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Новости За рубежом
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Израиль (1760) Нетаньяху (153)

Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Спасибо за то, что вы решительно поддерживаете Израиль и наше право на самооборону от террористических атак", – отметил он.

Кроме Украины, Нетаньяху поблагодарил США, Албанию, Австралию, Австрию, Боснию и Герцеговину, Бразилию, Болгарию, Канаду, Колумбию, Кипр, Чехию, Грузию, Германию, Гватемалу, Гондурас, Венгрию, Италию, Литву, Молдову, Нидерланды, Северную Македонию, Парагвай, Словению и Уругвай, разместив соответствующие флаги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден в разговоре с Нетаньяху заявил о поддержке права Израиля на самозащиту, но выразил опасения из-за безопасности журналистов

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Также читайте: Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.
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Топ комментарии
+17
Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 4300
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16.05.2021 15:40
+16
...на минуту - Израиль до сих пор продает эрэфии беспилотники, да и риторика властей в отношении Украины не самая благоприятная Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 2086
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16.05.2021 15:44
+16
просто фото...
Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 3326
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16.05.2021 15:47
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Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 4300
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16.05.2021 15:40 Ответить
Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 313 Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 7178
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16.05.2021 15:42 Ответить
Тю, та то и не еврей вовсе никакой! То рашист. Обыкновенный рашиствующий дегенерат.
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16.05.2021 15:45 Ответить
Ізраїльський парламент, найімовірніше, не прийме декларативне рішення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Про це розповів міністр охорони навколишнього середовища Ізраїлю, голова міжурядової комісії розвитку міжнародних зв'язків між Україною та Ізраїлем Зєев Елькін
За словами міністра, в Ізраїлі питання, пов'язані з трактуванням історичних подій, зазвичай, не виносяться на політичне рішення, оскільки це не відповідає парламентській традиції Ізраїлю.
"Ізраїльський парламент вважає, що питання минулого повинні вирішуватися не політиками, а професіоналами, як частина професійного дискурсу. Тому я не думаю, що буде прийнято якесь декларативне рішення щодо Голодомору, як і щодо інших тяжких трагічних сторінок в історії тих чи інших народів", - повідомив Елькін.
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16.05.2021 18:16 Ответить
ну так: тут іграєм, а тут рибу заворачівалі. Нам від того ні холодно, ні жарко. але сам факт неприйняття багато про що говорить.
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17.05.2021 01:57 Ответить
а що там із нашим ВИЗНАННЯМ ХОЛОКОСТУ,
Бабиного Яру і все таке інше?

то може нехай собі історики посперечаються, а мемориали ми прикриємо на певний час ?
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17.05.2021 02:17 Ответить
шапито в Украине тоже евреи построили Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 401
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16.05.2021 15:54 Ответить
ПОХОЖЕ ЩО ПІСЛЯ ОБМІНУ ЗЕМЛІ НА БУМАЖКИ НАС МОЖЕ ЧЕКАТИ ДОЛЯ АРАБІВ ВИСИЛКА ІЗ ДОМІВ ЧЗ СУДИ ХТО БУДЕ ОПИРАТИСЬ БУДЕ ЗНИЩЕНИЙ
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16.05.2021 17:15 Ответить
нас і так ще до обміну виманюють більшим заробітком у європах. А що буде далі - важко навіть уявити.
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17.05.2021 01:59 Ответить
...на минуту - Израиль до сих пор продает эрэфии беспилотники, да и риторика властей в отношении Украины не самая благоприятная Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 2086
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16.05.2021 15:44 Ответить
Главное, что он нам НЕ продает... Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 3319
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16.05.2021 15:47 Ответить
Так 18 лет сидящий у власти Нетаньяху - преступник, коррупционер и подельник путлера.
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16.05.2021 15:47 Ответить
Кто это их там поддерживает?
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16.05.2021 15:46 Ответить
просто фото...
Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 3326
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16.05.2021 15:47 Ответить
Странно, что он в твиттере не поставил колорадку. Он лидов не уважает, которые его лидов из концлагерей вытаскивали. И друга Путина тоже не уважает. Значит он фашист.
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16.05.2021 18:04 Ответить
Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 1557
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16.05.2021 16:01 Ответить
...ты уже весь валежник у себя на районе собрал, коленовстающий? Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 2813
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16.05.2021 16:10 Ответить
Два президента,три премьера,два мера столицы-евреи)Это не считая депутатов,министров,олигархов.Украинцы-антисемиты? Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 9660
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16.05.2021 16:16 Ответить
Так это украинцы убили всех евреев? Козломордый, чего своей власовской тряпки стесняешься?)
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16.05.2021 16:20 Ответить
да уж нелегко таки служить двум богам и ...прислуживать третьему
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16.05.2021 15:59 Ответить
Hamas must die!
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16.05.2021 16:12 Ответить
Так чисто для размышлений: официальный иСраиль натаньяху считает воинов УПА и Азова - фашистами; официальный иСраиль ни разу не поддержал Украину в противостоянии с парашией... Так чего нам должно быть интересно что там происходит в иСраиле!
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16.05.2021 16:23 Ответить
ЗАБЕРУТЬ ЗА ФАНТИКИ ЗЕМЛЮ І НАС ЧЕКАЄ ДОЛЯ АРАБІВ
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16.05.2021 17:19 Ответить
Та кому ти там потрібен зі своєю землею... (яка доречі тобі й не належить, все під олігархами та фермерами які окрім соняха та пшениці нічого не здатні виростити, помідори вже свої неможливо знайти).
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16.05.2021 23:43 Ответить
не бреши
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17.05.2021 02:02 Ответить
Член президиума Боснии Шефик Джаферович


«Биньямин Нетаньяху поставил флаг Боснии рядом с флагами стран, поддерживающих Израиль.
Босния и Герцеговина не поддерживает убийства мирных жителей в Газе.
Я призываю Нетаньяху прекратить несоразмерные нападения на Газу»
Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 5968
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16.05.2021 16:24 Ответить
врет *************** как кацапсина лживая !!!
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16.05.2021 16:28 Ответить
Подожгли кацапы со своими шавками Израиль , и если друзья израильтяне не остановят этот хамас-намаз-Камаз - то огонь разгорится не только на ближнем востоке и ЕС а и по всему Миру !!!
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16.05.2021 17:38 Ответить
схоже,в "небесній канцелярії" призначили окремий народ "кламутити воду" на всьому глобусі...
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16.05.2021 18:01 Ответить
да-да...очень ждем теперь поддержку Израиля Украины в борьбе с террористами рф...дождемся ли?
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16.05.2021 18:14 Ответить
Нетаньяху подякував низці країн, зокрема й Україні, за підтримку Ізраїлю - Цензор.НЕТ 3137
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16.05.2021 18:26 Ответить
Би-Би, скажи: АЛЛАХ АКБАР ! Нетаньяху подякував низці країн, зокрема й Україні, за підтримку Ізраїлю - Цензор.НЕТ 806
але ж Він воістину акбар !
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17.05.2021 02:22 Ответить
Візит Нетаньяху ознаменувався скандалом - його дружина Сара Нетаньяху по прибуттю в аеропорт "Бориспіль" під Києвом кинула на землю хліб та сіль, які принесли високим гостям на знак поваги до трапа під час зустрічі. Відповідне відео показали в мережі.
Треба сказати, що ще в ізраїльському аеропорту Сара Нетаньяху зіткнулася з дивною поведінкою командира лайнера, який на думку дружини глави уряду не вітав її належним чином при посадці на борт.
Як передають "Вести Ізраїлю", насправді привітання було озвучено, просто вона, вочевидь, не розчула.
Перша леді Ізраїлю вирішила висловити йому свої претензії, однак її не пустили в кабіну. Це її ще більше обурило та остаточно засмутило.
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16.05.2021 18:35 Ответить
А "наша" Сара балувана!
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16.05.2021 18:39 Ответить
Сару и ее сынка в Израиле ненавидят и чмырят по черному ,с судов и с газетных полос не сходит ,правда в последнее время эта ***** сбросила обороты.
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16.05.2021 19:44 Ответить
Це добре, що і в Ізраїлі є свідомі люди. Нетаньяху подякував низці країн, зокрема й Україні, за підтримку Ізраїлю - Цензор.НЕТ 8906
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17.05.2021 02:09 Ответить
самі винуваті: ортодокси квасне ( можливо хліб не кошерний був) зневажають. Не давай своїх перлів свиням - вони їх кинуть на землю і потопчуть. Той, хто готовив протокол прийому - або лопух, або москаль-провокатор.
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17.05.2021 02:07 Ответить
гості по протоколу виконують звичаї країні. яка їх запросила


нікому не зазорно вдягати кіпу перед Стіною Плачу - це повага до звичаїв єврейського народу...
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17.05.2021 02:25 Ответить
я поважаю звичаї всякого народу на їх території. але якщо ці звичаї суперечать моєму сумлінню, то я просто туди ніколи не поїду. мені-хрестиянину нема чого робити під стіною плачу. Чи відвідувати типу святі місця як ото храм гробу Господнього. Бо я вірю, що Бог зі мною тут в Україні (де двоє-троє зібралися во імя моє, то я тут з вами).
та малошановна жінка не розуміє, що своєю поведінкою кинула тінь на цілий свій народ. Ну вона не вважає нас достойними поваги. Але багато хто з нас таке ставлення сприйняв як ставлення всього її народу. А це не менше ніж розпалювання ворожнечі.
Трохи смішно з того Нетаньяху: на параді у путлера він ніс портрет якогось совєтського льотчика, що з далеку нагадував портрет мого батька в молодості. Ну то я таке побачивши був не проти - хай носить портрет батька щирого українця Володимира Павловича Білика Нетаньяху подякував низці країн, зокрема й Україні, за підтримку Ізраїлю - Цензор.НЕТ 8211
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17.05.2021 02:57 Ответить
Что Украина ,что Израиль окружены Мордором.
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16.05.2021 19:41 Ответить
Мордор не орда...к сожалению...вы окружены бибизянами разного толка..а мы ордой ...и ее часть как раковая опухоль грызет нас изнутри...((((
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16.05.2021 19:55 Ответить
ти мариш !

нас НЕ ХВИЛЮЮТЬ ПРОБЛЕМИ СЕМИТІВ обох сторін Нетаньяху подякував низці країн, зокрема й Україні, за підтримку Ізраїлю - Цензор.НЕТ 9471
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17.05.2021 02:27 Ответить
 
 