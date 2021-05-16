РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12070 посетителей онлайн
Новости За рубежом
1 122 15
Израиль (1760) Палестина (152) Папа_Римский (380)

Папа Римский об обострении палестино-израильского конфликта: Угрожает перерасти в спираль смертей и разрушений

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Папа Римский об обострении палестино-израильского конфликта: Угрожает перерасти в спираль смертей и разрушений

Папа Римский Франциск в своей воскресной проповеди отреагировал на обострение конфликта между Израилем и палестинскими группировками в Секторе Газа. Понтифик заявил, что с беспокойством следит за ситуацией.

Об этом сообщает Vatican News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Папы Римского, обострение конфликта свидетельствует о нежелании строить будущее.

"В последние дни жесткие вооруженные столкновения преобладали в Секторе Газа и Израиле, и они угрожают перерасти в спираль смертей и разрушений. Многие люди получили ранения, многие невинные люди погибли. И среди них есть дети, что ужасно и недопустимо. Их смерть - знак того, что нет желания строить будущее, а есть желание его разрушить", - подчеркнул Франциск.

Понтифик также осудил рост ненависти и насилия в израильских городах, назвав беспорядки "серьезной раной" для мирного сосуществования между гражданами Израиля, которую будет "сложно залечить", если не будет немедленного диалога.

"Неужели мы действительно верим, что строим мир, уничтожая другого? Во имя Бога, который создал всех людей равными в правах, обязанностях и достоинстве, а также призвал их жить вместе как братья между собой, я призываю к спокойствию и обращаюсь к тем, кто несет ответственность за то, чтобы положить конец этому звону оружия и идти тропами мира с помощью международного сообщества", - сказал он.

Читайте также: Боррель созывает внеочередное совещание глав МИД стран ЕС из-за ситуации в Израиле

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
Папа Римский об обострении палестино-израильского конфликта: Угрожает перерасти в спираль смертей и разрушений - Цензор.НЕТ 6997
показать весь комментарий
16.05.2021 15:38
+5
Папа Римский об обострении палестино-израильского конфликта: Угрожает перерасти в спираль смертей и разрушений - Цензор.НЕТ 2962
показать весь комментарий
16.05.2021 15:39
+4
У ізраїльтян нема питань,якою мовою розмовляти ,яку армію підтримувати та до якої синогоги йти !!!!)))
показать весь комментарий
16.05.2021 15:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Папа Римский об обострении палестино-израильского конфликта: Угрожает перерасти в спираль смертей и разрушений - Цензор.НЕТ 6997
показать весь комментарий
16.05.2021 15:38 Ответить
У ізраїльтян нема питань,якою мовою розмовляти ,яку армію підтримувати та до якої синогоги йти !!!!)))
показать весь комментарий
16.05.2021 15:41 Ответить
У них арабский язык является официальным. Хотя русский можно услышать чаще.
показать весь комментарий
16.05.2021 15:55 Ответить
Папа Римский об обострении палестино-израильского конфликта: Угрожает перерасти в спираль смертей и разрушений - Цензор.НЕТ 2962
показать весь комментарий
16.05.2021 15:39 Ответить
Ничего особого не случится! Сейчас наваляет ЦЕХАЛ арабо-вате и на лет 5 будет затишье... только тихий вой "радикальных" арабов, а то как же: мы их хотели убить, а они по нам стреляют в ответ! вот какие негодяи израильтяне... путинг введи!
показать весь комментарий
16.05.2021 15:44 Ответить
- Ванька, ну, и чем закончилась твоя дуэль с хахлом?
- Да ничем...
- А почему?
- Так он стал выяснять, мы будем драться на пистолетах или шпагах... А я не согласился...
- Почему?!...
- Ну, я же думал, что он станет у стенки, а я его из пулемёта завалю...
показать весь комментарий
16.05.2021 17:25 Ответить
Их смерть - знак того, что нет желания строить будущее, а есть желание его разрушить".Чётко сказано.Страны бензоколонки с авторитарным средневековым правлением идут в решительный и последний бой на свободный мир технологий Папа Римский об обострении палестино-израильского конфликта: Угрожает перерасти в спираль смертей и разрушений - Цензор.НЕТ 3683
показать весь комментарий
16.05.2021 15:44 Ответить
Итальянские докеры отказались грузить оружие на корабль, направляющийся в Ашдод



Папа Римский об обострении палестино-израильского конфликта: Угрожает перерасти в спираль смертей и разрушений - Цензор.НЕТ 4673

Профсоюз докеров итальянского порта Ливорно принял решение прекратить погрузку оружия и боеприпасов на корабль, который должен идти в Ашдод. Как сообщает газета "Аш-Шарк аль-Аусат", это сделано из солидарности с палестинцами.
"Порт Ливорно не хочет быть соучастником убийств палестинцев. Это оружие будет использован для убийств палестинского населения. А ведь в эту самую ночь жертвами израильских ударов стали сотни палестинцев, включая детей", - сообщил профсоюз L'Unione Sindacale di Base.Информацию о том, куда направляется судно, докерам предоставила организация Weapons Watch, базирующаяся в Генуе. Она призвала правительство Италии разорвать все соглашения о поставках Израилю вооружений.
показать весь комментарий
16.05.2021 15:45 Ответить
Это имело бы значение во время первой арабо-израильской войны, Шестидневной войны, войны Судного дня.
Но евреи, к счастью для себя, поняли что надеяться можно только на свои силы.
Так что макаронники могут хоть на ушах ходить: евреям на это наплевать.
показать весь комментарий
16.05.2021 16:00 Ответить
Шота мне кажется, что неразрешимая уже 7 лет в Украине проблема "патронного завода" для Израиля неактуальна. Итальянские докеры могут только подсчитать убыток в своих карманах от невыполненной работы и перечислить его в знак солидарности Палестине.
показать весь комментарий
16.05.2021 17:01 Ответить
В шестидесятых годах, Израиль сталкивался с подобными проблемами.
Франция прекратила поставки самолетов "Мираж", ведь Израиль мог применять их против арабов!
Теперь вооружение для своей армии, флота и ВВС, Израиль либо сам изготавливает, либо покупает в США.
показать весь комментарий
16.05.2021 17:10 Ответить
Для флота в Германии. Новенькие подводные лодки и корветы от Тиссен/Крупп. Фирма солидная с давней историей. Там ещё что-то про откаты от евреев было, но расследуют это в Израиле, а не в Германии😀
показать весь комментарий
16.05.2021 17:35 Ответить
Да насрать на макаронников, тем более на профсоюзы-сборище гомосеков.
показать весь комментарий
16.05.2021 17:12 Ответить
Чомусь у критичних випадках, при розростанні ркової пухлини, лікарі вважають за необхідне її видалять оперативно... Те саме зараз на кордоні з Ізраїлем...
показать весь комментарий
16.05.2021 17:28 Ответить
 
 