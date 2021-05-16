Все свалить на Степанова не удастся, он и тявкнуть не смел, когда вы забрали деньги из "ковидного фонда". Требуем провести аудит, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Провал борьбы с пандемией коронавируса власти не удастся свалить на министра здравоохранения Максима Степанова.
Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время выступления на форуме депутатов Львовщины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он отметил необходимость полного аудита расходов миллиардов гривен из антиковидного фонда.
"Недавно были обнародованы цифры Национальной академии наук, которые говорят, что смертность в Украине от ковида составляет не 50, а 140 тыс. человек. 140 тыс. жизней украинцев, которые они заплатили за вашу беспомощность, за то, что вы направляли деньги на "большое крадивництво", потому что оттуда текут 20% откатов - это преступление против украинского народа", - подчеркнул Порошенко.
"На Степанова перевести не удастся. Кто такой Степанов? Его никто не знает и ничего от него не зависит. И когда вы забирали деньги из ковидного фонда, Степанов тявкнуть не смел. Но вы направляли деньги на "большое крадивництво", от этого в Украине умирали люди", - сказал Порошенко.
"И снятием Степанова вы не ограничитесь, потому что нужно сделать то, что мы требуем - через парламентский контроль аудит ковидного фонда. И всех, кто воровал деньги - за решетку, а не ваших политических оппонентов, которые не стесняются вам говорить правду", - отметил лидер "Европейской Солидарности".
Порошенко подчеркнул, что власть не смогла обеспечить три ключевые позиции - вакцины, кислород и достаточное количество койко-мест для больных коронавирусом.
"Вакцины - для этого надо было заплатить летом прошлого года небольшую предоплату. Они тогда роздерибанили фонд и назвали себя "чемпионами мира по коронавирусу", пообещав, что Украина будет в первой десятке стран по вакцинации. Что-то не слышу отчета о выполнении ваших обещаний", - отметил Порошенко.
"Второе - это кислород. Людей лишили права дышать. Где они были тогда, когда надо было заниматься кислородом?", - возмущается пятый президент.
"Я твердо убежден, что вакцины, кислород и койки - это то, что точно власть способна была обеспечить. Она не только сама ничего не сделала, она еще забрала средства у местного самоуправления, которое пыталось в пределах собственных возможностей спасти людей", - констатировал Порошенко.
"Летом 2021 года эпидемия не закончится, а вакцины у нас должны быть. Вакцинный национализм, который мир продемонстрировал в 2020 году, очень хорошо должен нас научить", - резюмирует Порошенко.
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Что толку размахивать старым гавном про Гонтареву?
Ты сразу давай тебуй вернуть Приват, укреденный ей на пару с Порощенко, законному владельцу!
че уж там - угробил кучу народу зато пальто на нарах согреет?
или просто знал шо народ все это сглотнет?
- Зеленский, нарушая законы и Конституцию, постоянно нагибает Генпрокуратуру в вопросах преследования Порошенко и ему пох на факты, доказательства, законы и кодексы.
- Ермак - ключевая проблема Зеленского. Ермак - зло.
- То, что зеленский президент - огромная ошибка. Он не должен быть президентом, однозначно.
- Из всего набора в 58 уголовных дел на Пороха нет ни единого, имеющего хоть какую-то юридическую перспективу.
- К Пороху по сути может быть только два каких-то вопроса: кредит в каком-то банке и еще по какой-то фирме, в разрезе частного бизнеса. Ни единой претензии по использованию бюджетных средств в личных целях или в целях частного бизнеса предъявить Пороху невозможно, нет фактов. Но зеле пофигу, он истерично давит на ГПУ, добиваясь репрессий для Пороха.
Рябошапка - такая же зеленая цаца, как и все остальные в этой шобле. Но, обосравшись с посадкой Пороха, им просто вытерли жопу и выбросили. На подходе Криклий, Петрашко, Степанов и еще пара-тройка персон. Вывалившись из зе-обоймы, они не станут скрывать того, что творится на Банковой и как там решаются вопросы. Криклий министр инфраструктуры, Петрашко министр экономики. Отставка этих двух персон однозначно будет озвучена Банковой как "не справились". Однако ситуация больше похожа на то, что чуваки быстро смотали удочки и валят, чтобы на них не повесили, как на Степанова, все схематозные косяки и факты грандиозного воровства из бюджета. Думаю, очень скоро наружу вылезут гигатонны говна, сгенерированного Беней и размазанного недалеким рукожопым преЗЕдентом.
73% проголосовавших! Готовьте много воды, вам скоро отмываться от этих гигатонн. Обидно то, что вместе с вами в этом дерьме сидят люди, которые видели все это, понимали последствия, но разве же вас, баранов, можно заставить думать?
Ко всему этому хочу добавить только это: літаки летять! Будем всіх бамбіть!!!
Шкода тільки, що Петра Олексійовича Порошенка невдячні громадяни більше НІКОЛИ в житті за жодних обставин НЕ ОБЕРУТЬ президентом України.
Більш того, ті самі зебіли що верещали та верещать проти нього - першими побіжать голосувати ЗА Порошенко...
Бо холодільник та страх за себе-бідненького - у зебілів на першому місці...
Й коли припече їх - то вони згадають (ВЖЕ ЗГАДУЮТЬ!) як "при Порохе - були й субсідії, й зарплата зростала стрімко й бардака такого не було!"
Двухрежимный роторный гавномёт работает бесперебойно и безотказно.
https://petition.president.gov.ua/petition/115068
вот свинарчуки распорядились бы деньгами правильнее.