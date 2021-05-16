РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11514 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
1 204 13
вакцина (3815) карантин (16730) Ляшко Виктор (1320) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Из листа ожидания в "Дії" провакцинировали уже более трех тысяч человек старше 65 лет, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Из листа ожидания в

На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от коронавируса записались почти 31 тыс. человек старше 65 лет, из них уже сделали прививки 3 263 человека.

Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Количество людей старше 65 лет из листа ожидания - 30 888, из них уже провакцинировалось 3 263", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация работников образования препаратом Pfizer может начаться с 24 мая, - Ляшко

Он отметил, что этих людей приоритезировали на выходные для проведения вакцинации. При предварительном телефонном опросе 706 человек отказались, хотя и записались в лист ожидания, 2 372 человека еще не определились. Еще 6 тысяч не указали номера телефонов для обратной связи.

Напомним, ранее главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что в Украину до конца мая поступит 1,2 млн доз вакцин от коронавируса. Они пойдут как для первой, так и второй прививок.

Источник: 


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
3000 человек....это по большому счету день делов...но зеленое стадо приподносит это как великую пэрэмогу...
показать весь комментарий
16.05.2021 14:15
+2
Потрясающий результат, пора пилить видосик
показать весь комментарий
16.05.2021 15:28
+1
Схоже наближається заміна!!Міняют шило на мило,або Степашку на шЛюшко !!!)))
показать весь комментарий
16.05.2021 14:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
3000 человек....это по большому счету день делов...но зеленое стадо приподносит это как великую пэрэмогу...
показать весь комментарий
16.05.2021 14:15 Ответить
Просто это очередное "мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом"(с)

3 тысячи человек в 40 милионной Украине.. З листа очікування в "Дії" провакцинували вже понад три тисячі осіб, старших за 65 років, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3162
показать весь комментарий
16.05.2021 20:55 Ответить
Схоже наближається заміна!!Міняют шило на мило,або Степашку на шЛюшко !!!)))
показать весь комментарий
16.05.2021 14:18 Ответить
ага, это при том , что всего 2165 вакцинационных пунктов...
показать весь комментарий
16.05.2021 14:41 Ответить
Потрясающий результат, пора пилить видосик
показать весь комментарий
16.05.2021 15:28 Ответить
В киеве может быть а в наши ибеня вакцина придет в следующей жизни
показать весь комментарий
16.05.2021 15:32 Ответить
Однозначно это зе-перемога....😂
показать весь комментарий
16.05.2021 15:56 Ответить
3тыс из 45млн...

Это 0.0075% населения за весь прошлый и этот год.
Аплодировать или плакать?
показать весь комментарий
16.05.2021 16:13 Ответить
Это как минимум некомпетентность, а значит увольнение мин здоровья в полном командном составе. Либо саботаж и тогда нары лет на 15. С конфискацией курочки.
показать весь комментарий
16.05.2021 16:15 Ответить
*курточки
показать весь комментарий
16.05.2021 16:15 Ответить
А шо , навіть в дурдомах не було бажаючих ?
показать весь комментарий
16.05.2021 16:34 Ответить
А Канада за сутки 420 000 человек вакцинировала!!!
показать весь комментарий
16.05.2021 16:53 Ответить
Підручники з імунології твердять, що людей старших 60 років вакцинувати не можна.
Але політика б'є науку.
показать весь комментарий
16.05.2021 21:17 Ответить
 
 