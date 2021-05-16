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Боррель созывает внеочередное совещание глав МИД стран ЕС из-за ситуации в Израиле

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Боррель созывает внеочередное совещание глав МИД стран ЕС из-за ситуации в Израиле

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель созывает на вторник, 18 мая, внеочередное совещание глав дипломатических ведомств стран ЕС из-за эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

Об этом он сообщил в своем Twitter в воскресенье, 16 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Ввиду продолжающейся эскалации отношений между Израилем и Палестиной и неприемлемого числа жертв среди гражданского населения, я созываю во вторник внеочередное совещание министров иностранных дел ЕС. Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению текущего насилия", - отметил Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Также читайте: Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

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Топ комментарии
+6
Вот это надо показать на большом экране в зале где эти дауны соберутся.
Боррель скликає позачергову нараду глав МЗС країн ЄС через ситуацію в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 904
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16.05.2021 13:38
+5
Ізраїль сам впорається, європейці у вас ворог на порозі (путін), а вас сектор Газа турбує
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16.05.2021 13:29
+3
А шо, Израиль уже таки в составе ЕС? Боррель созывает внеочередное совещание глав МИД стран ЕС из-за ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 3323
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16.05.2021 13:36
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Правила форума Совет форумчан
Мы в очередной раз выразим кучу всевозможных озабоченностей...
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16.05.2021 13:19 Ответить
...и очертим круг проблем) а тем временем нехилая зп европейского чиновника капнула на карточку...
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16.05.2021 13:37 Ответить
Нет на свете ничего такого, чего бы уже небыло раньше...
Боррель созывает внеочередное совещание глав МИД стран ЕС из-за ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 1781
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16.05.2021 13:21 Ответить
Ізраїль сам впорається, європейці у вас ворог на порозі (путін), а вас сектор Газа турбує
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16.05.2021 13:29 Ответить
А в чём тут новая зависимость?
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16.05.2021 13:47 Ответить
Вот это надо показать на большом экране в зале где эти дауны соберутся.
Боррель скликає позачергову нараду глав МЗС країн ЄС через ситуацію в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 904
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16.05.2021 13:38 Ответить
Срочный сбор пустозвонов - лакеев людоеда путлера.
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16.05.2021 13:31 Ответить
А шо, Израиль уже таки в составе ЕС? Боррель созывает внеочередное совещание глав МИД стран ЕС из-за ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 3323
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16.05.2021 13:36 Ответить
не в составе,так что пусть выражают озабоченность поглубже.
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16.05.2021 15:27 Ответить
даже не удивляюсь почему гэбнявая кацапия не считает ХАМАС - террористической организацией Боррель скликає позачергову нараду глав МЗС країн ЄС через ситуацію в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 5564
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16.05.2021 14:07 Ответить
А этот тот самый ****#к, что поперся в паРашку /спрашивается за какие подачки/!

Ну, выразять очередную степень "озабочености" и что с того!?
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16.05.2021 14:19 Ответить
Мне тут один очень осведомлённый источник на условиях полной конфиденциальности сообщил информацию с ограниченным доступом: на срочном заседании уже послезавтра будет принята очень жёсткая резолюция. Сильнейшая озабоченность продолжающимся насилием и страданиями гражданского населения, - это раз. Немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров, - это два. Источник заслуживает полного доверия. Он 30 лет занимался переговорами по Нагорному Карабаху и 7 лет подрабатывает консультантом миссии ОБСЕ на Донбассе.
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16.05.2021 14:39 Ответить
Арендованы: зал с большим экраном, автомат для попкорна, заказано более десяти сортов пива.
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16.05.2021 14:41 Ответить
Где иСраиль,а где европа. Когда путинские фашисты растреливали с ураганов и смерчей украинский донбасс, который в сердце европы, то евроимпотенты нихера не собирались в срочном порядке, а только в тряпочку вызывали озабоченность. Лучше б сп2 закрыли раз и навсегда, тогда бы у чебуреков было бы меньше снарядов бомбить негоев.
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16.05.2021 14:53 Ответить
Боррель скликає позачергову нараду глав МЗС країн ЄС через ситуацію в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 2581
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16.05.2021 15:16 Ответить
 
 