Работы по улучшению условий хранения оружия и боеприпасов на двух военных арсеналах сегодня не ведутся, - Верещук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Несмотря на указ президента Владимира Зеленского от 4 декабря 2019 года "О дополнительных мерах по улучшению условий хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины", соответствующие работы на двух военных арсеналах сегодня не ведутся.
Об этом депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук написала на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Жизнь нас ничему не учит? Мы все помним о взрывах на складах боеприпасов 2014-2018: Балаклея, Ичня, Калиновка и другие. Это были не только многомиллиардные потери, но и удар по нашей обороноспособности. Следствие не завершено. Версий несколько: вражеская диверсия, халатность, попытка скрыть предыдущие недостачи. В 2018 году была начата специальная строительная программа по укреплению арсеналов для обеспечения их живучести и взрывопожаробезопасности. Сначала речь шла о трех арсеналах. Уже потрачено более одного миллиарда гривен. В ноябре 2019 года Президент Зеленский подписал указ по улучшению условий хранения боеприпасов на военных арсеналах и складах.
Вчера на Комитете по нацбезопасности, обороне и разведке, заслушали Главного инспектора Минобороны. Среди прочего, узнали, что на двух арсеналах работы не ведутся из-за проблем с подрядчиками: какие-то суды, задолженности, уголовные дела и так далее. Одним словом, проблемы несопоставимые с вопросами национальной безопасности и обороноспособности воюющей страны. Еще раз: несмотря на произошедшие взрывы на военных складах, несмотря на указ Президента, работы на двух арсеналах не ведутся. В воюющей стране", - отметила Верещук.
Она также добавила, что Комитет обязательно сделает все надлежащие формальные шаги по этому поводу.
"Но, для экономии времени, обращаюсь к руководству Минобороны: сделайте что-то с этим, запустите работы по укреплению арсеналов"", - заключила нардеп.
Пожалуйста, подождите...
как тут не вспомнить про деребан 1 млрд. из конфискованного у януковща, которые были выделены на постройку хранилищ боеприпасов и украденных зеленским:
Із запланованих 35 сховищ зберігання *********** не буде здано жодного!
03.11.2019 Військовий навігатор - Military navigator
Генштаб «завалив» будівництво сховищ зберігання ***********. Із запланованих на кінець року 35 сховищ не буде здано жодного. Хоча на це пішов 1 млрд. конфіскованих грошей Януковича. .....
Кошти були терміново перераховані підряднику, з яким Генштаб вже підписав договори з початку осені. За ці кошти планувалося отримати 35 сховищ в трьох точках України до кінця цього року. Тобто в кінці осені минулого року всі договори були підписані, проектувальні роботи проведені, будівництво проавансовано і восени 2019 року вже мусило бути готово 35 сховищ.
Однак, на депутатський запит Михайла Забродського Міністерство оборони повідомило, що жодне!!! сховище не готове і… не буде готове найближчим часом.
Отож!
Із запланованих 35 сховищ зберігання *********** не буде здано жодного! Це капітуляція!
"Генштаб «завалив» будівництво сховищ зберігання ***********. Хоча на це пішов 1 млрд. конфіскованих грошей Януковича.
Однак, на депутатський запит Михайла Забродського Міністерство оборони повідомило, що жодне!!! сховище не готове і… не буде готове найближчим часом."
Ну не слушают хорошого сцаря плохие бояре.
....
До тех пор, пока на охрану будут всё вешать, до тех пор ничего не заработает. Тоже мне Бином Ньютона.
А ЦЕ ВИХОДИТЬ ЩО КЛОУН ТАКИЙ ЖЕ "ВЗРИВНІК"