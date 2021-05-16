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После хоккея и пятиборья у белорусского режима отобрали биатлон: восьмой этап Кубка мира перенесли в Финляндию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

После хоккея и пятиборья у белорусского режима отобрали биатлон: восьмой этап Кубка мира перенесли в Финляндию

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов решил забрать у Беларуси право на проведение одного из этапов Кубка мира по биатлону в сезоне 2021-2022 из-за ситуации в стране и ради "предсказуемости планирования" соревнований.

Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов, передает Цензор.НЕТ.

Ранее восьмой этап Кубка мира по биатлону, запланированный на 3-6 марта 2022 года, должен был пройти в центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" под Минском, информирует hromadske. Теперь же его перенесли в финский город Контиолахти.

В то же время первый этап, который должен был состояться 26-28 ноября 2021 года в Контиолахти, теперь перенесли в шведский Эстерсунде, который будет принимать и второй этап соревнований.

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"Решение о переносе этапа Исполнительный комитет принял в связи с нынешней ситуацией в Беларуси и для обеспечения предсказуемости планирования соревнований для оргкомитетов, национальных федераций и их команд", - отмечается в сообщении.

В январе Международная федерация хоккея лишила Беларусь права на проведение чемпионата мира по хоккею - 2021 года. Поводом стало "увеличение рисков, связанных с ростом политического недовольства и COVID-19".

Перед этим по крайней мере три многолетних спонсора чемпионата мира по хоккею - немецкие Liqui Moly и Nivea Men и чешская Skoda - заявили, что откажутся от финансирования соревнований в 2021 году, если Федерация не перенесет их из Беларуси. В свою очередь, Минск запретил ввозить их товары в страну.

Также Беларусь лишили права проводить еще один чемпионат мира в 2021 году - по современному пятиборью. Причина - "нестабильность в стране". Современное пятиборье включает такие дисциплины, как конкур (конный спорт), фехтование, стрельба, бег и плавание.

Также читайте: К 18 годам тюрьмы приговорили капитана армии Беларуси Урада, который рассказал о приказе привлечь военных к разгону протестов

С августа 2020 года в Беларуси проходят массовые протесты из-за провозглашения победителем президентских выборов Александра Лукашенко, который занимал эту должность более 26 лет. Протестующие не признают этих результатов и требуют признать оппозиционерку Светлану Тихановскую легитимным президентом Беларуси.

Несмотря на массовые митинги и акции по всей стране, 23 сентября Лукашенко "по-тихому" провел инаугурацию и снова занял пост президента. А протестующих силовики жестко разгоняли, задерживали и вообще преследуют, в том числе и по уголовным делам.

По данным правозащитников, за время протестов были задержаны более 30 тысяч человек; пятеро протестующих погибли в результате жестких действий силовиков. Белорусские правоохранители возбудили более 2300 дел против протестующих. 369 человек признаны политическими заключенными.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
Скоро останутся только идеи чучхе...
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16.05.2021 22:45
+9
Карабас, забери від нас Буратіну.
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16.05.2021 22:54
+8
хоккей забрали!.. биатлон забрали!. скоро мальчика Коленьку заберут ..
После хоккея и пятиборья у белорусского режима отобрали биатлон: восьмой этап Кубка мира перенесли в Финляндию - Цензор.НЕТ 5598
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16.05.2021 22:48
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Скоро останутся только идеи чучхе...
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16.05.2021 22:45 Ответить
ДОВыЁ!
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16.05.2021 22:45 Ответить
хоккей забрали!.. биатлон забрали!. скоро мальчика Коленьку заберут ..
После хоккея и пятиборья у белорусского режима отобрали биатлон: восьмой этап Кубка мира перенесли в Финляндию - Цензор.НЕТ 5598
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16.05.2021 22:48 Ответить
После хоккея и пятиборья у белорусского режима отобрали биатлон: восьмой этап Кубка мира перенесли в Финляндию - Цензор.НЕТ 637
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16.05.2021 22:49 Ответить
Цілком зрозуміло,москаль,мутована потвора кремлівської селекціі,з маячнею "Русского мира" в голові !!!)))
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16.05.2021 22:57 Ответить
Одним словом-Гомельдрев!!!)))
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16.05.2021 22:58 Ответить
Не їсти біатлоністам білоруських креветок. После хоккея и пятиборья у белорусского режима отобрали биатлон: восьмой этап Кубка мира перенесли в Финляндию - Цензор.НЕТ 9784
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16.05.2021 22:49 Ответить
Карабас, забери від нас Буратіну.
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16.05.2021 22:54 Ответить
Та пофіґ! Білоруси спюкоробудуть чемпіонами світу з усіх видів спорту. Як і північні корейці, які у фіналі чемпіонату світу з футболу перемогли Бразилію. 😊 Пиеи Білорусі будуть дозволяти торгувати з цивілізованим світом, доти спортивні санкції не матимуть ніякого впливу на існування режиму.
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16.05.2021 22:52 Ответить
Оце наклали санкції, так наклали...
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16.05.2021 22:58 Ответить
Вместо биатлона выйдут на улицы с шариками и цветами и отлично проведут время, танцы, хороводы, главное больше позитива!😁
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16.05.2021 22:59 Ответить
Никто с шариками и цветами не выйдет, да и на танцы, теперь хватают за всё в тюрьму.
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16.05.2021 23:15 Ответить
до фінів забрали, а в Одесі казяться

После хоккея и пятиборья у белорусского режима отобрали биатлон: восьмой этап Кубка мира перенесли в Финляндию - Цензор.НЕТ 8775
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16.05.2021 23:00 Ответить
ой, прдн, в Іллі... морскє

После хоккея и пятиборья у белорусского режима отобрали биатлон: восьмой этап Кубка мира перенесли в Финляндию - Цензор.НЕТ 7478
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16.05.2021 23:01 Ответить
Гнида геть береги поплутала !!!)))
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16.05.2021 23:07 Ответить
Стратити цього ********* якомога милосердніше і без пролиття крові, пане бургомістре.

Після хокею та п'ятиборства у білоруського режиму відібрали біатлон: восьмий етап Кубка світу перенесли до Фінляндії - Цензор.НЕТ 7153
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16.05.2021 23:11 Ответить
Мразь кацапская
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16.05.2021 23:33 Ответить
...бычки и кефаль в море, тоже праздниика ждут)) После хоккея и пятиборья у белорусского режима отобрали биатлон: восьмой этап Кубка мира перенесли в Финляндию - Цензор.НЕТ 8388
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16.05.2021 23:07 Ответить
Мне Лука ещё до осени нужен! -- моя Красуня согласилась замуж выйти... -- а там, делайте с ним, шо хотите -- хоть завалите его лавровыми венками...*)
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16.05.2021 23:20 Ответить
Поздравляю.
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17.05.2021 03:24 Ответить
настоящие совкодрочеры до сих пор собирают деньги в рублях
одни в беларуцких, другие в руцких,
потому что знают - рубли никто не заберёт
потому что они - деревянные
и никому не нужны
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16.05.2021 23:25 Ответить
Після інтеграції до "братів" вони отримують можливість проводити
більш цікаві та видовищні змагання:

Після хокею та п'ятиборства у білоруського режиму відібрали біатлон: восьмий етап Кубка світу перенесли до Фінляндії - Цензор.НЕТ 7822
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16.05.2021 23:30 Ответить
Запад наказывает белорусов за недостаточную революционность, а режим только деньги сбережет.
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17.05.2021 03:24 Ответить
Ага, грьобаний Захід тепер буде знімати з білорусів по 320 грн за виїзд з країни.
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17.05.2021 04:03 Ответить
Поводом стало "увеличение рисков, связанных с ростом политического недовольства, якщо є можливість уникнути гемора, то толерасти його уникають, навцисти і рашисти навпаки, його провокують.
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17.05.2021 04:22 Ответить
А чо там в белоруси 9 мая Лукашенко не скинули?ватные недоумки
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17.05.2021 06:11 Ответить
У бульбафюрера от этой новости аж усы ощетинились наверное Після хокею та п'ятиборства у білоруського режиму відібрали біатлон: восьмий етап Кубка світу перенесли до Фінляндії - Цензор.НЕТ 3422
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17.05.2021 08:41 Ответить
 
 