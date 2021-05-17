Украина передала США список наиболее экстренных потребностей армии. Не рассчитываем получить все и сразу, но добиваемся прогресса, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинская сторона передала США список самых экстренных нужд украинской армии.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью DW, информирует Цензор.НЕТ.
Мы передали США список наиболее экстренных потребностей украинской армии. Некоторые позиции из этого списка выполнить легче, другие сложнее", - отметил он.
По словам Кулебы, Украина не рассчитывает получить сразу все из этого списка. При этом глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что помощь будет оказана.
"Мы не рассчитываем получить все и сразу, но мы добиваемся прогресса по этим позициям, которые возможно получить на данный момент. Я не сомневаюсь, что мы получим определенное количество позиций из этого списка. И это не требует соответствующих затрат. Это вопрос кооперации, технических деталей, и я не сомневаюсь, что мы все это получим", - отметил глава МИД.
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иногда я вспоминаю людей, стоявших передо мной в очереди к кассе и пообещавших мне, что сейчас они отойдут, а потом вернутся.... что с ними стало?
что значит "передала список" ??? они сами "попросили список" ??? или... шо????
кулеба...скромнее надо быть...
Идет оружие в армию
Должна быть ремонтная база и воспроизводство
Це будуть і робмісця, і розвиток виробництва, і новітні технології, і кадри науково військові кадри!
Бо саме легше жити із протягнутою рукою і перестати стріляти, козли зелені!
ституції а цеж буде комусь дуже боляче...... тому нізззззя...........