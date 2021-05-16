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Новости Экономика
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Кабмин (13803) Нафтогаз (3099) Саенко Александр Сергеевич (51) Шмыгаль Денис (2327) Блинкен (749)

Под красивые лозунги о ЕС и НАТО правительство Шмыгаля возвращает нас во времена Януковича, - экс-министр Саенко об управлении госпредприятиями

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Под красивые лозунги о ЕС и НАТО правительство Шмыгаля возвращает нас во времена Януковича, - экс-министр Саенко об управлении госпредприятиями

Если кто-то думал, что после визита Госсекретаря США Энтони Блинкена, который осудил "финт" правительства с увольнением руководства "Нафтогаза" без участия наблюдательного совета, Кабмин сделает выводы - вы ошиблись. Вместо совершенствования реформы, там похоже решили банально ее сломать.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук экс-министр Кабмина Александр Саенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация с последующей работой наблюдательного совета "Нафтогаза" до сих пор остается под вопросом.

"Послы стран Большой семерки не на шутку обеспокоены этим. Опубликовали заявление в Твиттере, где написали, что правительство Украины как главный акционер НАК "Нафтогаз" и наблюдательный совет компании пока не достигли согласованного решения, которое позволит действующему совету выполнять свои обязанности независимо. И добавили, что необходимо усовершенствовать законодательную базу по управлению государственными предприятиями в соответствии с международными стандартами", - напомнил Саенко.

"Вообще, "Нафтогаз" длительное время консервировал и не решал реальные проблемы, и это нужно делать сейчас, но совершенствуя реформу корпоративного управления, а не идя вопреки ей. И речь не столько о НАК, сколько об общих принципах", - уверен он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 из 6 членов наблюдательного совета "Нафтогаза" прекратили свои полномочия

"Но Шмыгаль в интервью "РБК-Украина" вообще сказал, что правительство не обязано убеждать международных партнеров в законности своих решений. Стоит напомнить, что потом эти люди говорят, что западные партнеры должны переходить от слов к делу, давать нам ПДЧ в НАТО, видеть нас в Европейском союзе. Проводят хорошие форумы о НАТО и безопасности, говорят о том, какая у нас большая миссия. Банально пытаются заговорить реальные факты красивыми словами и продать обществу картинку. Но по логике власти, Украина может взять и в одно касание поставить под сомнение реформу корпоративного управления, реформу госслужбы и многие другие, получая при этом финансовую поддержку от Запада. И несмотря на это, нас должны принять в НАТО и ЕС", - подчеркивает Саенко.

"Зачем это делается?", - задается вопросом он.

"Если госпредприятия становятся прибыльными, средства идут в госбюджет в обход серых схем, растет их инвестиционная привлекательность. Реформа корпоративного управления вредит тем, кто хочет зарабатывать на ГП. Некоторым дельцам гораздо выгоднее держать их в убытках и осваивать средства, разводя коррупцию. Для этого нужно поставить в ГП ручных людей вместо профессионалов, максимально завести в наблюдательные советы некомпетентные кадры. Пострадает инвестиционная привлекательность? Никого это не волнует, если целью является освоение бюджета, вместо его наполнения", - продолжает он.

По его словам, последствия подобных некомпетентных действий правительства также скажутся на цифрах компаний.

По некоторым это видно уже. В 2020 году предприятия, находящиеся под управлением Министерства энергетики, получили совокупный чистый убыток в размере 4,2 млрд грн. Наиболее убыточными стали: Энергоатом (чистый убыток 4,8 млрд грн, 57% от общей суммы), совокупно угледобывающие компании (2,9 млрд грн, 34%), Восточный горно-обогатительный комбинат (550,2 млн грн, 6,5 %). Укрэнерго - 27.5 млрд убытков за 2020 год.

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"Фактически, сейчас правительство Шмыгаля возвращает нас во времена Януковича под красивые лозунги о ЕС, НАТО и светлом будущем", - подытожил он.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+16
Под красивые лозунги о ЕС и НАТО правительство Шмыгаля возвращает нас во времена Януковича, - экс-министр Саенко об управлении госпредприятиями - Цензор.НЕТ 6357
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16.05.2021 14:27
+13
Под красивые лозунги о ЕС и НАТО правительство Шмыгаля возвращает нас во времена Януковича, - экс-министр Саенко об управлении госпредприятиями - Цензор.НЕТ 3611
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16.05.2021 14:25
+9
шапкокрад делал тоже самое. Рассказывал про ассоциацию с ЕС, а в последний момент взял у ***** 15 млрд.
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16.05.2021 14:26
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Под красивые лозунги о ЕС и НАТО правительство Шмыгаля возвращает нас во времена Януковича, - экс-министр Саенко об управлении госпредприятиями - Цензор.НЕТ 3611
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16.05.2021 14:25 Ответить
Клоун-Єрмак всунули Галущенка в РНБО.
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16.05.2021 14:51 Ответить
Пля. Еще до выборов было ясно, что этот пионэр - янукович-2.
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16.05.2021 14:25 Ответить
Под красивые лозунги о ЕС и НАТО правительство Шмыгаля возвращает нас во времена Януковича, - экс-министр Саенко об управлении госпредприятиями - Цензор.НЕТ 6508
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16.05.2021 14:27 Ответить
Достаточно посмотреть на критерии кастинга, по которым их отбирали на эту роль - тупость, жадность и зависимость. Попадание 100% в обоих случаях.
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16.05.2021 14:34 Ответить
У вас задача очернять Саакашвили?
Статья с таким названием найдена только на одном мутном российском сайте: https://iarex.ru/articles/51784.html
Загуглил список наград Януковича.Такого,как указано в этой фейковой новости,а именно орден Горгасали 1-степени,не оказалось.
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17.05.2021 09:14 Ответить
шапкокрад делал тоже самое. Рассказывал про ассоциацию с ЕС, а в последний момент взял у ***** 15 млрд.
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16.05.2021 14:26 Ответить
Под красивые лозунги о ЕС и НАТО правительство Шмыгаля возвращает нас во времена Януковича, - экс-министр Саенко об управлении госпредприятиями - Цензор.НЕТ 6357
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16.05.2021 14:27 Ответить
бандіт ахєтов руліт, зілєнський в нього на побігушках.
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16.05.2021 14:31 Ответить
Прием чисто коммунистический: на всех навешивать ярлыки: троцкист, бандеровец, националист... Теперь самый актуальный и востребованный с упоминанием Януковича... "Правительство Шмыгаля возвращает нас во времена Януковича". Именно Януковича, а не Порошенко... Особенно активны отставники. Типа при нас земля была черноземнее, трава зеленее, урожаи и надои зашкаливали. Но, не дали, гады, - последователи Януковича... Как все примитивно - пропаганда, политиканство, самовосхваление... вместо анализа...
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16.05.2021 14:36 Ответить
типовий висер 73/43%зебіла. Яким є цей нагорняк
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16.05.2021 14:43 Ответить
Государственные предприятия обязаны быть прибыльными. И здесь все средства хороши, вплоть до полной ликвидации набсоветов и передачи предприятий в управление профильным министерствам. Не нужно стесняться возвращению к состоянию, когда промышленность приносила прибыль, нужно лишь задумываться как это сделать. А то реформа становится самоцелью в точности по поговорке "Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт"
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16.05.2021 14:42 Ответить
Да-да, мы пойдем своим путем!
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16.05.2021 15:34 Ответить
Они и были прибыльными до появления оболдуя Зеленского с сопутствующими мерзавцами!
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16.05.2021 16:23 Ответить
Для этого необходимы целенаправленные осмысленные действия, на которые способны, например, Ахметов с Коломойским, Фирташ, но не Зеленский. Может хватит крышевать олигархов?
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16.05.2021 17:50 Ответить
Проблема в тому, що "при полной ликвидации набсоветов и передачи предприятий в управление профильным министерствам" ці підприємства НІКОЛИ НЕ БУЛИ ПРИБУТКОВИМИ.
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16.05.2021 14:48 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26706203.html- БЕНЕСУЄЛЛА
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16.05.2021 14:54 Ответить
Наблюдателей как гуталину, а работать некому ... во дела, да ещё и наблюдатели платные, за что платим? Під красиві гасла про ЄС і НАТО уряд Шмигаля повертає нас у часи Януковича, - ексністр Саєнко про управління держпідприємствами - Цензор.НЕТ 9847
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16.05.2021 14:54 Ответить
А, что твоя ботоферма на набсовет отстегивает ?
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16.05.2021 15:36 Ответить
Під красиві гасла про ЄС і НАТО уряд Шмигаля повертає нас у часи Януковича, - ексністр Саєнко про управління держпідприємствами - Цензор.НЕТ 7826
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16.05.2021 15:01 Ответить
З такою кількістю г...ндонів і наблюдів витягти щось можна тільки за цюцюрку. Йде повний найоб Зеленотварі населення. Нехай здохне скотина...
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16.05.2021 19:00 Ответить
всё верно коболеву дали пинка под зад.
там 90% начальства гнать надо.
в нищей стране многомилионные получки и премии в госпредприятии и сплошные убытки.
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17.05.2021 01:27 Ответить
 
 