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17 мая ожидается град и шквальный ветер, объявлен I-й уровень опасности, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

17 мая ожидается град и шквальный ветер, объявлен I-й уровень опасности, - ГСЧС

В понедельник, 17 мая, в Украине будет наблюдаться ухудшения погоды, в результате чего в регионах ожидается град и шквальный ветер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"17 мая в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 17 мая грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 мая в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС
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Топ комментарии
+7
17 травня очікується град і шквальний вітер, оголошений I-й рівень небезпеки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9611
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16.05.2021 15:30
+5
сволочь зеленский!

не только жизнь но и погоду испортил... 17 травня очікується град і шквальний вітер, оголошений I-й рівень небезпеки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7711
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16.05.2021 17:46
+2
Бедоносный членограй, короче...
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16.05.2021 18:27
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_Отставить! Совсем там к чёрту обезумели? То холодиной весну поганят, подлецы, то ненастье насылают.
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16.05.2021 15:13 Ответить
не Май месяц....
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16.05.2021 15:15 Ответить
Синоптик передаёт на завтра утром 0,6 метра в секунду и 3,5 к вечеру.

Про какие регионы они базлают ?

Про партию ?
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16.05.2021 22:16 Ответить
17 травня очікується град і шквальний вітер, оголошений I-й рівень небезпеки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9611
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16.05.2021 15:30 Ответить
сволочь зеленский!

не только жизнь но и погоду испортил... 17 травня очікується град і шквальний вітер, оголошений I-й рівень небезпеки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7711
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16.05.2021 17:46 Ответить
Бедоносный членограй, короче...
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16.05.2021 18:27 Ответить
Даже Госслужбу по Чрезвычайным Ситуациям умудрился превратить в цирк Шапито !!!

Прогноз на завтра по Киеву - от полного штиля до 3,8 м/сек.

Сбрехать в 6 раз - это за гранью.
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16.05.2021 22:21 Ответить
Та им сбрехать, шо дураку с горы скатиться...
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16.05.2021 22:55 Ответить
вот так будет?
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16.05.2021 23:06 Ответить
 
 