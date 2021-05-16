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В Киеве за минувшие сутки 21 человек умер от коронавируса, выявлено 137 новых случаев заболевания, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В Киеве за минувшие сутки 21 человек умер от коронавируса, выявлено 137 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 137 больных коронавирусом, умер 21 человек. Всего за период пандемии в городе подтверждено 4 940 летальных случаев от вируса.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности заболели 73 женщины в возрасте от 19 до 88 лет и 55 мужчин в возрасте от 23 до 97 лет. А также 4 девочки от 11 до 16 лет и 5 мальчиков в возрасте от 1 до 15 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом, а также 114 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 369 человек. В целом коронавирус преодолели 132 332 жителя столицы.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 27, в Дарницком - 25 и в Святошинском районе - 21 случай", - отметил Кличко.

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Скажите.. А еще кроме меня кого то за--ал ( простите за выражение) этот теле диктор с заученной возле зеркала идиотской мимикой и хр-ново поставленной речью с идиотской попыткой сделать " умное" лицо. И это блин каждый день.. Верните тогда уж Леню Космоса, тот конечно не лучше, но хоть " пел" и выглядел шутом но не полным идиотом.
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16.05.2021 14:06 Ответить
 
 