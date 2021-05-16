Кулеба о краеугольных камнях минского процесса: Москва продолжает игры с признанием "ЛНР" и "ДНР" сторонами конфликта
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Ключевым требованием России в ходе минских переговоров было признание так называемых "Луганской и Донецкой народных республик" сторонами конфликта, что превратило бы международный вооруженный конфликт между Украиной и Россией во внутренний вооруженный конфликт между Украиной и псевдореспубликами.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью DW, информирует Цензор.НЕТ.
"Это был краеугольный камень дискуссий в Минске. Мой президент говорит, что главным нашим приоритетом должно быть достижение мира и безопасности, а также сохранение человеческих жизней, а не вопрос политического признания. И мы призываем Москву сосредоточиться на этом же - на возвращении мира на Донбасс и на достижении прогресса по ряду проектов решений, которые готовы к принятию и ждут одобрения от Москвы", - отметил он.
"И Москва может с легкостью дать "зеленый свет", однако продолжает играть в эти игры с признанием "ЛНР" и "ДНР" сторонами конфликта. Это, по сути, и есть то, что происходит в Минске. И это причина, по которой мы делаем шаги по выходу из этого тупика", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
А досягнення територіальної цілісності України? А звльнення касапами окупованих територій? Ці питання, що, перед окупантом та ОБСЄ - не піднімаються?
То це, тля, така зебільна влада...
Кулеба, поясни це?
" Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова
Це ще не визнання терористів і не амністія для злочинців, як і вимагали кацапи?