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Кулеба о краеугольных камнях минского процесса: Москва продолжает игры с признанием "ЛНР" и "ДНР" сторонами конфликта

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о краеугольных камнях минского процесса: Москва продолжает игры с признанием "ЛНР" и "ДНР" сторонами конфликта

Ключевым требованием России в ходе минских переговоров было признание так называемых "Луганской и Донецкой народных республик" сторонами конфликта, что превратило бы международный вооруженный конфликт между Украиной и Россией во внутренний вооруженный конфликт между Украиной и псевдореспубликами.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Это был краеугольный камень дискуссий в Минске. Мой президент говорит, что главным нашим приоритетом должно быть достижение мира и безопасности, а также сохранение человеческих жизней, а не вопрос политического признания. И мы призываем Москву сосредоточиться на этом же - на возвращении мира на Донбасс и на достижении прогресса по ряду проектов решений, которые готовы к принятию и ждут одобрения от Москвы", - отметил он.

"И Москва может с легкостью дать "зеленый свет", однако продолжает играть в эти игры с признанием "ЛНР" и "ДНР" сторонами конфликта. Это, по сути, и есть то, что происходит в Минске. И это причина, по которой мы делаем шаги по выходу из этого тупика", - подытожил он.

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Топ комментарии
+3
чего сказать то хотел? "Это, по сути, и есть то, что происходит в Минске. И это причина, по которой мы делаем шаги по выходу из этого тупика"
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16.05.2021 11:50
+3
Все вірно! З вами, дорослими, які попри тіла 40-50-тирічних зберегли дитячі мізки і спілкування у формі гри. Ваш морально-психологічний стан не сприймає дорослого ставлення. І так з вами, зеленими дорослими дітьми спілкується не лише кацапи, а й західні партнери. От лише це не їхня проблема. Це ваша проблема. Навіть проблема тих, хто за вас голосував - таких самих дорослих, які не доросли до стану доро лої людини.
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16.05.2021 11:54
+3
Кулеба про наріжні камені мінського процесу: Москва продовжує ігри з визнанням "ЛНР" і "ДНР" сторонами конфлікту - Цензор.НЕТ 27
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16.05.2021 12:19
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чего сказать то хотел? "Это, по сути, и есть то, что происходит в Минске. И это причина, по которой мы делаем шаги по выходу из этого тупика"
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16.05.2021 11:50 Ответить
Зелена пліснява ,це лише імітація державної влади ,тому будь-які їх дії,це лише імітація державної діяльеості !!!))
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16.05.2021 12:22 Ответить
Они делают процессуальную зачистку ордлошников. Речь идет именно об этом. Об освобождении за преступления против Украины , включая помилование уже осужденных представителей ордло. Что бы те спокойно сидели в минском процессе.
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16.05.2021 12:30 Ответить
Все вірно! З вами, дорослими, які попри тіла 40-50-тирічних зберегли дитячі мізки і спілкування у формі гри. Ваш морально-психологічний стан не сприймає дорослого ставлення. І так з вами, зеленими дорослими дітьми спілкується не лише кацапи, а й західні партнери. От лише це не їхня проблема. Це ваша проблема. Навіть проблема тих, хто за вас голосував - таких самих дорослих, які не доросли до стану доро лої людини.
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16.05.2021 11:54 Ответить
По сути, надо не "заглядывать в глаза", а отвечать ударом на удар. "...какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. Евангелие от Матфея 7:2 - Мф 7:2). Если выстрелили по нам, то необходимо(!) ввалить в ответ так, как это делает Израиль. И все озабоченности идут на)(ер!
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16.05.2021 11:57 Ответить
Большое открытие гениального чиновника... Сам догадался или ему подсказали...
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16.05.2021 12:07 Ответить
Кулеба про наріжні камені мінського процесу: Москва продовжує ігри з визнанням "ЛНР" і "ДНР" сторонами конфлікту - Цензор.НЕТ 5006
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16.05.2021 12:17 Ответить
Кулеба про наріжні камені мінського процесу: Москва продовжує ігри з визнанням "ЛНР" і "ДНР" сторонами конфлікту - Цензор.НЕТ 27
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16.05.2021 12:19 Ответить
Зелене бе-ме від Вовачки-надапірістатьстрілять.
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16.05.2021 12:20 Ответить
Мой Президент. Жесть ПОДХАЛИМ. Одного уже называли "мой юрер"
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16.05.2021 12:27 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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16.05.2021 12:33 Ответить
"Мой президент говорит, что главным нашим приоритетом должно быть достижение мира и безопасности, а также сохранение человеческих жизней, а не вопрос политического признания" - чо?

А досягнення територіальної цілісності України? А звльнення касапами окупованих територій? Ці питання, що, перед окупантом та ОБСЄ - не піднімаються?
То це, тля, така зебільна влада...
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16.05.2021 12:35 Ответить
Мацква ігрАєт? Краєуголний камень? Визнати ордло стороною конфлікту? Та ти шо? Борцун, пліснявий.
Кулеба, поясни це?
" Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова

Це ще не визнання терористів і не амністія для злочинців, як і вимагали кацапи?
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16.05.2021 12:45 Ответить
Формально москалі визнали захоплення Криму от і обговорюйте це у Мінську. ОРДЛО це терористичний анклав створений москалями для такої собі димової завіси і відволікання уваги і ресурсів про що тут домовлятися? Хіба що про повернення полонених
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16.05.2021 13:04 Ответить
7 років убивають наших захисників. Хто не зміг миритися з русофашизмом -- усі повтікали, покинули свої квартири у Луганську і Донецьку. Лишилися ті, хто за рашу, і з їхніх дітей виховують тепер воїнів-ненависників усього українського. Старим та немічним вже все одно, де доживати. Навіщо нам така отрута, треба дати їм незалежність і відмовитися від тієї території. Якщо не захочуть відділятися і продовжуватимуть стріляти -- не лишити там камня на камені.
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16.05.2021 13:18 Ответить
Кулеба про наріжні камені мінського процесу: Москва продовжує ігри з визнанням "ЛНР" і "ДНР" сторонами конфлікту - Цензор.НЕТ 8526
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16.05.2021 14:17 Ответить
 
 