Пока мы не можем сказать, что преодолели COVID-19, поэтому должны носить маски, соблюдать дистанцию и вакцинироваться, - эксперт Минздрава Дубров

На сегодняшний день вся Украина, кроме одной области, находится в желтой карантинной зоне.

Как долго это будет продолжаться, рассказал ведущий эксперт Минздрава в борьбе с COVID-19 Сергей Дубров в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Это зависит от нас, в первую очередь, от соблюдения противоэпидемических мероприятий и от темпов вакцинации. Действительно, сейчас очень приятно фиксировать то, что практически вся страна сейчас находится в желтой зоне. И я думаю, никто не будет отрицать, что это вследствие тех карантинных ограничений, которые недавно были введены в стране. Но нельзя расслабляться", - сказал он.

По словам эксперта, Украина еще не преодолела эпидемию.

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"Мы видим пример Индии с колоссальным ростом новых случаев заболевания. Поэтому пока, к сожалению, мы не можем сказать, что преодолели COVID-19, а должны носить маски, соблюдать противоэпидемические мероприятия и вакцинироваться. Мне кажется, сегодня ни у кого не вызывает сомнений эффективность вакцинации в некоторых странах Европы, в Израиле, Великобритании", - сказал он.