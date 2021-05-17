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Украина передала США список наиболее экстренных потребностей армии. Не рассчитываем получить все и сразу, но добиваемся прогресса, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина передала США список наиболее экстренных потребностей армии. Не рассчитываем получить все и сразу, но добиваемся прогресса, - Кулеба

Украинская сторона передала США список самых экстренных нужд украинской армии.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью DW, информирует Цензор.НЕТ.

Мы передали США список наиболее экстренных потребностей украинской армии. Некоторые позиции из этого списка выполнить легче, другие сложнее", - отметил он.

По словам Кулебы, Украина не рассчитывает получить сразу все из этого списка. При этом глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что помощь будет оказана.

"Мы не рассчитываем получить все и сразу, но мы добиваемся прогресса по этим позициям, которые возможно получить на данный момент. Я не сомневаюсь, что мы получим определенное количество позиций из этого списка. И это не требует соответствующих затрат. Это вопрос кооперации, технических деталей, и я не сомневаюсь, что мы все это получим", - отметил глава МИД.

Читайте также: На саммите НАТО в июне решение о ПДЧ для Украины не будет принято, но для нас важно начать эту дискуссию, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+23
Украина передала США список наиболее экстренных потребностей армии. Не рассчитываем получить все и сразу, но добиваемся прогресса, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3144
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16.05.2021 15:19
+8
Надіюсь,першим номером в списку-Верховний Головнокомандувач ЗСУ.
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16.05.2021 15:31
+8
Самая большая потребность украинской армии - уничтожение путинских агентов в руководстве и армией, и страной....
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16.05.2021 15:59
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Дусту от кацапов надо, и по-больше.
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16.05.2021 15:18 Ответить
Верховного главнокомандующего нормального надо! Вполне хватит одного!!!
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16.05.2021 20:41 Ответить
Украина передала США список наиболее экстренных потребностей армии. Не рассчитываем получить все и сразу, но добиваемся прогресса, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3144
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16.05.2021 15:19 Ответить
напомнило:
***
иногда я вспоминаю людей, стоявших передо мной в очереди к кассе и пообещавших мне, что сейчас они отойдут, а потом вернутся.... что с ними стало?
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16.05.2021 15:37 Ответить
Народ Палестини має свою національну гідність і тому ненавидить окупантів і гнобителів. Правда, деяким українцям це дивно, і вони не візьмуть в толк -- як це смачна ковбаса може бути нижче, ніж якась гідність і свобода...
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16.05.2021 16:16 Ответить
Ніякого народу Палестини не існує. Є араби. у яких своєі землі богато і які захопили теріторію Израіля богато років тому.
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16.05.2021 17:10 Ответить
Да, палесы это обычные арабески.
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16.05.2021 17:40 Ответить
Религия детка, религия.
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16.05.2021 18:37 Ответить
типа янки без тебя не знают...
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16.05.2021 15:21 Ответить
Если убрать одну, ключевую, национальную ключевую составляющею - корупцию везде и во всём, не чего не получится. И да, при Порошенко такого не было. Украина передала США список наиболее экстренных потребностей армии. Не рассчитываем получить все и сразу, но добиваемся прогресса, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1296
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16.05.2021 15:30 Ответить
Надіюсь,першим номером в списку-Верховний Головнокомандувач ЗСУ.
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16.05.2021 15:31 Ответить
Якесь роздвоєння особистості у Зе влади - навіщо зброя як що стріляти по кацапам не можна, тільки для політики і все Украина передала США список наиболее экстренных потребностей армии. Не рассчитываем получить все и сразу, но добиваемся прогресса, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4006 Украина передала США список наиболее экстренных потребностей армии. Не рассчитываем получить все и сразу, но добиваемся прогресса, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8814 Украина передала США список наиболее экстренных потребностей армии. Не рассчитываем получить все и сразу, но добиваемся прогресса, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8814
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16.05.2021 15:31 Ответить
А Кульбаба нічого не знає про список Держдепу, який той вислав зеленому керівництву України, де одним з перших пунктів є відновлення корпоративного управління, звільнення з владних кабінетів кремлівських аґентів, зокрема Єрмака, кримінальне переслідування економічного злочинця Коломойського та інші пункти? А Кульбабі не приходить в голову, що виконане, пунктів його споску поставлене у пряму залежність від виконання пунктів зі списку Держдепу?
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16.05.2021 15:32 Ответить
***.... и на фига тогда свой оборонпром???
что значит "передала список" ??? они сами "попросили список" ??? или... шо????
кулеба...скромнее надо быть...
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16.05.2021 15:34 Ответить
Чи не забули попросити американців, щоб охороняли наші склади з ************.
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16.05.2021 16:23 Ответить
Чтобы что то получить, надо просить больше, чем нужно.
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16.05.2021 15:48 Ответить
это факт
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16.05.2021 15:52 Ответить
Список большой и очень скромный .Будет предметом торга между Байденом и кремлёвским плешивым Мопсом.Ожидается ленд-лиз.Но финансировать ленд-лиз будет Германия.Так всё запутано ,что без бутылки домашнего сухого не разберешь.Но мопс сильно нервничает и блефует по всем направлениям.
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16.05.2021 15:52 Ответить
Мы передали США список наиболее экстренных потребностей украинской армии. Некоторые позиции из этого списка выполнить легче, другие сложнее", - отметил он. , во как украинский Кулеба за США сам решает,
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16.05.2021 15:54 Ответить
А у Бени не пробовали забрать сворованные им деньги и отдать на нужды армии? Или "жена " Зе-Цезаря вне подозрений?
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16.05.2021 15:55 Ответить
Самая большая потребность украинской армии - уничтожение путинских агентов в руководстве и армией, и страной....
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16.05.2021 15:59 Ответить
америка дає, зєбидло нічого не робе і краде.
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16.05.2021 16:01 Ответить
хочешь узнать своего друга поближе? - одолжи ему денег
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16.05.2021 17:43 Ответить
При Трампе вроде 450 была помощь. А сейчас 150 лямов. Правда? Американцы подписали Будапештский меморандум. Но кулеба зря пугает заранее. Палки могут вставить
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16.05.2021 18:11 Ответить
Как надоело тридцать лет и протянутой рукой
Идет оружие в армию
Должна быть ремонтная база и воспроизводство
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16.05.2021 18:56 Ответить
...самих екстрених потреб армії ", кажете? А чи не краще було б написати: "Найбільш екстрених... "
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17.05.2021 09:40 Ответить
А самим виробити слабо?
Це будуть і робмісця, і розвиток виробництва, і новітні технології, і кадри науково військові кадри!
Бо саме легше жити із протягнутою рукою і перестати стріляти, козли зелені!
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17.05.2021 09:58 Ответить
виробляти самим тож треба міняти систему олігархічного директорату на то шо написано у кон
ституції а цеж буде комусь дуже боляче...... тому нізззззя...........
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17.05.2021 10:56 Ответить
Узнать бы еще, что там в том списке считается необходимым. Україна передала США список найекстренніших потреб армії. Не розраховуємо отримати все і відразу, але добиваємося прогресу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9913
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17.05.2021 11:36 Ответить
 
 