читайте также: Представление об отставке Степанова поступило в Раду

Порошенко подчеркнул, что власть не смогла обеспечить три ключевые позиции - вакцины, кислород и достаточное количество койко-мест для больных коронавирусом.

"Вакцины - для этого надо было заплатить летом прошлого года небольшую предоплату. Они тогда роздерибанили фонд и назвали себя "чемпионами мира по коронавирусу", пообещав, что Украина будет в первой десятке стран по вакцинации. Что-то не слышу отчета о выполнении ваших обещаний", - отметил Порошенко.

"Второе - это кислород. Людей лишили права дышать. Где они были тогда, когда надо было заниматься кислородом?", - возмущается пятый президент.

"Я твердо убежден, что вакцины, кислород и койки - это то, что точно власть способна была обеспечить. Она не только сама ничего не сделала, она еще забрала средства у местного самоуправления, которое пыталось в пределах собственных возможностей спасти людей", - констатировал Порошенко.

"Летом 2021 года эпидемия не закончится, а вакцины у нас должны быть. Вакцинный национализм, который мир продемонстрировал в 2020 году, очень хорошо должен нас научить", - резюмирует Порошенко.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+55
Усе звалити на Степанова не вдасться, він і гавкнути не смів, коли ви забрали гроші з "ковідного фонду". Вимагаємо провести аудит, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5273

...
показать весь комментарий
16.05.2021 11:13
+47
Усе звалити на Степанова не вдасться, він і гавкнути не смів, коли ви забрали гроші з "ковідного фонду". Вимагаємо провести аудит, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2400

...
показать весь комментарий
16.05.2021 11:14
+39
всі ж знають, що Петя крав у бюджет.
чи для вас це одкровення ?
показать весь комментарий
16.05.2021 11:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не трынди)у меня и мама ,педиатр ,всегда за Пороха голосовала,и сестра акушер гинеколог тоже за ПАП -так что мимо ,зесрань
показать весь комментарий
16.05.2021 12:10 Ответить
Один педиатр против ста тысяч педиатров - ничто!!! Так маме и передай))
показать весь комментарий
16.05.2021 12:15 Ответить
Ещё расскажи ,что ты в глаза видел сто тысяч педиатров ))))))
показать весь комментарий
16.05.2021 13:21 Ответить
Это не ,,наши пьесы,,-это Леся Подеревянского,с творчеством которого вы к сожалению не знакомы.С чем конкретно вы не согласны в статье Порошенко ,по пунктам---что деньги бездарно просрали,что с задачей не справились и убили 140 000 украинцев,или что надо назначать аудит и выяснять,кто же так традиционоо проворовался и обосрался?Или вы считаете что это надо,,понять и простить,, --ослик же учится?Сколько еще миллионов должно погибнуть,что бы он и его подгавкивающая любым его тупостям стая,в которую вы входите,начали подозревать что происходить ,,что то не то,,?
показать весь комментарий
17.05.2021 10:52 Ответить
У поклонников зеленского, как показывает давняя практика, критически не хватает ума выучить флаг Польши.Увы.Что мешает зеленскому, имея полноту власти,провести аудит деятельности Гонтаревой?И почему имея претензии к зеленскому по поводу Гонтаревой вы эти хотелки не предьявляете напрямую своему выбору? Это такая специальная тактика клоунов и их избирателей решать все вопросы через противоположную дырку организма?
показать весь комментарий
17.05.2021 12:08 Ответить
И при чем тут вообще Гонтарева к аудиту деятельности воровливой команды вовсемпрофана? Вы следите за мыслью или судорожно пытаетесь отвлечь от какашек под бренным телом своего хриплого ослика?
показать весь комментарий
17.05.2021 12:15 Ответить
Фи, Танюха!
Что толку размахивать старым гавном про Гонтареву?
Ты сразу давай тебуй вернуть Приват, укреденный ей на пару с Порощенко, законному владельцу!
показать весь комментарий
17.05.2021 12:15 Ответить
Она за деньги это ...
показать весь комментарий
17.05.2021 09:08 Ответить
Не судите всех по себе , обладатель аккаунта с нулями
показать весь комментарий
17.05.2021 09:12 Ответить
что не помешало вам голосовать за клоуна и тем самым способствовать смерти украинцев от ковида. борьбу с которым провалили жадные вороватые тупые зебилы
показать весь комментарий
17.05.2021 09:31 Ответить
140 тыс.человек умерли из за таких как ты,из за вашего решения... Не хочешь разделить ответственность со своим выбором?
показать весь комментарий
16.05.2021 23:17 Ответить
не понимаю Стебанова - чего же он не подал в отставку, сказав: Мне не дают сделать предоплату за вакцины, я сидеть потом не хочу, так что не ждите взад.
показать весь комментарий
16.05.2021 12:13 Ответить
а так, подавши у відставку, він би не наскріб собі на пальто...
показать весь комментарий
16.05.2021 12:56 Ответить
на зоне в пальто он сразу же паханом станет?
че уж там - угробил кучу народу зато пальто на нарах согреет?
или просто знал шо народ все это сглотнет?
показать весь комментарий
16.05.2021 13:13 Ответить
ОН КУРТКИ ПО 700000 ГР ПОКУПАЛ ,КОЛЕКЦИОННЫЕ ОТ АРМАНИ.
показать весь комментарий
17.05.2021 08:27 Ответить
Усе звалити на Степанова не вдасться, він і гавкнути не смів, коли ви забрали гроші з "ковідного фонду". Вимагаємо провести аудит, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2897
показать весь комментарий
16.05.2021 12:14 Ответить
Классно вас колбасит..Значит правильной дорогой идут товарищи)))
показать весь комментарий
16.05.2021 12:18 Ответить
як що так, то гадаю, там буде лише одне прізвище!)
показать весь комментарий
16.05.2021 15:24 Ответить
Усе звалити на Степанова не вдасться, він і гавкнути не смів, коли ви забрали гроші з "ковідного фонду". Вимагаємо провести аудит, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4307
показать весь комментарий
16.05.2021 12:20 Ответить
позно пить боржопи. это ничего не даст. прошлое показывает, что никто и никогда в будущем не был наказан. и этих денег то по любому уже нет и не будет. если бы у власти и в правительстве были компетентные люди, то они бы искали пути решения, а не того, кто будет виноват в очередных провалах постсовковой власти.
показать весь комментарий
16.05.2021 12:22 Ответить
У вас там король или королева? Тоже ведь тупые от природы.. Чего не гоните?=))
показать весь комментарий
16.05.2021 12:23 Ответить
Степанов уже подал в суд на Пэтю за слово тявкнуть?
показать весь комментарий
16.05.2021 12:23 Ответить
Пэтя дюже жадный..Приползёт поцеловать Степанова у дупу, лишь бы денег не давать=))
показать весь комментарий
16.05.2021 12:24 Ответить
Дюже жадный Петя за свои собственные бабки восстановил ПВО Киева. Накупил кислородных концентраторов и еще хрен знает чего и сколько нажадничал. А ты скушай шоколадку Рошен. Она реально вкусная и питает глюкозой мозг. Хотя вряд ли тебе есть что питать... Усе звалити на Степанова не вдасться, він і гавкнути не смів, коли ви забрали гроші з "ковідного фонду". Вимагаємо провести аудит, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8374
показать весь комментарий
16.05.2021 13:13 Ответить
Не, думаю Пете дорожное строительство покоя не даёт .... не по феншую там, вот Омелян- это да Усе звалити на Степанова не вдасться, він і гавкнути не смів, коли ви забрали гроші з "ковідного фонду". Вимагаємо провести аудит, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4480
показать весь комментарий
16.05.2021 13:50 Ответить
Жопа от мыслей еще не болит?😄
показать весь комментарий
16.05.2021 14:02 Ответить
Не, всё в порядке Усе звалити на Степанова не вдасться, він і гавкнути не смів, коли ви забрали гроші з "ковідного фонду". Вимагаємо провести аудит, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9322
показать весь комментарий
16.05.2021 14:04 Ответить
Это хорошо, береги ее, бо где ж ты молоко разогревать будешь
показать весь комментарий
16.05.2021 14:07 Ответить
Зелёная дегенератина очень щедрая, да, жертва скотов? Чтобы не платить в квартире по счётчикам за коммуналку, переселился на госдачу. Да ещё за твой счёт ремонт там сделал))))
показать весь комментарий
16.05.2021 14:02 Ответить
Зевласть только под суд, думаю что толковое обвинение сможет доказать вину по статье измена Родине.
показать весь комментарий
16.05.2021 12:33 Ответить
овощу таки цю статтю впаяли, навіть заочно...
показать весь комментарий
16.05.2021 12:57 Ответить
овощу хоть было куда бежать. А вот зеле точно некуда. Тупину он нафиг не нужен, зеля для него никчемный голодранец, остальные страны его тут же обратно выдадут.
показать весь комментарий
16.05.2021 14:03 Ответить
Вчера случайно увидел - не с начала - интервью Руслана Рябошапки на каком-то новостном канале, не вспомню даже на каком. Но гугля помнит все, найти можно все без исключений. Советую всем, особенно особям, не отличающим Зеленского от Голобородько, патамушта какаяразница. Чувак точечно отбомбился по некоторым вопросам:
- Зеленский, нарушая законы и Конституцию, постоянно нагибает Генпрокуратуру в вопросах преследования Порошенко и ему пох на факты, доказательства, законы и кодексы.
- Ермак - ключевая проблема Зеленского. Ермак - зло.
- То, что зеленский президент - огромная ошибка. Он не должен быть президентом, однозначно.
- Из всего набора в 58 уголовных дел на Пороха нет ни единого, имеющего хоть какую-то юридическую перспективу.
- К Пороху по сути может быть только два каких-то вопроса: кредит в каком-то банке и еще по какой-то фирме, в разрезе частного бизнеса. Ни единой претензии по использованию бюджетных средств в личных целях или в целях частного бизнеса предъявить Пороху невозможно, нет фактов. Но зеле пофигу, он истерично давит на ГПУ, добиваясь репрессий для Пороха.

Рябошапка - такая же зеленая цаца, как и все остальные в этой шобле. Но, обосравшись с посадкой Пороха, им просто вытерли жопу и выбросили. На подходе Криклий, Петрашко, Степанов и еще пара-тройка персон. Вывалившись из зе-обоймы, они не станут скрывать того, что творится на Банковой и как там решаются вопросы. Криклий министр инфраструктуры, Петрашко министр экономики. Отставка этих двух персон однозначно будет озвучена Банковой как "не справились". Однако ситуация больше похожа на то, что чуваки быстро смотали удочки и валят, чтобы на них не повесили, как на Степанова, все схематозные косяки и факты грандиозного воровства из бюджета. Думаю, очень скоро наружу вылезут гигатонны говна, сгенерированного Беней и размазанного недалеким рукожопым преЗЕдентом.
73% проголосовавших! Готовьте много воды, вам скоро отмываться от этих гигатонн. Обидно то, что вместе с вами в этом дерьме сидят люди, которые видели все это, понимали последствия, но разве же вас, баранов, можно заставить думать?

Ко всему этому хочу добавить только это: літаки летять! Будем всіх бамбіть!!!
показать весь комментарий
16.05.2021 13:09 Ответить
П'ятий президент Петро Олексійович Порошенко - найвеличніша історична постать ******** України, взірець бескорисного служіння народові й державі, променистий світоч демократії, мужній захисник державності й державних інтересів, заповзятий хранитель віри Господньої та зачинач незалежної Української Церкви, сумлінний розбудовувач Українського Війська, найефективніший керманич-реформатор **********, невблаганний борець за справедливість, безкомпромісний насаджувач законності, високоосвічений носій і наполегливий просувач української мови, невтомний популяризатор української культури, щедрий меценат і великодушний благодійник, достойний син Українського народу, уважний та турботливий чоловік і батько; мудра, щира, добра і чуйна людина.
Шкода тільки, що Петра Олексійовича Порошенка невдячні громадяни більше НІКОЛИ в житті за жодних обставин НЕ ОБЕРУТЬ президентом України.
показать весь комментарий
16.05.2021 13:17 Ответить
ще й як ОБЕРУТЬ Порошенко Усе звалити на Степанова не вдасться, він і гавкнути не смів, коли ви забрали гроші з "ковідного фонду". Вимагаємо провести аудит, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8551
Більш того, ті самі зебіли що верещали та верещать проти нього - першими побіжать голосувати ЗА Порошенко...
Бо холодільник та страх за себе-бідненького - у зебілів на першому місці...
Й коли припече їх - то вони згадають (ВЖЕ ЗГАДУЮТЬ!) як "при Порохе - були й субсідії, й зарплата зростала стрімко й бардака такого не було!"
показать весь комментарий
16.05.2021 13:23 Ответить
Ну то й добре, що оберуть, - шпаклювати лайно у кучерики діючого Гаранта геть цікавіше, ніж сидячому у шафі під товстим шаром нафталіну "відставної кози барабанщику"©.
показать весь комментарий
16.05.2021 13:41 Ответить
Жа, лайна в тебе изрядно, не на один вентилятор хватит
показать весь комментарий
16.05.2021 14:06 Ответить
Какой, нах, вентилятор? Вентилятор - ерунда.
Двухрежимный роторный гавномёт работает бесперебойно и безотказно.
показать весь комментарий
16.05.2021 14:13 Ответить
Главное чтоб не забился, бо может пукан снести напрочь. Береги себя
показать весь комментарий
16.05.2021 14:21 Ответить
Главное, чтобы твой рот не забился. А за гавномёт не беспокойся - тебе хватит за гланды.
показать весь комментарий
16.05.2021 14:28 Ответить
Какой ты, гавноед, грозный. Небось блатных куев накануне пересосал. Отвага с жопы так и прет
показать весь комментарий
16.05.2021 15:08 Ответить
Куда уж мне до тебя? Это ж ты отсасываешь сверхбольшие леденцы "Рошен" на палочках с увеличенным содержанием высраного лично Порохатым Барыгою ферментированного гавнища повышенной вонючести. А потом уже отсосанные леденцы старательно отрабатываешь в надежде получить новые леденцы для последующего тщательного отсасывания.
показать весь комментарий
16.05.2021 16:45 Ответить
Прошу підтримати петицію про визнання розкрадання короновірусного фонду ГЕНОЦИДОМ українського народу:
https://petition.president.gov.ua/petition/115068
показать весь комментарий
16.05.2021 15:12 Ответить
Лучше бы Ермака со Шмыгалем уволили
показать весь комментарий
16.05.2021 22:17 Ответить
140 тыс.человек. Цифры просто ужасают. Слабоумные,голосовавшие за это хриплое,своей вины не чуствуете ,что избрали настолько тупую власть,которая своим полным профанством убила столько соотечественников? Ничего не ёкает и не шевелится в душе у непривитых слабоумных? Надеюсь сядет не только обосравшийся,но и вся его воровитая кодла. Это должен стать первый президент,который должен ответить за все что наделал.
показать весь комментарий
16.05.2021 23:29 Ответить
правильно сказал.
вот свинарчуки распорядились бы деньгами правильнее.
показать весь комментарий
17.05.2021 00:47 Ответить
Минус Бентли свиням, плюс километры дорог - украинцам, адептам сывочолого лайна - по карамельке. Ну не поймут оно никак, что мосты - строятся, дороги - строятся и их паровоз безвозвратно ушел два года назад. И - никогда не вернется. Я, лично это сывочолое л@йно еще пять лет - не переживу. Сдохну от рвоты...
показать весь комментарий
18.05.2021 04:28 Ответить
Страница 2 из 2
 
 