РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12133 посетителя онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
499 4
обстрел (20252) операция Объединенных сил (4182)

С начала суток террористы 4 раза нарушили режим перемирия, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток террористы 4 раза нарушили режим перемирия, потерь нет, - штаб ООС

Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Катериновки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Новотошковское противник два раза открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ".

Также читайте: С начала суток 15 мая террористы на Донбассе 6 раз нарушили перемирие, потерь нет, - штаб ООС
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
КРЫМский бандеровец ретвітнув(ла)

Московити страчували українців колесуванням. Батурин, гравюра часів Петра ІВід початку доби терористи 4 рази порушили режим перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3843
показать весь комментарий
16.05.2021 18:11 Ответить
Микола Бульба
Доречно знати, що в Батурині московити катували і вирізали також і тих, хто "ми за мір", "адіннарод","ми жє браття","усталі ат вайни".
І їх вирізали набагато більш, ніж тих, хто жадав перемоги і бився за до кінця.
На жаль, Батурин сьогодні - це вся Україна.
І ворог той же.
показать весь комментарий
16.05.2021 18:12 Ответить
ХАМАС и Данбасяне, - один народ!

Від початку доби терористи 4 рази порушили режим перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2443
показать весь комментарий
16.05.2021 18:36 Ответить
потерь нет а раненые каждый день есть
показать весь комментарий
16.05.2021 22:33 Ответить
 
 