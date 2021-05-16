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Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
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больница (1387) карантин (16730) Минздрав (4829) финансирование (1702) Ляшко Виктор (1320) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Минздрав введет дополнительный пакет для инфекционных больниц, финансирование составит более 764 тыс. грн в месяц, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Минздрав введет дополнительный пакет для инфекционных больниц, финансирование составит более 764 тыс. грн в месяц, - Ляшко

Министерство здравоохранения намерено изменить алгоритм финансирования больниц, которые будут лечить инфекционные заболевания.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы понимаем, что нужно пересмотреть подходы, чтобы больницы были готовы принимать пациентов с инфекционными заболеваниями даже когда закончится ковид", - сказал он.

Ляшко уточнил, что программа медицинских гарантий (ПМГ), которая вступила в действие с 1 апреля 2021 года, предусматривает отдельный пакет для финансирования готовности медучреждений оказывать медпомощь при инфекционных заболеваниях и в случаях эпидемий, "чтобы больницы были готовы оказать такую помощь", который должен прийти на смену так называемому "ковидному" пакету, по которому оплачивается стационарное лечение коронавируса.

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"Это так называемый пакет "за готовность", который вступит в силу через месяц после завершения карантина по коронавирусу. Но так как количество госпитализаций уже сокращается и чтобы не терять время, мы хотим определить перечень больниц, которые будут получать этот пакет", - сказал Ляшко.

Он сообщил, что количество больниц, которые будут получать финансирование за готовность будет определяться из расчета одна больница на 300 тыс. человек населения.

Финансирование этого пакета составит 764,232 тыс. грн в месяц.

"За эту сумму медучреждение должно обеспечить запас средств индивидуальной защиты, лекарственные средства, антибиотики, антидоты, оснащение коек кислородом", - сказал он.

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Ляшко отметил, что Минздрав планирует с 1 июня утвердить перечень клиник, которые будут получать финансирование за готовность.

По словам Ляшко, в перечень этих клиник, в первую очередь, могут войти "ковидные больницы" первой волны.

"По опыту ковида мы видим, что лучше всего перепрофилировать для готовности к вспышкам инфекционных заболеваний крупные многопрофильные больницы, там больше специалистов и ресурсов. Это новое видение системы финансирования лечения инфекционных заболеваний", - сказал он.

Автор: Анна Судак
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Імітація бурхливої діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха "мудрому наріду" !!!)))
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16.05.2021 23:10 Ответить
ляшко, ляшко,ляшко ...уже 2 дня степашке не дают высказаться в эфире. а ему есть что рассказать про схематоз с вакцинами
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16.05.2021 23:10 Ответить
Гадаю що зелена пліснява готує зміну ,Степашку на шЛюшка !!!)))
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16.05.2021 23:27 Ответить


ХерсМинздрав введет дополнительный пакет для инфекционных больниц, финансирование составит более 764 тыс. грн в месяц, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2нський Морський Котик @wulfhere2000



Проїхати український кордон, щоб не питали тест, коштує 20 євро... так нам сказали
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16.05.2021 23:11 Ответить
Если 746 штук денег, разделить на 300 штук населения, то получается, ок. 2 гривень на пациента... -- в месяц!
А похоронные расходы где тогда?
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16.05.2021 23:46 Ответить
надо сразу давать деньгу шоб на всё фатало МОЗ запровадить додатковий пакет для інфекційних лікарень, фінансування становитиме понад 764 тис. грн на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 707
а не потом додавать када кисларода купить не на шо и лекарства покупаются за свои кровные
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17.05.2021 05:29 Ответить
Чего этот ляшко уже министр?
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17.05.2021 10:17 Ответить
 
 