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Новости Политика Украины
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Арсенал (6) боеприпасы (734) оружие (3114) склад (42) Верещук (213)

Работы по улучшению условий хранения оружия и боеприпасов на двух военных арсеналах сегодня не ведутся, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Работы по улучшению условий хранения оружия и боеприпасов на двух военных арсеналах сегодня не ведутся, - Верещук

Несмотря на указ президента Владимира Зеленского от 4 декабря 2019 года "О дополнительных мерах по улучшению условий хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины", соответствующие работы на двух военных арсеналах сегодня не ведутся.

Об этом депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук написала на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Жизнь нас ничему не учит? Мы все помним о взрывах на складах боеприпасов 2014-2018: Балаклея, Ичня, Калиновка и другие. Это были не только многомиллиардные потери, но и удар по нашей обороноспособности. Следствие не завершено. Версий несколько: вражеская диверсия, халатность, попытка скрыть предыдущие недостачи. В 2018 году была начата специальная строительная программа по укреплению арсеналов для обеспечения их живучести и взрывопожаробезопасности. Сначала речь шла о трех арсеналах. Уже потрачено более одного миллиарда гривен. В ноябре 2019 года Президент Зеленский подписал указ по улучшению условий хранения боеприпасов на военных арсеналах и складах.

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Вчера на Комитете по нацбезопасности, обороне и разведке, заслушали Главного инспектора Минобороны. Среди прочего, узнали, что на двух арсеналах работы не ведутся из-за проблем с подрядчиками: какие-то суды, задолженности, уголовные дела и так далее. Одним словом, проблемы несопоставимые с вопросами национальной безопасности и обороноспособности воюющей страны. Еще раз: несмотря на произошедшие взрывы на военных складах, несмотря на указ Президента, работы на двух арсеналах не ведутся. В воюющей стране", - отметила Верещук.

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Она также добавила, что Комитет обязательно сделает все надлежащие формальные шаги по этому поводу.

"Но, для экономии времени, обращаюсь к руководству Минобороны: сделайте что-то с этим, запустите работы по укреплению арсеналов"", - заключила нардеп.

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Топ комментарии
+17
Это все Порошенко виноват... Работы по улучшению условий хранения оружия и боеприпасов на двух военных арсеналах сегодня не ведутся, - Верещук - Цензор.НЕТ 1320
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16.05.2021 12:59
+15
верещук гордится достижениями бесноватого вовки-шута...
как тут не вспомнить про деребан 1 млрд. из конфискованного у януковща, которые были выделены на постройку хранилищ боеприпасов и украденных зеленским:

Із запланованих 35 сховищ зберігання боєприпасів не буде здано жодного!
03.11.2019 Військовий навігатор - Military navigator
Генштаб «завалив» будівництво сховищ зберігання боєприпасів. Із запланованих на кінець року 35 сховищ не буде здано жодного. Хоча на це пішов 1 млрд. конфіскованих грошей Януковича. .....
Кошти були терміново перераховані підряднику, з яким Генштаб вже підписав договори з початку осені. За ці кошти планувалося отримати 35 сховищ в трьох точках України до кінця цього року. Тобто в кінці осені минулого року всі договори були підписані, проектувальні роботи проведені, будівництво проавансовано і восени 2019 року вже мусило бути готово 35 сховищ.
Однак, на депутатський запит Михайла Забродського Міністерство оборони повідомило, що жодне!!! сховище не готове і… не буде готове найближчим часом.
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16.05.2021 13:09
+11
Завскладами сейчас четыреждыуклонист-главнокомандуюий. Но виноват Порошенко. Приказ взрывать склады с оружием в Украине давал лично экс-президент Украины Петр Порошенко ...сообщил Арахамия 27.04.2020
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16.05.2021 13:05
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Это все Порошенко виноват... Работы по улучшению условий хранения оружия и боеприпасов на двух военных арсеналах сегодня не ведутся, - Верещук - Цензор.НЕТ 1320
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16.05.2021 12:59 Ответить
верещук гордится достижениями бесноватого вовки-шута...
как тут не вспомнить про деребан 1 млрд. из конфискованного у януковща, которые были выделены на постройку хранилищ боеприпасов и украденных зеленским:

Із запланованих 35 сховищ зберігання *********** не буде здано жодного!
03.11.2019 Військовий навігатор - Military navigator
Генштаб «завалив» будівництво сховищ зберігання ***********. Із запланованих на кінець року 35 сховищ не буде здано жодного. Хоча на це пішов 1 млрд. конфіскованих грошей Януковича. .....
Кошти були терміново перераховані підряднику, з яким Генштаб вже підписав договори з початку осені. За ці кошти планувалося отримати 35 сховищ в трьох точках України до кінця цього року. Тобто в кінці осені минулого року всі договори були підписані, проектувальні роботи проведені, будівництво проавансовано і восени 2019 року вже мусило бути готово 35 сховищ.
Однак, на депутатський запит Михайла Забродського Міністерство оборони повідомило, що жодне!!! сховище не готове і… не буде готове найближчим часом.
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16.05.2021 13:09 Ответить
А куди подівся 1 млрд? В офшори, чи де?
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16.05.2021 14:20 Ответить
"Генштаб «завалив» будівництво сховищ зберігання ***********. Хоча на це пішов ( вже вкладено в будіництво) 1 млрд. конфіскованих грошей Януковича."
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17.05.2021 10:09 Ответить
Чому не згадуєш про вибухи складів в Чехії і Болгарії?
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16.05.2021 13:53 Ответить
Росіяни і їхні колаборанти нищили склади з ************. А теперішній владі не потрібна ні армія, ні **********, ні незалежність.
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16.05.2021 14:14 Ответить
Коли Зе емігрує в Ростов, а з-за нової влади Україна розпочне звільнення захоплених ворогом земель - баширопетровські знову склади будуть підривати. Пропонуєш дочекатися?
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16.05.2021 13:59 Ответить
И что? Можно все нах оставить? А при первобытно-общинном строе вместе мамонта загоняли, бум колья ломать?
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16.05.2021 14:30 Ответить
А шо ж такое? Работы по улучшению условий хранения оружия и боеприпасов на двух военных арсеналах сегодня не ведутся, - Верещук - Цензор.НЕТ 6715
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16.05.2021 13:03 Ответить
Шош ти палиш Бубачку?
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16.05.2021 13:05 Ответить
очень хочется директору Рава Русской порулить МО..) по всем ресурсам разгоняет свой бред
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16.05.2021 13:05 Ответить
100%. У этой верещук одна извилина - оседлать поток. Какой? А неважно! Можно Киев, можно МО. Это для нее примерно одно и тоже
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16.05.2021 14:35 Ответить
Завскладами сейчас четыреждыуклонист-главнокомандуюий. Но виноват Порошенко. Приказ взрывать склады с оружием в Украине давал лично экс-президент Украины Петр Порошенко ...сообщил Арахамия 27.04.2020
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16.05.2021 13:05 Ответить
корабельная шмара озаботилась своим рейтингом, арсеналы ей до лампочки ...
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16.05.2021 13:06 Ответить
А вєлічайший з цього приводу відосік запилив? Ні?

Отож!
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16.05.2021 13:07 Ответить
03.11.2019
Із запланованих 35 сховищ зберігання *********** не буде здано жодного! Це капітуляція!
"Генштаб «завалив» будівництво сховищ зберігання ***********. Хоча на це пішов 1 млрд. конфіскованих грошей Януковича.
Однак, на депутатський запит Михайла Забродського Міністерство оборони повідомило, що жодне!!! сховище не готове і… не буде готове найближчим часом."
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16.05.2021 13:07 Ответить
А что вообще сейчас делается в оборонке? Завалили гниды все.
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16.05.2021 13:08 Ответить
Это она Путину доложила, чтобы тот взорвал и это???
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16.05.2021 13:09 Ответить
Несмотря на указ Владимира Зеленского Работы по улучшению условий хранения оружия и боеприпасов на двух военных арсеналах сегодня не ведутся, - Верещук - Цензор.НЕТ 6785

Ну не слушают хорошого сцаря плохие бояре.
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16.05.2021 13:10 Ответить
Против такого беспилотника ни один склад не устоит.
Работы по улучшению условий хранения оружия и боеприпасов на двух военных арсеналах сегодня не ведутся, - Верещук - Цензор.НЕТ 5129
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16.05.2021 13:15 Ответить
Работы по улучшению условий хранения оружия и боеприпасов на двух военных арсеналах сегодня не ведутся, - Верещук - Цензор.НЕТ 2522

....
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16.05.2021 13:21 Ответить
Парить , як фекалії на морозі
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16.05.2021 13:43 Ответить
ты мерипопинс/досвидания... еще адреса и координаты озвуч....
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16.05.2021 13:17 Ответить
Так вофка же запретил стрелять, чего напрягаться?
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16.05.2021 13:59 Ответить
Мэри Поппинс, бунт на корабле отставить! Все в порядке. Во-первых, есть указ: арсеналы, укрепляйсь, раз, два! Во-вторых, СНБО можно легко ввести против складов и арсеналов санкции! Короче, гавно вопрос.
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16.05.2021 14:13 Ответить
Ты дура ещё укажи координаты.
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16.05.2021 14:15 Ответить
Так увольнять нах генералов за не выполнение и халатность и лишать звания, начиная сверху и, глядишь, начнут и сами ездить проверять. На самом деле все не так сложно как кажется.
До тех пор, пока на охрану будут всё вешать, до тех пор ничего не заработает. Тоже мне Бином Ньютона.
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16.05.2021 14:26 Ответить
И в чем дело, все люди в ВСУ назначенцы Зе, он тщательно отбирал таких же дремучих совков, как и сам, лучших из лучших, неужели совки закончились?
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16.05.2021 14:33 Ответить
Роботи з поліпшення умов зберігання зброї та боєприпасів на двох військових арсеналах сьогодні не ведуться, - Верещук - Цензор.НЕТ 974
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16.05.2021 15:08 Ответить
А цей кродил(крокодильша) заткнеться колись ?
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16.05.2021 15:26 Ответить
ЦЕ Ж ЯК - КЛОУН ДО ВСРАЧКИ КРИЧАВ ЩО ПОРОХ ВЗРИВАВ СКЛАДИ,
А ЦЕ ВИХОДИТЬ ЩО КЛОУН ТАКИЙ ЖЕ "ВЗРИВНІК" Роботи з поліпшення умов зберігання зброї та боєприпасів на двох військових арсеналах сьогодні не ведуться, - Верещук - Цензор.НЕТ 7510 Роботи з поліпшення умов зберігання зброї та боєприпасів на двох військових арсеналах сьогодні не ведуться, - Верещук - Цензор.НЕТ 7510
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16.05.2021 15:56 Ответить
Тобто вона сама визнала, що ні хріна не зробила за два роки? Ну й тупе бабисько...
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16.05.2021 16:08 Ответить
Тварюки в штанах з лампасами!
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16.05.2021 16:24 Ответить
Так пусть эта женщина спросит своего босса, почему он подписал назначение министра, который всё заваливает. А ещё очень не хочет его уволить. Или дождётся, что кто-нибудь её за такие речи стукнет в лицо
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16.05.2021 17:03 Ответить
Таке враження, що наше МО - це філіал російського. Вони роблять все, щоб Україна залишилась беззбройною. А по арсеналам, мабуть їм вигідно, щоб підривали, бо на закупках можна добре заробити.
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16.05.2021 17:11 Ответить
 
 