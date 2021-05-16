Работы по улучшению условий хранения оружия и боеприпасов на двух военных арсеналах сегодня не ведутся, - Верещук

Несмотря на указ президента Владимира Зеленского от 4 декабря 2019 года "О дополнительных мерах по улучшению условий хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины", соответствующие работы на двух военных арсеналах сегодня не ведутся.

Об этом депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук написала на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Жизнь нас ничему не учит? Мы все помним о взрывах на складах боеприпасов 2014-2018: Балаклея, Ичня, Калиновка и другие. Это были не только многомиллиардные потери, но и удар по нашей обороноспособности. Следствие не завершено. Версий несколько: вражеская диверсия, халатность, попытка скрыть предыдущие недостачи. В 2018 году была начата специальная строительная программа по укреплению арсеналов для обеспечения их живучести и взрывопожаробезопасности. Сначала речь шла о трех арсеналах. Уже потрачено более одного миллиарда гривен. В ноябре 2019 года Президент Зеленский подписал указ по улучшению условий хранения боеприпасов на военных арсеналах и складах.

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Вчера на Комитете по нацбезопасности, обороне и разведке, заслушали Главного инспектора Минобороны. Среди прочего, узнали, что на двух арсеналах работы не ведутся из-за проблем с подрядчиками: какие-то суды, задолженности, уголовные дела и так далее. Одним словом, проблемы несопоставимые с вопросами национальной безопасности и обороноспособности воюющей страны. Еще раз: несмотря на произошедшие взрывы на военных складах, несмотря на указ Президента, работы на двух арсеналах не ведутся. В воюющей стране", - отметила Верещук.

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Она также добавила, что Комитет обязательно сделает все надлежащие формальные шаги по этому поводу.

"Но, для экономии времени, обращаюсь к руководству Минобороны: сделайте что-то с этим, запустите работы по укреплению арсеналов"", - заключила нардеп.