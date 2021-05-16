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В Киеве из окна многоэтажки выбросили кошку с котятами. Полиция открыла уголовное производство

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве из окна многоэтажки выбросили кошку с котятами. Полиция открыла уголовное производство

14 мая, в пятницу, в Деснянском районе города Киева кошку и ее четырех котят выбросили из окна многоэтажки. Деснянское управление полиции ГУ Национальной полиции в городе Киеве вместе со специалистами КП "КМЛВМ" работают для доведения дела до суда.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевская городская больница ветеринарной медицины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

От полученных травм кошка и трое котят погибли на месте. Один котенок выжил и находится в крайне тяжелом состоянии. Еще одного котенка нашли в квартире во время проведения следственных действий.

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Сейчас сотрудниками полиции проводятся следственные и розыскные мероприятия в рамках открытого уголовного производства по статье 299 Уголовного Кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Такое преступление наказывается заключением на срок от пяти до восьми лет.

Специалисты КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" проводят исследования трупов погибших животных. Выводы экспертизы будут переданы правоохранительным органам.

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Сейчас сотрудниками полиции решается вопрос о подозрении лицу, совершившему преступление.
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Топ комментарии
+50
Я бы этого дебила выбросил вслед. Пусть на себе прочувствует.
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16.05.2021 14:30
+47
кому как... и в воюющей стране есть место доброте и нежности...
В Киеве из окна многоэтажки выбросили кошку с котятами. Полиция открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 3647

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16.05.2021 14:54
+37
Засудить живодеров. Не можешь или не хочешь содержать - не заводи.
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16.05.2021 14:31
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100% ви праві. За кислоту і Ганзюк дали по скільки 4?6? А тут такі страсті через якогось млять кота. Наріт інстаграмщиккотячний
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16.05.2021 17:05 Ответить
За Ганзюк надо давать 40 лет.
Тогда 5 лет за кошку с котятами не покажутся слишком.
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16.05.2021 17:33 Ответить
Я бы такими как ты землю у себя в огороде удобрил. Ты животных не любишь, кому ты со своей философией сдался? Животные лучше людей! Что тот "паршивый кот" плохого кому сделал? Только последняя мразь, обидит слабое животное
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16.05.2021 17:41 Ответить
...поддержу на 100%
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17.05.2021 14:43 Ответить
Ну так і питай з прокурорів за малі строки вбивцям, коти тут до чого?
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16.05.2021 19:00 Ответить
"Мудрий нарід" обрав собі подібних ідіотів до влади ,алеж коти не винуваті!!!))
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16.05.2021 19:17 Ответить
так иди мусорам скажи за трупы, а вот кот защититься не может, это типо как бы тебя с ножом - расстрелять с ЗУ-23 и еще скулить шо из-за тя посадить хотят
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16.05.2021 21:53 Ответить
Да успокойтесь, больше двух лет ещё ни одному уроду не дали за убийство животного, к сожалению.
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17.05.2021 13:17 Ответить
Сам схаменись - всі питання до прокурорів чого такі мали строки дають, коти тут до чого.
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18.05.2021 01:36 Ответить
Запорожских живодеров после публикации в фб нашли два неизвестных активиста и сожгли хату, авто, а самих отмудохали дубинками. Не к чему не призываю, но те неизвестные активисты- респект им.
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16.05.2021 21:41 Ответить
а можно ссылку о чем вообще речь?
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17.05.2021 01:06 Ответить
Поважаю активну громадянську позицію - держава за людей це не зробить.
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18.05.2021 01:37 Ответить
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