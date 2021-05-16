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Мэр Днепра Филатов вывесил флаг Израиля над горсоветом: Не в поддержку "одной из сторон", а за близких, вынужденных сидеть по бомбоубежищам

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мэр Днепра Филатов вывесил флаг Израиля над горсоветом: Не в поддержку

Над мэрией Днепра по личному распоряжению городского головы Бориса Филатова вывесили флаг Израиля.

Об этом он сам сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал инициативу поднятия над мэрией государственного флага Израиля.

Городской голова подчеркнул, что поднятый флаг символизирует не поддержку "одной из сторон", но поддержку наших бывших соотечественников, друзей и близких, которые вынуждены прятаться в бомбоубежищах от очередных ударов ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерриш призвал прекратить боевые действия между Израилем и палестинцами

"Единственное, чем мы сегодня можем помочь сейчас нашим близким, это тем, что высказать им свое сочувствие и слова безусловной поддержки. Что уже, согласитесь, совсем немало в этом подлом мире двойных стандартов", - написал мэр Днепра.

Мэр Днепра Филатов вывесил флаг Израиля над горсоветом: Не в поддержку одной из сторон, а за близких, вынужденных сидеть по бомбоубежищам 01

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Читайте также: Байден в разговоре с президентом Палестины Аббасом: ХАМАС должен прекратить ракетные обстрелы Израиля

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+36
это - не НАША война
у нас есть СВОЯ ВОЙНА !
Израиль нас не поддерживает !

переживаешь за родственников - едь в Израиль и записывайся в ЦАХАЛ, а не води хороводы с еврейским прапором ! Мер Дніпра Філатов вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою: Не на підтримку "однієї зі сторін", а за близьких, які змушені сидіти у бомбосховищах - Цензор.НЕТ 796
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16.05.2021 23:54
+32
а евреи знают, что такое карма, голосуя против Украины во всех ООН и обзывая нас фашистами???

карма...

Ответка не застала себя ждать.
так что пусть сидят Мер Дніпра Філатов вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою: Не на підтримку "однієї зі сторін", а за близьких, які змушені сидіти у бомбосховищах - Цензор.НЕТ 6963
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16.05.2021 23:41
+31
Что же Украине ДО этого "рекомендовал" израиль? НЕ называть стадион именем Степана Бендеры, НЕ называть улицы именем Шухевича. Ибо АНИ служили фошистам. А то что до Ывреи НЕ признают голодомор геноцидом, то такое. Угадайте национальность тех уродов кто ДЕСЯТКАМИ миллионов самым бесчеловечным способом убивал народ Украины. А вот кино про "газовые камеры" и бедных и ЧЕСТНЫХ евреев. Это разные смерти, диаметрально.
Теперь вот еще один "сочуствует". Ага. А то что КАЖДЫЙ день умирают наши юойцы никого не парит
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16.05.2021 23:38
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Эх Богя, Богя.. Понимаю твоё желание чкурнуть на историческую родину... А православный Днепр тут при чём.. Да и в Израиле не оценят, патамуша нафиг ты им всрався))
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17.05.2021 07:34 Ответить
Гроші привезе - все буде нормм. Думаю вже привіз.
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17.05.2021 09:10 Ответить
Якщо всі провладні євреї та їхні олігархи з'їдуться до Ізраїлю з усього світу, -- то хто ж буде платити туди податки...
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17.05.2021 11:49 Ответить
а для чого їм ваша допомога. Почитайте тут------''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''.Як сказав червоненко-----ми і вибачимося і ЗАПЛАТИМО.та він ще й язика мені відріже''---їм вже майже весь світ платить.
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17.05.2021 07:41 Ответить
А дивно було прочитати в європейській газеті, що ізраїль змусив буша молодшого піти війною на ірак, бо сша були винні ізраїлю 400 млрд доларів.
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17.05.2021 11:55 Ответить
Евреи как геи - к ним бы относились лучше, если бы они не кричали о себе на каждом углу!
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17.05.2021 08:15 Ответить
Одні семіти воюють з іншими. Суцільний антисемітизм
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17.05.2021 08:15 Ответить
😂
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17.05.2021 15:15 Ответить
А що стосується чи то двойних стандартів, чи то тройних дуже влучно написано, ми знову добре бачимо як вони виглядають ці стандарти.
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17.05.2021 08:36 Ответить
За * близких * вывешивают на своих домах , а не на мэриях.
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17.05.2021 08:49 Ответить
Хамас-гниды,но какого хрена флаг иностранного государства вывешивают возле НАШЕЙ мерии?И тут даже дело не в том,что Израиль не поддерживает Украину в войне,даже не в том,что не признают голодомор,даже не в том,что слышим от них постоянные нападки.Филатов норм мужик,но за это должен ответить.Если не уголовно,то хотя бы административно
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17.05.2021 10:07 Ответить
Израиль в нынешнем раскладе может помочь палестинцам только уничтожением главарей ХАМАС - остальное палестинский народ должен сделать сам. Если, конечно, найдет для себя и своих детей какое-нибудь применение в будущем, кроме взаимного смертоубийства...

https://news.obozrevatel.com/ukr/society/novij-golokost-zavzhdi-na-porozi.htm?_gl=1*svee8p*_ga*MTc5MTU2NDIxMS4xNTg3NTYzMzk3*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMTIzMzg5OS42NTUuMS4xNjIxMjMzOTYzLjA.&_ga=2.12428403.652451628.1618936473-1791564211.1587563397
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17.05.2021 10:08 Ответить
Дай волю, то цей прапор вивісять в Києві замість українського.
От тому я і кажу ..... ОБЕРЕЖНІШЕ з прапорами.
Чому наш головний настільки знецінений та зазнає постійних принижень ???
І це у власній державі.
Правди ніде діти. Ми внутрішньо окуповані росією, і вихідцями з Ізраїлю.
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17.05.2021 10:08 Ответить
Євреїв в Україні горстка,а керують всією державаю. "керують",тобто крадуть в нас Дуже забагато становиться шани тим людям які не підтримують всього українського і України в цілому.
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17.05.2021 10:09 Ответить
По секрету - євреї керують усіма провідними країнами. Бідні, знедолені американці, англійці, французі, італійці!
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17.05.2021 10:26 Ответить
Украине 30 лет, евреев 100 тысяч а президент-еврей. США 300 лет, евреев миллионы а ни одного президента-еврея не было. Американцы: ну ту-пы-е.
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17.05.2021 11:07 Ответить
Ніде не було, це тільки наші обкакалися.
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17.05.2021 12:03 Ответить
Причем последние два раза
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17.05.2021 14:05 Ответить
Мать жила в США какраз когда были выборы между Ал. Гором(евреем,с опытом работы в политике и высших должностях) и явно тупым Бушем-Младшим. Проголосовали за Буша поскольку Американцы не такие тупые чтобы еврея в Президенты выбирать. Это притом что евреи в США принисли этой стране больше пользы чем вреда(а таких стран не очень много). У Американцев есть чувство собстенного сохраниния таки. Нельзя выбирать Президентом человека у которого Родина совсем в другой стране.
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17.05.2021 18:44 Ответить
разве Линкольн не еврей?
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17.05.2021 22:53 Ответить
Да, не еврей.
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17.05.2021 23:16 Ответить
Філатов, хай твої близькі вивісять над своїм бомбосховищем прапор України, як знак того, що Україна їх підтримує. А будівля міськради Дніпра не призначена для іноземних прапорів. Краще не випендрюйся і прибери свій прапор.
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17.05.2021 11:08 Ответить
НІ, Я РОЗУМІЮ ЩО В ДНЕПРІ БАГАТО ЄВРЕЇВ, АЛЕ УКРАЇНСЬКИХ ЄВРЕЇВ, ТОМУ І СТЯГ ПОВИНЕН БУТИ УКРАЇНСЬКИМ, БО ЦЕ ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА, А НЕ ПРИКОЛ НА АДМІНІСТРАТИВНІ БУДІВЛІ ВИВІШУВТИ СТЯГ ЧУЖОЇ КРАЇНИ ЯКА НАВІТЬ ГОЛОДОМОР НЕ ВИЗНАЄ ЯК ЗЛОЧИН Мер Дніпра Філатов вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою: Не на підтримку "однієї зі сторін", а за близьких, які змушені сидіти у бомбосховищах - Цензор.НЕТ 3191
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17.05.2021 12:12 Ответить
А вы поищите видео с неким Бер Кутом. Он там про "Светлый Иерусалим" (новое государство евреев, на территории нынешней Украины) вещает. И кстати, столицей они как раз Днепр и собираются сделать...
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17.05.2021 14:07 Ответить
Це сценарій фсб, кдб, вони ********** всіх підставляти під свої сатанинські злочини.
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17.05.2021 22:41 Ответить
Э нет. Это как раз не ФСБ, потому как этот Бер Кут, вещает для евреев, готовит почву. И этот сценарий идет в полное противоречие с планами Кремля.
Кстати, украсть чужую территорию, и попытаться переврать историю, это евреи как раз у Романовых почерпнули...
И кстати, изначально ФСБ, корни которой из ВЧК, как раз из чисто национального состава, их изначально максимально набирали из евреев...
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17.05.2021 22:52 Ответить
Все зрозуміло - євреї у всьому винні...Вже це чув.
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17.05.2021 23:40 Ответить
А в чём евреи не виноваты?
Ну например, разве не еврей изобрел первое отравляющее вещество?
Разве евреи не бросали в 1918-м году по 50 связанных украинцев в горящую доменную печь Приазовья и в котлы крейсера "Алмаз"?
Разве не еврей Троцкий, приказал устроить, в 1918-м и в 1919-м годах кровавую резню мирного населения в Киеве?

Ну так ответьте, а в чём евреи не виноваты, может хоть знать буду.
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18.05.2021 19:47 Ответить
Не может Израиль признать геноцид украинцев, Голодомор. Ведь тогда они станут главными обвиняемыми, а в Бабьем Яру поставят памятник, в честь расстрелянных там чекистами, еще до Второй мировой войны, украинских поэтов, писателей, ученых...
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17.05.2021 14:09 Ответить
Израиль из России получает раз в 5 больше ворованных денег чем из Украины и Россия может дать врвгам Израиля,например Сирии-хорошее вооружение. Естественно Израилю плевать на Украину-для него Рашка более важнее. Вот только почему в этих условиях Украине и Украинцем не должно быть плевать на Израиль? Лично мне-абсолютно плевать
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17.05.2021 18:52 Ответить
На самом деле всё гораздо сложнее.

Вот Сталин организовал на дальнем Востоке еврейскую автономную область, но евреи туда не поехали - им территория РФ не нужна, они хотят присвоить наше Причерноморье.

Но и Путин хочет хапнуть себе почти всю Украину, а особенно наше Причерноморье.

В Украине к власти пришел Президент-еврей и на все денежные и ключевые должности расставил своих, чисто по национальному принципу. Не упускаем важное - закон о распродаже украинской земли и то, что в 1947-м евреи в Палестине как раз и зашли через покупку земли. Еще Троцкий (Бронштейн) лелеял мечту о создании еврейского государства на Причерноморье Украины (естественно без украинцев)...

Как видим, получился конфликт интересов РФ и Израиля.
В этой ситуации Путин решил поджечь фитиль в самом Израиле, чтобы устроить торг - или Причерноморье кацапам или постоянные ракетные обстрелы Израиля.

Вот такая версия.
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17.05.2021 19:03 Ответить
Не можуть бо там з Мацкви багато євреїв у яких мабуть ділові стосунки з кдб ще з радянського союзу Мер Дніпра Філатов вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою: Не на підтримку "однієї зі сторін", а за близьких, які змушені сидіти у бомбосховищах - Цензор.НЕТ 3673
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17.05.2021 22:42 Ответить
КДБ як раз і створено з євреїв. Спочатку там взагалі інших націй не було, тіж "латишьськи стрелки", та майже триста бандитів, яких Троцкий привіз з США, вони всі були євреями.
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17.05.2021 22:56 Ответить
"Жданов: Израиль против Палестины - проиграют все! Донбасс"

https://www.youtube.com/watch?v=EWsoe4kr_Sk
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17.05.2021 14:22 Ответить
Всё понятно почему вывесили флаг, Днепр город побратим города в Израиле ,сегодня мэр Нюрнберга вывесил тоже флаг и я посмотрел они побратимы с израильским городом Хадера а Днепр Герцлия !поэтому имеют полное право !
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17.05.2021 17:25 Ответить
Когда Днепр будет таким-же богатым как Нюрнберг-тогда пожалуйста. И когда Израиль перестанет быть врагом независимой Украины. Ваш пример-абсолютно некорректен. Вашщ пример это подмена в чистом виде. Для Украины по-факту Турция гораздо больший друг чем Израиль. Турция нас поддлерживает в борьбе против фашистско-российских захватчиков. А Израиль поддерживает какраз Рашку. ПС Филатов место того чтобы МЕНОРУ в Днепре делать,лучше-бы сделал нормальный парк для ВСЕХ горожан а не только Менору для евреев. Пусть станет мером в Израиле-и тогда делает там свои Меноры и еврейские флаги вывешивает
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17.05.2021 18:50 Ответить
Чому ти менi, нiмцю, за минору ставиш в приклад ?
Подивись блогера
Антоніо Бандерівець,за кого вiн топить !
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17.05.2021 19:54 Ответить
Вам же, строителю обходного газопровода вокруг Украины, поставщику турбин на оккупированные территории, прямо написали
"Ваш пример-абсолютно некорректен. Ваш пример это подмена в чистом виде. Для Украины по-факту Турция гораздо больший друг чем Израиль. Турция нас поддерживает в борьбе против фашистско-российских захватчиков". (с)
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17.05.2021 21:39 Ответить
А чем собственно Израиль и сами евреи помогли Украине ?! Ничем !
Даже наоборот - кацапам продавали безпилотники, а сейчас завод для их производства под Питером строят!!!!!!
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17.05.2021 22:13 Ответить
да ты лицемер !!! вамкаешь мне ,интелегента из себя корчишь война идет 7 лет, в раде одни зрадники и ты мене про какойто газопровод втираешь, я как раз там и стою трубы прокладываю, ты же меня видишь шо это Я !!!а я вижу шо ты вату катаешь на диване жирный пузатый кацап ,проституцией занимаешся пол Украины кацапские мрази а он трубы видит, поедь к кацапам сделай чтото для Украины, а потом за турбины мне расказывай !почему тебя не видно было когда парней с кавказа которые воюют за Украину выдавали фсб ? трубы он видит в глазу у себя посмотри !
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17.05.2021 23:21 Ответить
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