Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.
"Спасибо за то, что вы решительно поддерживаете Израиль и наше право на самооборону от террористических атак", – отметил он.
Кроме Украины, Нетаньяху поблагодарил США, Албанию, Австралию, Австрию, Боснию и Герцеговину, Бразилию, Болгарию, Канаду, Колумбию, Кипр, Чехию, Грузию, Германию, Гватемалу, Гондурас, Венгрию, Италию, Литву, Молдову, Нидерланды, Северную Македонию, Парагвай, Словению и Уругвай, разместив соответствующие флаги.
Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.
Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.
Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.
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За словами міністра, в Ізраїлі питання, пов'язані з трактуванням історичних подій, зазвичай, не виносяться на політичне рішення, оскільки це не відповідає парламентській традиції Ізраїлю.
"Ізраїльський парламент вважає, що питання минулого повинні вирішуватися не політиками, а професіоналами, як частина професійного дискурсу. Тому я не думаю, що буде прийнято якесь декларативне рішення щодо Голодомору, як і щодо інших тяжких трагічних сторінок в історії тих чи інших народів", - повідомив Елькін.
Бабиного Яру і все таке інше?
то може нехай собі історики посперечаються, а мемориали ми прикриємо на певний час ?
«Биньямин Нетаньяху поставил флаг Боснии рядом с флагами стран, поддерживающих Израиль.
Босния и Герцеговина не поддерживает убийства мирных жителей в Газе.
Я призываю Нетаньяху прекратить несоразмерные нападения на Газу»
але ж Він воістину акбар !
Треба сказати, що ще в ізраїльському аеропорту Сара Нетаньяху зіткнулася з дивною поведінкою командира лайнера, який на думку дружини глави уряду не вітав її належним чином при посадці на борт.
Як передають "Вести Ізраїлю", насправді привітання було озвучено, просто вона, вочевидь, не розчула.
Перша леді Ізраїлю вирішила висловити йому свої претензії, однак її не пустили в кабіну. Це її ще більше обурило та остаточно засмутило.
нікому не зазорно вдягати кіпу перед Стіною Плачу - це повага до звичаїв єврейського народу...
та малошановна жінка не розуміє, що своєю поведінкою кинула тінь на цілий свій народ. Ну вона не вважає нас достойними поваги. Але багато хто з нас таке ставлення сприйняв як ставлення всього її народу. А це не менше ніж розпалювання ворожнечі.
Трохи смішно з того Нетаньяху: на параді у путлера він ніс портрет якогось совєтського льотчика, що з далеку нагадував портрет мого батька в молодості. Ну то я таке побачивши був не проти - хай носить портрет батька щирого українця Володимира Павловича Білика
нас НЕ ХВИЛЮЮТЬ ПРОБЛЕМИ СЕМИТІВ обох сторін