Пока мы не можем сказать, что преодолели COVID-19, поэтому должны носить маски, соблюдать дистанцию и вакцинироваться, - эксперт Минздрава Дубров
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
На сегодняшний день вся Украина, кроме одной области, находится в желтой карантинной зоне.
Как долго это будет продолжаться, рассказал ведущий эксперт Минздрава в борьбе с COVID-19 Сергей Дубров в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Это зависит от нас, в первую очередь, от соблюдения противоэпидемических мероприятий и от темпов вакцинации. Действительно, сейчас очень приятно фиксировать то, что практически вся страна сейчас находится в желтой зоне. И я думаю, никто не будет отрицать, что это вследствие тех карантинных ограничений, которые недавно были введены в стране. Но нельзя расслабляться", - сказал он.
По словам эксперта, Украина еще не преодолела эпидемию.
"Мы видим пример Индии с колоссальным ростом новых случаев заболевания. Поэтому пока, к сожалению, мы не можем сказать, что преодолели COVID-19, а должны носить маски, соблюдать противоэпидемические мероприятия и вакцинироваться. Мне кажется, сегодня ни у кого не вызывает сомнений эффективность вакцинации в некоторых странах Европы, в Израиле, Великобритании", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
73/43%зебіли, ви - здобули!
А два роки тому - ми попереджали, що виконавча клованна влада буде нікчемною... Попри всі інші логічні зашквари.
Месяц назад, после одного-двух дней снижения темпов заболеваемости, Степанов уже давал бы интервью, где рассказывал бы о победе над вирусом.
А теперь будут ждать неделю.
Опыт!
Ковідшілд -репліка Індії вищеозначенної вакцини..
КовідШілд ще з ДНК мамп Індії...
Бував в Індії -ТАНУНАХ!!
ІМХО...
🤑
Теж був..
ТакогоООО не побачич ніде!!
Фотки Є!
))
***
- у тебя красные трусы есть?
- ну не знаю, нет вроде.
- жаль... пишут, если красные трусы закинешь на люстру и замуж выйдешь... и к деньгам.
- мам, ну ты ваще!!!
- закинь, я сказала!
Для них війни не зкінчилися...
😁
Ыліту COVID нє бєрьот патамуша моска НЕТ!!
🤣