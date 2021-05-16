В Киеве из окна многоэтажки выбросили кошку с котятами. Полиция открыла уголовное производство

14 мая, в пятницу, в Деснянском районе города Киева кошку и ее четырех котят выбросили из окна многоэтажки. Деснянское управление полиции ГУ Национальной полиции в городе Киеве вместе со специалистами КП "КМЛВМ" работают для доведения дела до суда.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевская городская больница ветеринарной медицины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

От полученных травм кошка и трое котят погибли на месте. Один котенок выжил и находится в крайне тяжелом состоянии. Еще одного котенка нашли в квартире во время проведения следственных действий.

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Сейчас сотрудниками полиции проводятся следственные и розыскные мероприятия в рамках открытого уголовного производства по статье 299 Уголовного Кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Такое преступление наказывается заключением на срок от пяти до восьми лет.

Специалисты КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" проводят исследования трупов погибших животных. Выводы экспертизы будут переданы правоохранительным органам.

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Сейчас сотрудниками полиции решается вопрос о подозрении лицу, совершившему преступление.