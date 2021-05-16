Мэр Днепра Филатов вывесил флаг Израиля над горсоветом: Не в поддержку "одной из сторон", а за близких, вынужденных сидеть по бомбоубежищам
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Над мэрией Днепра по личному распоряжению городского головы Бориса Филатова вывесили флаг Израиля.
Об этом он сам сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал инициативу поднятия над мэрией государственного флага Израиля.
Городской голова подчеркнул, что поднятый флаг символизирует не поддержку "одной из сторон", но поддержку наших бывших соотечественников, друзей и близких, которые вынуждены прятаться в бомбоубежищах от очередных ударов ракет.
"Единственное, чем мы сегодня можем помочь сейчас нашим близким, это тем, что высказать им свое сочувствие и слова безусловной поддержки. Что уже, согласитесь, совсем немало в этом подлом мире двойных стандартов", - написал мэр Днепра.
Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.
Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.
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https://news.obozrevatel.com/ukr/society/novij-golokost-zavzhdi-na-porozi.htm?_gl=1*svee8p*_ga*MTc5MTU2NDIxMS4xNTg3NTYzMzk3*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMTIzMzg5OS42NTUuMS4xNjIxMjMzOTYzLjA.&_ga=2.12428403.652451628.1618936473-1791564211.1587563397
От тому я і кажу ..... ОБЕРЕЖНІШЕ з прапорами.
Чому наш головний настільки знецінений та зазнає постійних принижень ???
І це у власній державі.
Правди ніде діти. Ми внутрішньо окуповані росією, і вихідцями з Ізраїлю.
Кстати, украсть чужую территорию, и попытаться переврать историю, это евреи как раз у Романовых почерпнули...
И кстати, изначально ФСБ, корни которой из ВЧК, как раз из чисто национального состава, их изначально максимально набирали из евреев...
Ну например, разве не еврей изобрел первое отравляющее вещество?
Разве евреи не бросали в 1918-м году по 50 связанных украинцев в горящую доменную печь Приазовья и в котлы крейсера "Алмаз"?
Разве не еврей Троцкий, приказал устроить, в 1918-м и в 1919-м годах кровавую резню мирного населения в Киеве?
Ну так ответьте, а в чём евреи не виноваты, может хоть знать буду.
Вот Сталин организовал на дальнем Востоке еврейскую автономную область, но евреи туда не поехали - им территория РФ не нужна, они хотят присвоить наше Причерноморье.
Но и Путин хочет хапнуть себе почти всю Украину, а особенно наше Причерноморье.
В Украине к власти пришел Президент-еврей и на все денежные и ключевые должности расставил своих, чисто по национальному принципу. Не упускаем важное - закон о распродаже украинской земли и то, что в 1947-м евреи в Палестине как раз и зашли через покупку земли. Еще Троцкий (Бронштейн) лелеял мечту о создании еврейского государства на Причерноморье Украины (естественно без украинцев)...
Как видим, получился конфликт интересов РФ и Израиля.
В этой ситуации Путин решил поджечь фитиль в самом Израиле, чтобы устроить торг - или Причерноморье кацапам или постоянные ракетные обстрелы Израиля.
Вот такая версия.
https://www.youtube.com/watch?v=EWsoe4kr_Sk
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Антоніо Бандерівець,за кого вiн топить !
"Ваш пример-абсолютно некорректен. Ваш пример это подмена в чистом виде. Для Украины по-факту Турция гораздо больший друг чем Израиль. Турция нас поддерживает в борьбе против фашистско-российских захватчиков". (с)
Даже наоборот - кацапам продавали безпилотники, а сейчас завод для их производства под Питером строят!!!!!!