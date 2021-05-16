Под красивые лозунги о ЕС и НАТО правительство Шмыгаля возвращает нас во времена Януковича, - экс-министр Саенко об управлении госпредприятиями

Если кто-то думал, что после визита Госсекретаря США Энтони Блинкена, который осудил "финт" правительства с увольнением руководства "Нафтогаза" без участия наблюдательного совета, Кабмин сделает выводы - вы ошиблись. Вместо совершенствования реформы, там похоже решили банально ее сломать.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук экс-министр Кабмина Александр Саенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация с последующей работой наблюдательного совета "Нафтогаза" до сих пор остается под вопросом.

"Послы стран Большой семерки не на шутку обеспокоены этим. Опубликовали заявление в Твиттере, где написали, что правительство Украины как главный акционер НАК "Нафтогаз" и наблюдательный совет компании пока не достигли согласованного решения, которое позволит действующему совету выполнять свои обязанности независимо. И добавили, что необходимо усовершенствовать законодательную базу по управлению государственными предприятиями в соответствии с международными стандартами", - напомнил Саенко.

"Вообще, "Нафтогаз" длительное время консервировал и не решал реальные проблемы, и это нужно делать сейчас, но совершенствуя реформу корпоративного управления, а не идя вопреки ей. И речь не столько о НАК, сколько об общих принципах", - уверен он.

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"Но Шмыгаль в интервью "РБК-Украина" вообще сказал, что правительство не обязано убеждать международных партнеров в законности своих решений. Стоит напомнить, что потом эти люди говорят, что западные партнеры должны переходить от слов к делу, давать нам ПДЧ в НАТО, видеть нас в Европейском союзе. Проводят хорошие форумы о НАТО и безопасности, говорят о том, какая у нас большая миссия. Банально пытаются заговорить реальные факты красивыми словами и продать обществу картинку. Но по логике власти, Украина может взять и в одно касание поставить под сомнение реформу корпоративного управления, реформу госслужбы и многие другие, получая при этом финансовую поддержку от Запада. И несмотря на это, нас должны принять в НАТО и ЕС", - подчеркивает Саенко.

"Зачем это делается?", - задается вопросом он.

"Если госпредприятия становятся прибыльными, средства идут в госбюджет в обход серых схем, растет их инвестиционная привлекательность. Реформа корпоративного управления вредит тем, кто хочет зарабатывать на ГП. Некоторым дельцам гораздо выгоднее держать их в убытках и осваивать средства, разводя коррупцию. Для этого нужно поставить в ГП ручных людей вместо профессионалов, максимально завести в наблюдательные советы некомпетентные кадры. Пострадает инвестиционная привлекательность? Никого это не волнует, если целью является освоение бюджета, вместо его наполнения", - продолжает он.

По его словам, последствия подобных некомпетентных действий правительства также скажутся на цифрах компаний.

По некоторым это видно уже. В 2020 году предприятия, находящиеся под управлением Министерства энергетики, получили совокупный чистый убыток в размере 4,2 млрд грн. Наиболее убыточными стали: Энергоатом (чистый убыток 4,8 млрд грн, 57% от общей суммы), совокупно угледобывающие компании (2,9 млрд грн, 34%), Восточный горно-обогатительный комбинат (550,2 млн грн, 6,5 %). Укрэнерго - 27.5 млрд убытков за 2020 год.

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"Фактически, сейчас правительство Шмыгаля возвращает нас во времена Януковича под красивые лозунги о ЕС, НАТО и светлом будущем", - подытожил он.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.