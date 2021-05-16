12 146 10
17 мая ожидается град и шквальный ветер, объявлен I-й уровень опасности, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В понедельник, 17 мая, в Украине будет наблюдаться ухудшения погоды, в результате чего в регионах ожидается град и шквальный ветер.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"17 мая в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 17 мая грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+7 Roman Rjevskiy
показать весь комментарий16.05.2021 15:30
+5 Елена Голиц
показать весь комментарий16.05.2021 17:46
+2 Грышка Распутный 2
показать весь комментарий16.05.2021 18:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Про какие регионы они базлают ?
Про партию ?
не только жизнь но и погоду испортил...
Прогноз на завтра по Киеву - от полного штиля до 3,8 м/сек.
Сбрехать в 6 раз - это за гранью.