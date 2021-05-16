С начала суток террористы 4 раза нарушили режим перемирия, потерь нет, - штаб ООС
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Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С начала суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.
Неподалеку Катериновки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Новотошковское противник два раза открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ".
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Московити страчували українців колесуванням. Батурин, гравюра часів Петра І
Доречно знати, що в Батурині московити катували і вирізали також і тих, хто "ми за мір", "адіннарод","ми жє браття","усталі ат вайни".
І їх вирізали набагато більш, ніж тих, хто жадав перемоги і бився за до кінця.
На жаль, Батурин сьогодні - це вся Україна.
І ворог той же.