Папа Римский об обострении палестино-израильского конфликта: Угрожает перерасти в спираль смертей и разрушений
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Папа Римский Франциск в своей воскресной проповеди отреагировал на обострение конфликта между Израилем и палестинскими группировками в Секторе Газа. Понтифик заявил, что с беспокойством следит за ситуацией.
Об этом сообщает Vatican News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Папы Римского, обострение конфликта свидетельствует о нежелании строить будущее.
"В последние дни жесткие вооруженные столкновения преобладали в Секторе Газа и Израиле, и они угрожают перерасти в спираль смертей и разрушений. Многие люди получили ранения, многие невинные люди погибли. И среди них есть дети, что ужасно и недопустимо. Их смерть - знак того, что нет желания строить будущее, а есть желание его разрушить", - подчеркнул Франциск.
Понтифик также осудил рост ненависти и насилия в израильских городах, назвав беспорядки "серьезной раной" для мирного сосуществования между гражданами Израиля, которую будет "сложно залечить", если не будет немедленного диалога.
"Неужели мы действительно верим, что строим мир, уничтожая другого? Во имя Бога, который создал всех людей равными в правах, обязанностях и достоинстве, а также призвал их жить вместе как братья между собой, я призываю к спокойствию и обращаюсь к тем, кто несет ответственность за то, чтобы положить конец этому звону оружия и идти тропами мира с помощью международного сообщества", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
- Да ничем...
- А почему?
- Так он стал выяснять, мы будем драться на пистолетах или шпагах... А я не согласился...
- Почему?!...
- Ну, я же думал, что он станет у стенки, а я его из пулемёта завалю...
Профсоюз докеров итальянского порта Ливорно принял решение прекратить погрузку оружия и боеприпасов на корабль, который должен идти в Ашдод. Как сообщает газета "Аш-Шарк аль-Аусат", это сделано из солидарности с палестинцами.
"Порт Ливорно не хочет быть соучастником убийств палестинцев. Это оружие будет использован для убийств палестинского населения. А ведь в эту самую ночь жертвами израильских ударов стали сотни палестинцев, включая детей", - сообщил профсоюз L'Unione Sindacale di Base.Информацию о том, куда направляется судно, докерам предоставила организация Weapons Watch, базирующаяся в Генуе. Она призвала правительство Италии разорвать все соглашения о поставках Израилю вооружений.
Но евреи, к счастью для себя, поняли что надеяться можно только на свои силы.
Так что макаронники могут хоть на ушах ходить: евреям на это наплевать.
Франция прекратила поставки самолетов "Мираж", ведь Израиль мог применять их против арабов!
Теперь вооружение для своей армии, флота и ВВС, Израиль либо сам изготавливает, либо покупает в США.