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В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович

Вопрос по отмене штрафов для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) за вынужденное пересечение государственной границы может быть решен к лету. Процедура согласования непростая - в ней задействованы более 10 ведомств.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, проблема, связанная с тем, что согласно действующему украинскому законодательству граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, штрафуются, - известная. Над ее решением работает вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он считает ситуацию недопустимой.

"И, конечно же, наши граждане по обе линии фронта не должны быть оштрафованы. Если оккупанты создали ситуацию, когда можно ездить только через их территорию, Украина не должна штрафовать своих соотечественников. К сожалению, украинское законодательство достаточно сложное в этой ситуации. Согласовывать приходится снятие этого запрета с несколькими ведомствами. Количество этих ведомств - больше 10. И это непросто, потому что существует процедура согласования, и даже учитывая особый период и особую важность, все равно это осуществляется непросто. Там должны быть решения соответствующих ведомств, Кабмина, Верховной Рады", - рассказал Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ускоряет "паспортизацию" жителей ОРДЛО, - Денисова

Он отметил, что вопрос постоянно держится на контроле.

"Когда я задавал ему (Резникову. - Ред.) этот вопрос, он надеется, что летом эта ситуация будет разрешена", - добавил Алексей Арестович.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+28
люська...ты про шо гутаришь????
тебя за каким хреном туда послали... только за ордло беспокоиться?
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16.05.2021 20:50
+27


Йозеф Кнехт@jozefkneht1 13 мая

У медведчука держномер на автомобілі 1937.
І це не випадковість, не прикол. Це попередження для всіх хуженебудьків.
Коли ці прийдуть до влади, вони не будуть навіть запитувати, хто і за кого голосував.
Все буде відбуватися на стадіоні, як казала Гадя.

У Мінреінтеграції сподіваються, що до літа штрафи за вимушений перетин кордону РФ під час виїзду з ОРДЛО скасують, - Арестович - Цензор.НЕТ 1193
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16.05.2021 21:13
+22
В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович - Цензор.НЕТ 8847
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16.05.2021 20:48
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В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович - Цензор.НЕТ 8847
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16.05.2021 20:48 Ответить
100%!
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16.05.2021 20:56 Ответить


Йозеф Кнехт@jozefkneht1 13 мая

У медведчука держномер на автомобілі 1937.
І це не випадковість, не прикол. Це попередження для всіх хуженебудьків.
Коли ці прийдуть до влади, вони не будуть навіть запитувати, хто і за кого голосував.
Все буде відбуватися на стадіоні, як казала Гадя.

У Мінреінтеграції сподіваються, що до літа штрафи за вимушений перетин кордону РФ під час виїзду з ОРДЛО скасують, - Арестович - Цензор.НЕТ 1193
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16.05.2021 21:13 Ответить
Я не зрозумів, у кацапії є Мініетерації? Це по українське Мінінтеграціх? Справді українське?????!!!!
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16.05.2021 20:49 Ответить
люська...ты про шо гутаришь????
тебя за каким хреном туда послали... только за ордло беспокоиться?
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16.05.2021 20:50 Ответить
КАнешнА.
"Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам (прямі перемовини) и начала процессуальную очистку ( амністія для сепарів), - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова"
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16.05.2021 21:08 Ответить
- Почему у тебя унылый вид?
- А-а... стыдно признаться... энурез - мочусь во сне.
- Сходи к психотерапевту, он тебя вылечит.
Через месяц.
- Ну, у тебя совсем другой вид, держу пари что психотерапевт тебя вылечил от энуреза.
- Нет, не вылечил, но теперь я этим горжусь!

При Порохе это было бы позором.

При Зеленском это возводят в гордость.
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16.05.2021 22:08 Ответить
"У Мінреінтеграції вважають..." тобто на Банковій вважають, що до літа капітулюють... Тому їм не треба й гроші виділяти на оборону... бо вони й самі окупанти.
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17.05.2021 07:23 Ответить
я бы к штрафам добавил бы ----расстрел..и не....(цензура) шастать... сам Бубочка сказал на днях..
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16.05.2021 20:54 Ответить
я бы к штрафам добавил бы ----расстрел..и нехай щастить! В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович - Цензор.НЕТ 1757 ... сам Бубочка сказал на днях..
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16.05.2021 20:59 Ответить
Нет никаких сепаров. Есть коллаборанты. Пора бы уже запомнить.
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16.05.2021 21:15 Ответить
Кто специалист, объясните - в чём разница между словами "арестович" и "абрамович"?
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16.05.2021 21:02 Ответить
в літері Люся В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович - Цензор.НЕТ 2149
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16.05.2021 21:04 Ответить
В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович - Цензор.НЕТ 4249 а кули мелочиться!!давайте и оплачивать эту ,,услугу"(тем более им теперь придётся ,,двойную нагрузку нести" в рашу за паспортами ездить за муйла голосовать(в каруселях участвовать) могут ОРДЛ О-вцы такие расходы в одиночку и не потянуть!!) В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович - Цензор.НЕТ 3406 В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович - Цензор.НЕТ 312
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16.05.2021 21:09 Ответить
Пограничные пункты не работают, что в ОРДЛО, что в Крыму... За Крым(пересечение керченского моста) уголовные дела, а здесь и штрафы хотят отменить?) Что за двойные стандарты? Не мелочитесь, отменяйте все... И главное свои подписи не забывайте ставить... А там уже как карта ляжет... Или стройными рядами будете висеть... Или сидеть... А какая разница)
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16.05.2021 21:12 Ответить
-- торчать...
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16.05.2021 21:34 Ответить
Дак какое нам нах дело что в мире животных происходит
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16.05.2021 21:12 Ответить
так люся не за вас, а за своих переживает...
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16.05.2021 21:33 Ответить
Нехай щастить!!! І все ,іншого бути не може ,реінтегратори хрєнові !!!!))))
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16.05.2021 21:37 Ответить
Смачно лизнули жопу терористам, які щоденно вбивають українців.
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17.05.2021 07:29 Ответить
***, ті пропускні пункти - Україною ЗАКРИТІ ОФІЦІЙНО! Через них шастати - всім зась!
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16.05.2021 21:47 Ответить
Ото ще кремлівська повія арестович...
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16.05.2021 21:49 Ответить
Взагалі-то за незаконий перетин держкордону з обтяжуючими обставинами має бути кримінальна відповідальність!
Незалежно від статусу особи!
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16.05.2021 21:50 Ответить
За пересечение керченского моста тоже отмените?
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16.05.2021 21:55 Ответить
Ой, як же ж вони вболівають за різну бавовну... "Любо-дорого", як кажуть мишобраття.
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16.05.2021 21:55 Ответить
Проходной двор и шарашкина контора об этом давно говорит Х#йло...
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16.05.2021 22:00 Ответить
так пооткрывайте уже все границы с оккупантом, пусть больше шастают существа с двумя паспортами
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16.05.2021 22:06 Ответить
Хто там лишився, усі ненавидять Україну, а шастають, щоб скупитися, зняти гроші і подивитися.
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17.05.2021 07:34 Ответить
Майдан, только Майдан. Клоуны должны плясать в цирке, а не руководить Украиной!!!
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16.05.2021 22:32 Ответить
Краще:"в клетке"
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16.05.2021 23:18 Ответить
Чого ми тут обурюємось? Вже пішов третій рік,як ми живемо в іншій ,антидержавній реальності. Реально,по неконституційному населенню в окупованій зоні нічого не визначено. Більшість в нашій Раді так нічого державницького не запропонувала,хоча життєвий простір вже аж кричить,що треба робити. Коли Путін почав підводити війська до кордонів,наша дійсність показала,що "країни України,як державоутворення"- НЕ МАЄ. Всі ви бачили лице Зе...на сході,, в шлемі. Переляк і розгубленість. Жодного потрібного слова для народу і армії не сказано було. А потрібно було б. Падлюка і зрадник!
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16.05.2021 22:33 Ответить
Тому й немає ні грошей на армію, ні оборонзамовлень, ні копійки на ракетобудування...
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17.05.2021 07:38 Ответить
чиво ***? дамбасяне тоже люди?
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16.05.2021 22:47 Ответить
"Хробаки" (казочка), читає Автор.
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17.05.2021 01:00 Ответить
Вобще то діло бі лучше снять єти штрафі для тех кто не брал российский паспорт и оставить штраф для тех кто принял гражданство страні-бензоколонки
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17.05.2021 04:55 Ответить
Своіх ********,а колаборантам ду..и лижуть.
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17.05.2021 05:26 Ответить
Сомневаюсь, что после этого они полюбят Украину.
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17.05.2021 06:14 Ответить
не зрозумів....це хто здійснює реінтеграцію ОРДЛО у рашку? Україна чи рашка?
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17.05.2021 06:32 Ответить
Арестович з ярмаком знають, у них грандіозні плани зміну епохи в Україні...
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17.05.2021 07:42 Ответить
Эти ордловские твари призвали "русский мир" , а с ним и войну в наш дом, а вы им послабления? Да пусть они все сдохнут и надо замутить всеукраинский референдум по вопросу"а нужны ли нам эти продажные твари, половина из которых уже имеет паспорт эрэфии".
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17.05.2021 08:14 Ответить
Таке враження що цей так званий переговорник відстоює інтереси терористів і різної проросійської наволочі і аж ніяк не українські національні інтереси.
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17.05.2021 10:41 Ответить
 
 