За минувшие сутки в ВСУ зарегистрировано 3 новых случая инфицирования коронавирусом, госпитализирован 1 человек

По состоянию на 10.00 16 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет 479 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Командования медсил ВСУ.

В информации отмечается: "Всего за время пандемии выздоровели 24445 человек, летальных случаев 89. На изоляции (в т. ч. на самоизоляции) находится 129 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.Из них 1 человек госпитализирован в учреждение здравоохранения.



С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 51729 человек получила 1 дозу вакцины. Из них 3284 военные медики. Повторно провакцинировано 284 человека. За минувшие сутки на COVID-19 привито 126 человек.

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