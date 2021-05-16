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Президент определяет виновных без суда. В стране наступила поддерживаемая западными посольствами диктатура, - Портнов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент определяет виновных без суда. В стране наступила поддерживаемая западными посольствами диктатура, - Портнов

Последние решения президента и СНБО сформировали в Украине параллельную судебную вертикаль.

Об этом бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов написал в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В цивилизованном мире судьи иногда годами не могут постановить приговор и назначить преступнику наказание, скрупулезно изучая килограммы документов, гигабайты видео и аудио файлов, заключений экспертов, вещественных доказательств, показаний потерпевших, свидетелей, обвиняемых, адвокатов и прокуроров. Но и это не все. Чтобы снизить риск ошибки, за этими процедурами установлен апелляционный и кассационный контроль. Мир придумал это для того, чтобы никто не был наказан без вины, виновный не ушел от ответственности, а общество могло следить за логикой наказания в открытом и состязательном судебном процессе", - пишет он.

"Так происходит даже в Африке, да простит меня этот уже несколько раз обогнавший нас в развитии континент", - уточнил он.

"Но у нас немного другой случай. Президент Украины уже несколько месяцев без суда определяет наказания указами, проводя их через сформированный собственными актами Совет безопасности. Без процедур, анализа доказательств, права на защиту и презумпции невиновности. Для того, чтобы вывести свои решения из-под судебного контроля, президент остановил работу Конституционного Суда, а для увеличения давления на суды административной юстиции, внес законопроект о ликвидации ОАСК, демонстрирующий отсутствие границ противоправных решений и о судоустройстве, увеличивающий давление на Верховный Суд", - следует из слов Портнова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидация ОАСК руками Зеленского - неправовой способ решения проблемы с неудобными судьями, - юрист Козаченко

По его словам, таким образом, за несколько месяцев в стране сформировалась параллельная судебная вертикаль — система обхода и игнорирования судебной власти, присвоение судебных полномочий, концентрация судебных функций в руках входящих в СНБО правоохранительных чиновников, прямое подчинение системы наказаний президенту страны и создание на базе СНБО особого, чрезвычайного и не обремененного процессуальными кодексами суда с волюнтаристскими полномочиями.

"Конечно, может показаться, что тот, кто критикует санкции СНБО защищает или воров в законе, или организованных преступников, или изменников Родины, или контрабандистов. Но рано или поздно весь этот PR-эффект объективно сменится решениями европейского суда, компенсациями и выплатами из бюджета, параллельно вводя в научную и правовую историю страны чиновников и судей, рискнувших поставить под легализацией всего этого праздника свои скромные подписи. Абсолютно очевидно, что власть пробует играть сразу две игры — подчинить себе деловой мир и улучшить социологические показатели, конвертируя общественный запрос на справедливость в легкие и не требующие кропотливой работы решения", - уверен Портнов.

"Но также и очевидно, что в стране наступила поддерживаемая двойными стандартами западных стран и избирательной обеспокоенностью посольств диктатура, которую сотням деловых людей, бизнесменов и политиков придется просто пережить и переждать, перегруппировав силы, средства и возможности. Как бы сильно не натягивалась пружина, ничего не бывает вечным. И это все тоже пройдет", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд открыл производства по отмене Зеленским назначения судей КС: рассмотрение дел начнется 29 апреля

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Топ комментарии
+50
Президент определяет виновных без суда. В стране наступила поддерживаемая западными посольствами диктатура, - Портнов - Цензор.НЕТ 7231 Чути таке від фейкомета портнова, реально смішно.
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16.05.2021 12:50
+43
Ага Президент определяет виновных без суда. В стране наступила поддерживаемая западными посольствами диктатура, - Портнов - Цензор.НЕТ 7267

Президент определяет виновных без суда. В стране наступила поддерживаемая западными посольствами диктатура, - Портнов - Цензор.НЕТ 7027
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16.05.2021 12:58
+40
Первый раз соглашусь с портянкой. Ведь если бы у нас был нормальный суд, то рыгофашист порнов уже два года сидел, как и его шлюхи: татаров и лукаш.
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16.05.2021 12:52
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То, что Портнов несёт на Зеленского - это хорошо.
Зеля - обидчив!
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16.05.2021 13:27 Ответить
Ну да,типа вырок украинского судьи это проявление справедливости и законности,очнись портниха,наша судебная система это эталон коррупции и вседозволенности.
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16.05.2021 13:29 Ответить
Научились путинские подонки демократические и правовые механизмы использовать в своих целях, а как сами беззаконие творят, то ничего, они варвары, им позволено.
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16.05.2021 13:29 Ответить
вот и всплыло чья шавка портяша
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16.05.2021 13:29 Ответить
Кстати, Африка нас обогнала по многим показателям именно потому, что у нас во власти такие конченные ублюдки, как Портнов!
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16.05.2021 13:30 Ответить
вперше сявка портнов гавкнув на зе
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16.05.2021 13:35 Ответить
Все сторонники беглого мерзавца Януковича едины во мнении. И сотрудники его администрации, и патриотичные ныне министры, и депутаты, которые сменили вывеску пр на опзж, все в один голос воют про диктаторские намерения клоуна. Совпадение?
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16.05.2021 13:40 Ответить
Хотелось для обьективности картины услышать еще вице премьера времен Януковича, автора его до сих пор не отмененной пенсионной реформы и счастливого обладателя ленинской кузни Сергея Леонидыча Тигипко ну и, к примеру, свидетеля яйцепадства советника януковича Тарасыка Черновола
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16.05.2021 13:46 Ответить
на анексия.нет можно вдоволь послушать мысли Тарасыка Черновола, но вам они не понравятся...
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16.05.2021 21:41 Ответить
Как бы они все, по-запаре, в пылу страстей и дерибана, не зарезали свою дойную корову -- Украину.
От, список впавших в немилость олигархов появится -- всё и начнётся...
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16.05.2021 13:49 Ответить
Начнут рубить сук, вы хотите сказать?
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16.05.2021 13:54 Ответить
Ну это шо то типа червей в мозгу,которых нельзя удалять,бо они снабжают мозг кислородом.Такие себе полезные паразиты.По аналогии с коровой,представим бычий слепень(судебная система) который сушит корову и снижает надой.Но удалять его не треба,бо можно при удалении артерию зацепить и корова отдаст концы.Я всё же за риск удаления,а не за медленное усыхание,которое приводит к тому же летальному исходу. Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 7334
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16.05.2021 14:05 Ответить
портне яныка ще живе?
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16.05.2021 13:51 Ответить
Судебная система в Украине-это копия мордовской системы.И на защиту этого мордовского бастиона коррупции в Украине,адмиралом поставлен Портнов.Вот он и защищает основной бастион который не пускает инвестиции в Украине творя правовой беспредел для инвесторов Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 4714
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16.05.2021 13:53 Ответить
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Не уже, а опять. Вспоминаем 2012 год, и их совместную работу. На Украину, естественно
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16.05.2021 13:57 Ответить
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порошенко и раньше
Агитировал за харьковские соглашения. и вся за()()оп от мертветчука до фуфрыча тусовалась в его администрации когда спионерил булаву. да и гепа тот которому уже коляска не нужна у него был доверенным лицом на последних выборах. а ведь хорошо помню как его геповозы с соседнего мордора возили пьяную титушню во время крайнего Майдана....
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16.05.2021 14:16 Ответить
когда президент определил виновных патриотов без суда по портновской просьбе, то это было для портнова хорошо. а когда пятую колонну. это плохо.
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16.05.2021 13:55 Ответить
Ишь как запел голубок. Да для него тройка ОСО самое что ни на есть европейское правосудие.
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16.05.2021 14:02 Ответить
этого питора давно пора закрыть Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 5219 ..а место под шконкой раскошное за отдельную плату, любители интересного занятия там ему определят Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 2643
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16.05.2021 14:03 Ответить
Це добре коли гавкають вороги України. Гучніше сукі кацапські,гучніше вийте!
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16.05.2021 14:03 Ответить
Це чудово!
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16.05.2021 14:05 Ответить
Почему эта гнида ещё на свободе?
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16.05.2021 14:17 Ответить
це кандидат ув ритуальні жертви тіпа бузини-бєлодєда
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16.05.2021 14:49 Ответить
Перезиденту нужно было бы объявить военное положение и расстрелять предателей через военно-полевые суды!
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16.05.2021 14:21 Ответить
и возможно самому застрелится /раз команда у него и советники - предатели Украины/!
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16.05.2021 14:22 Ответить
А давайте рішенням народного суда винесемо вирок та призначемо покарання зраднику, організатору узурпації влади рашистською шавкою, яка зробила все, що москотостанський загарбник йому наказав, щоб останній зміг вбити безкарно якнавмога більше українців та захопити якнавмога більше території України, в тому числі через встановлення контролю над корумпованою так-званою "судовою" владою в Україні.
Давайте проголосуємо: хто за те, шоб визнати цей "собачий рот" винним та призначити покарання - в вигляді підвішування за його собачі яйця доки бути йти повне розслідування злочинів цієї рашистської псини?
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16.05.2021 14:22 Ответить
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а мені подобається цей вереск на свинарчукрвих хвермах та мордорівських болотах! Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 4615
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16.05.2021 14:24 Ответить
От аби без суда Портянкі кулю в лоб
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16.05.2021 14:36 Ответить
чому ця гнида ще не сидить?

спочатку можна почати з санкцій, якщо судді та суди, створенні по законам цієї сволоти,не працюють...
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16.05.2021 14:48 Ответить
Чья бы мразь мычала.
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16.05.2021 14:49 Ответить
Портнов створив судову імперію у якій був верховним правителем. На даний час його правлінню наступає крах. йому це недовподоби, ось і скигле , але беззаконію і вакханалії судової системи треба щось протиставити.
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16.05.2021 14:49 Ответить
"Портнов створив судову імперію у якій був верховним правителем "- а его подружка Лукаш ему везде подтявкивала: на шоу ТВ Шустика в прошлом году на годовщину Майдана, угрожала: "Кричите-кричите, у меня на всех есть компромат в папочке!" Вот это э-министр юстиции! Шлёндра гєбняво-данецкая. Слава богу была всего 6 мес.
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16.05.2021 21:23 Ответить
Интересно, скоро Медведчука начнём цитировать и хвалить? Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 3175
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16.05.2021 14:57 Ответить
Я просто пропустив момент, коли ви, 73/43%зебіли, перестали це робити. Десь в районі нового року...
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16.05.2021 15:23 Ответить
Зацепило, а нахрена нам знать, чего там думает Портнов?
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16.05.2021 15:30 Ответить
це Бутусов повідомив. Але ти уникнув запитання, коли між вами пробігла чорна кішка.
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16.05.2021 15:44 Ответить
Не мели дурниць Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 3879
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16.05.2021 15:47 Ответить
Підгавкувателя ватномордовго сЦаря-на суху гіллясту грушу!
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16.05.2021 14:59 Ответить
а как там его справа в Панаме, никто не знает? тишина... он подал на Порошенко иск, но суд Панамы отказал, а вместо этого открыл дело на Портянку за клевету и нанесение ущерба (расследование и имидж Панамы). Портянкин пытался забрать иск и закрыть дело - не дали.
Если б положительно решилось в его пользу - он бы уже везде трындел...
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16.05.2021 21:41 Ответить
1.Да, портнов, без "суда", потому, что "суды" воняют тобой, киваловым и старым уголовником кучмой. Нарид на 5 лет(а до этого тоже на 5, еще ранее на 5-6... ) решил, что ему не нужен суд, "суд" устраивает. Справедливости ради, не просто нарид, а зомбированное расиянским и олигархическим ТВ быдло.
2.Юра, а не измена ли государственная - публикация этого скота на ПОКА еще самой массовой медиаплощадке Украины?
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16.05.2021 15:07 Ответить
Бузина - забери, нарешті, його до себе!!! Поставлю свічку у московській церкві....
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16.05.2021 15:13 Ответить
Я в шоці люди. Ви підтримуєте злочинця портнова тільки тому, що він покритикував Зеленського? Ви пробиваєте дно.
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16.05.2021 15:16 Ответить
де ти це побачив?
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16.05.2021 15:22 Ответить
А я, тов. РАДОН, за обох вболіваю. Чекаю, коли ж нарешті , зеля з портянкой-такі проб*ють те саме дно. Обоє рябоє, а я з попкорном... Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 9091
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16.05.2021 20:12 Ответить
Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 8158
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16.05.2021 15:25 Ответить
Вот и глава ЕС о том же.Друзяки.В унисон с кремлевской пропагандой.5 я колонна?
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16.05.2021 15:33 Ответить
пішло ти нах, лайно
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16.05.2021 15:44 Ответить
Зедебилы конечно беспредельшики,но не тебе вонючий рот это обсуждать.Мерзкое подобие дешевого продажного юриста.
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16.05.2021 15:50 Ответить
Когда уже ЭТУ ТВАРЬ в бочке с ГОВНОМ утопят??*?
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16.05.2021 15:57 Ответить
Ну как можно гавно в гавне, утопить? Для этого говна выгребная яма-404 существует.
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16.05.2021 16:48 Ответить
если петушок Портнов раскукарекался-значит Зеленский все правильно делает!
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16.05.2021 16:01 Ответить
Еще один кандидат на тюремный срок и выбитые зубы.
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16.05.2021 16:23 Ответить
...- которую сотням деловых людей, бизнесменов и политиков придется просто пережить и переждать, перегруппировав силы, средства и возможности. Как бы сильно не натягивалась пружина, ничего не бывает вечным. Вы где то видели чтобы было написано что все эти сотни горят желанием развивать Украину. Нет, только переживают и выжидают. А сам себя не видит этот прихвостень яныка. Не видит как поливал дерьмом всех..без суда и следствия.. Пока не будет принят закон о коллаборационизме ничего в Украине не изменится.
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16.05.2021 16:40 Ответить
Собачий рот волнуется.
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16.05.2021 17:23 Ответить
державна влада розподілена на три незалежні одна від одної гілки: законодавчу, виконавчу та судову.

Маючи такі важелі не задушити 5 колону?
"Глибокозанепокоєні"не зрозуміють?Для того є ескадрони смерті.Якщо держава сама себе не захистить,хто її захистить?
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16.05.2021 17:55 Ответить
ЦЕ Ж твоя робота Портянка ти ж старався все для цього робити,поки Медведчука не зачепили- мовчав виродок
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16.05.2021 18:21 Ответить
Рыго-совкота 2 года назад повылазила из-под кремлёвского плинтуса с мечтой о реванше, и тут такой упс...
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16.05.2021 18:33 Ответить
Уся янукодла включая партишка, касрысусысыоный ссуть должны уже давно с 2014 года полировать шконку за организацию государственного переворота по узурпации власти. Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 2464 Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 2464 Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 2464
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16.05.2021 19:40 Ответить
дай боже наступилаб західна диктатура. може тоді тебеб посадили
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16.05.2021 19:44 Ответить
И не хрен плакать в жилетку, сам виноват. Родную Маму Юлю сами садили теперь обраточка.
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16.05.2021 20:14 Ответить
Це саме той випадок, коли відомий вислів - "якщо наші вороги бісяться, то все ми робимо правильно" як ніколи є доречним.
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16.05.2021 20:22 Ответить
Перднов.. иди на куй!!!
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16.05.2021 23:38 Ответить
посмотрим как этот баламут на росию поэвакуируеться, там он аж никому не нужен... Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 3936
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17.05.2021 05:09 Ответить
Портнов! Йди н...!
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17.05.2021 10:35 Ответить
Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 4630
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17.05.2021 12:05 Ответить
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