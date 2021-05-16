17 мая ожидается град и шквальный ветер, объявлен I-й уровень опасности, - ГСЧС

В понедельник, 17 мая, в Украине будет наблюдаться ухудшения погоды, в результате чего в регионах ожидается град и шквальный ветер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"17 мая в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 17 мая грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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