После хоккея и пятиборья у белорусского режима отобрали биатлон: восьмой этап Кубка мира перенесли в Финляндию

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов решил забрать у Беларуси право на проведение одного из этапов Кубка мира по биатлону в сезоне 2021-2022 из-за ситуации в стране и ради "предсказуемости планирования" соревнований.

Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов, передает Цензор.НЕТ.

Ранее восьмой этап Кубка мира по биатлону, запланированный на 3-6 марта 2022 года, должен был пройти в центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" под Минском, информирует hromadske. Теперь же его перенесли в финский город Контиолахти.

В то же время первый этап, который должен был состояться 26-28 ноября 2021 года в Контиолахти, теперь перенесли в шведский Эстерсунде, который будет принимать и второй этап соревнований.

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"Решение о переносе этапа Исполнительный комитет принял в связи с нынешней ситуацией в Беларуси и для обеспечения предсказуемости планирования соревнований для оргкомитетов, национальных федераций и их команд", - отмечается в сообщении.

В январе Международная федерация хоккея лишила Беларусь права на проведение чемпионата мира по хоккею - 2021 года. Поводом стало "увеличение рисков, связанных с ростом политического недовольства и COVID-19".

Перед этим по крайней мере три многолетних спонсора чемпионата мира по хоккею - немецкие Liqui Moly и Nivea Men и чешская Skoda - заявили, что откажутся от финансирования соревнований в 2021 году, если Федерация не перенесет их из Беларуси. В свою очередь, Минск запретил ввозить их товары в страну.

Также Беларусь лишили права проводить еще один чемпионат мира в 2021 году - по современному пятиборью. Причина - "нестабильность в стране". Современное пятиборье включает такие дисциплины, как конкур (конный спорт), фехтование, стрельба, бег и плавание.

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С августа 2020 года в Беларуси проходят массовые протесты из-за провозглашения победителем президентских выборов Александра Лукашенко, который занимал эту должность более 26 лет. Протестующие не признают этих результатов и требуют признать оппозиционерку Светлану Тихановскую легитимным президентом Беларуси.

Несмотря на массовые митинги и акции по всей стране, 23 сентября Лукашенко "по-тихому" провел инаугурацию и снова занял пост президента. А протестующих силовики жестко разгоняли, задерживали и вообще преследуют, в том числе и по уголовным делам.

По данным правозащитников, за время протестов были задержаны более 30 тысяч человек; пятеро протестующих погибли в результате жестких действий силовиков. Белорусские правоохранители возбудили более 2300 дел против протестующих. 369 человек признаны политическими заключенными.