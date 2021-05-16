В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вопрос по отмене штрафов для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) за вынужденное пересечение государственной границы может быть решен к лету. Процедура согласования непростая - в ней задействованы более 10 ведомств.
Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, проблема, связанная с тем, что согласно действующему украинскому законодательству граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, штрафуются, - известная. Над ее решением работает вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он считает ситуацию недопустимой.
"И, конечно же, наши граждане по обе линии фронта не должны быть оштрафованы. Если оккупанты создали ситуацию, когда можно ездить только через их территорию, Украина не должна штрафовать своих соотечественников. К сожалению, украинское законодательство достаточно сложное в этой ситуации. Согласовывать приходится снятие этого запрета с несколькими ведомствами. Количество этих ведомств - больше 10. И это непросто, потому что существует процедура согласования, и даже учитывая особый период и особую важность, все равно это осуществляется непросто. Там должны быть решения соответствующих ведомств, Кабмина, Верховной Рады", - рассказал Арестович.
Он отметил, что вопрос постоянно держится на контроле.
"Когда я задавал ему (Резникову. - Ред.) этот вопрос, он надеется, что летом эта ситуация будет разрешена", - добавил Алексей Арестович.
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Йозеф Кнехт@jozefkneht1 13 мая
У медведчука держномер на автомобілі 1937.
І це не випадковість, не прикол. Це попередження для всіх хуженебудьків.
Коли ці прийдуть до влади, вони не будуть навіть запитувати, хто і за кого голосував.
Все буде відбуватися на стадіоні, як казала Гадя.
тебя за каким хреном туда послали... только за ордло беспокоиться?
"Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам (прямі перемовини) и начала процессуальную очистку ( амністія для сепарів), - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова"
- А-а... стыдно признаться... энурез - мочусь во сне.
- Сходи к психотерапевту, он тебя вылечит.
Через месяц.
- Ну, у тебя совсем другой вид, держу пари что психотерапевт тебя вылечил от энуреза.
- Нет, не вылечил, но теперь я этим горжусь!
При Порохе это было бы позором.
При Зеленском это возводят в гордость.
Незалежно від статусу особи!