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Чехия не понимает, что означает внесение ее Россией в перечень недружественных стран, - посол в Москве Пивонька
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька заявил, что пока никто не может сказать, к чему приведет включение Россией Чехии в перечень недружественных стран.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом посол заявил в комментарии iRozhlas.
Он сообщил, что РФ должна была объяснить, "что это будет значить для практической работы посольства и генеральных консульств". Прага ждет объяснений от Москвы, добавил Пивонька.
Министерство иностранных дел Чехии заявляло, что рассматривает действия России как "еще один шаг к эскалации отношений не только с Чехией, но и с ЕС как таковым и его союзниками".
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+21 Прощай немытая раССея
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+19 Александр Кузнецов e0bbf067
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Может и Ермак.. может и нет.. Контразведка должна работать... со штатами. Увы.. но сами не поймут
Поделись пожалуйста ссылочкой , тоже хочу посмотреть .
треба пошукати, може там якісь оновлення були.
Шо тут непонятного? Вокруг одни враги "государства расейскага", и Чехия - не исключение.
Обычное медийное окучивание "скрепоносцев".
- Заяц, я вношу тебя в список, придёшь ко мне завтра в берлогу, я тебя съем.
- Медведь, за что? Что я тебе сделал?
- Это не вопрос дискуссии!
Заяц понурил голову и пошёл.
Идёт навстречу волк, история повторяется.
Идёт лиса.
- Лиса, я вношу тебя в список, придёшь ко мне завтра в берлогу, я тебя съем.
- С какого хрена? Не приду!
- Точно не придёшь?
- Точно!
- Хорошо, тогда имей ввиду, я тебя из списка вычеркиваю!
Так и с рашей - что будет? Да ни фига - если Чехия не захочет, то вычеркнут из списка недружественных стран.