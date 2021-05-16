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Если есть обоснованное подозрение о сговоре на рынке нефтепродуктов, надо активизировать АМКУ, а не вводить регулирование цен, - экономист Кухта

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Если есть обоснованное подозрение о сговоре на рынке нефтепродуктов, надо активизировать АМКУ, а не вводить регулирование цен, - экономист Кухта

Ряд сетей АЗС отказаться от продажи "премиального" топлива, после этого Министерство экономического развития заявило, что правительственное постановление о регулировании цен на горючее не распространяется на его премиум-виды.

Об этом говорится в разъяснении пресс-службы Минэкономразвития, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что правительственное постановление, которым введены предельные торговые надбавки (наценки) на топливо на период действия карантина, касается только бензина марок А-92 и А-95, а также дизельного топлива - их раньше отнесли к социально значимым товарам.

"Под установления максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное" горючее с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак)", - добавили в Минэкономики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ручное" регулирование цен на топливо создает условия для "теневых" АЗС, - эксперты

Перед тем ОККО, WOG и SOCAR заявили о приостановке продаж премиального дизельного топлива и бензина, информирует hromadske. "Это связано с тем, что продажа горючего этих марок по цене, установленной Кабинетом министров на май, является убыточной для сети", - отмечали, например, в OKKO.

В то же время, экономист Павел Кухта в Facebook подчеркнул, что в техническом регламенте "ничего о "брендовом премиальном" горючем не сказано".

"Сказано лишь, что обозначение топлива может включать торговую марку. В постановлении Кабмина 341 от 22 апреля 2020 года, на основании которого введено регулирование цен, так же черным по белому написано, что она касается бензина марки А-92 и А-95 и дизельного топлива. Без разделения на премиальные или непремиальное. Я уже молчу, что если вводится регулирование цен на непремиальное топливо, а разница между премиальным и непремиальным не определена, то бизнес тогда, по логике, может просто забрендировать все горючее и продавать как премиальное без ограничений. Зачем тогда вообще вводить регулирование цен и на ровном месте всю страну пугать пустыми АЗС?", - задается вопросом Кухта.

Экономист уверен, что если правительство боится роста цен, "надо было бы провести быстрые консультации с производителями и понять их ценообразование по состоянию на сейчас", "затем подписать меморандум о добровольном ограничении торговых надбавок в разумных пределах".

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"Если уж совсем страшно, можно же ввести временно (только четко ограничено во времени, а не на весь карантин) административное ограничение торговых надбавок. Но где-то процентов на 20 выше рыночных цен (чтобы не мешать рынку нормально работать) и сугубо с целью предотвратить спекуляции, если будут сильно колебаться цены на внешних рынках. Наконец, если есть обоснованное подозрение относительно сговора на рынке, надо активизировать АМКУ, он вполне способен такой сговор предотвратить", - уверен Кухта.

Если есть обоснованное подозрение о сговоре на рынке нефтепродуктов, надо активизировать АМКУ, а не вводить регулирование цен, - экономист Кухта 01

Напомним, ограничение цен на топливо правительство ввело 14 мая. Согласно постановлению, наценка на топливо теперь будет начисляться на среднюю стоимость горючего, которая определяется на основе данных за предыдущую декаду с учетом акциза и налога на добавленную стоимость.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Если есть обоснованное подозрение о сговоре на рынке нефтепродуктов, надо активизировать АМКУ, а не вводить регулирование цен, - экономист Кухта - Цензор.НЕТ 9788
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17.05.2021 00:09
+8
видя в магазинах хлебушек по 20, сахарок по 25 и маслецо по 70
зебилы приняли хитрожопую тактику
они теперь говорят что были на выборах и против Порошенко и против Зеленского
проверено в комментах
ещё немного и все зебилы перейдут в лагерь Порошенко !
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16.05.2021 23:57
+7
Если есть обоснованное подозрение о сговоре на рынке нефтепродуктов, надо активизировать АМКУ, а не вводить регулирование цен, - экономист Кухта - Цензор.НЕТ 5220
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17.05.2021 00:05
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Правила форума Совет форумчан
видя в магазинах хлебушек по 20, сахарок по 25 и маслецо по 70
зебилы приняли хитрожопую тактику
они теперь говорят что были на выборах и против Порошенко и против Зеленского
проверено в комментах
ещё немного и все зебилы перейдут в лагерь Порошенко !
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16.05.2021 23:57 Ответить
Если есть обоснованное подозрение о сговоре на рынке нефтепродуктов, надо активизировать АМКУ, а не вводить регулирование цен, - экономист Кухта - Цензор.НЕТ 2299
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17.05.2021 00:06 Ответить
"все зебилы перейдут в лагерь Порошенко" - отличная новость. Все "одаренные" соберуться в одном месте.
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17.05.2021 11:37 Ответить
Если есть обоснованное подозрение о сговоре на рынке нефтепродуктов, надо активизировать АМКУ, а не вводить регулирование цен, - экономист Кухта - Цензор.НЕТ 5220
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17.05.2021 00:05 Ответить
надо активизировать АМКУ, а не вводить регулирование цен, - экономист Кухта

Надо, надо, надо нам, ребята -- жизнь красивую прожить! (с)
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17.05.2021 00:09 Ответить
Если есть обоснованное подозрение о сговоре на рынке нефтепродуктов, надо активизировать АМКУ, а не вводить регулирование цен, - экономист Кухта - Цензор.НЕТ 9788
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17.05.2021 00:09 Ответить
Якщо є обґрунтована підозра про змову на ринку нафтопродуктів, треба активізувати АМКУ, а не запроваджувати регулювання цін, - економіст Кухта - Цензор.НЕТ 3767
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17.05.2021 10:27 Ответить
Ручное регулирование цен на рынке всегда работает только так. Пора бы уже привыкнуть. Либо снижение качества, либо дефицит, либо все вместе.
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17.05.2021 00:19 Ответить
И попутно снижение экономической привлекательности страны. Ситуация с прямыми иностранными инвестициями у нас сейчас худшая с нулевых годов. Доприкалывались шуты.
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17.05.2021 00:30 Ответить
оно уже не прикалывается. Оно начало поход на второй срок. "Выборы" с Вирастюком это первая репетиция тотальной фальсификации.
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17.05.2021 00:35 Ответить
Тоже сложилось впечатление, что ОНО начало новую предвыборную компанию. Посмотрим. Если Медведчука реально посадят, то могу изменить свою мнение. Но я сильно сомневаюсь, пока что это напоминает какую-то игру (возможно, для переключения внимания людей на суды, возможно, для договорняка с ****** - х.з.) В любом случае дебилы у власти не способствуют развитию страны. Даже если дебил является патриотом... Хотя какой из Клоуна патриот?
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17.05.2021 00:53 Ответить
У него просто поменялись полит технологи. Как когда-то у Овоща в 2006-2007 году. Но как Овощ не перестал от этого быть тупым донецким паханом, так и Зеля не перестанет быть тупым криворожским быдлом.
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17.05.2021 00:58 Ответить







dtishche@dtishche 16 мая

Шляхами Юлії Володимирівни. Вона подібними речами теж займалася, і результат, до речі, був той самий
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17.05.2021 10:28 Ответить
Правительство Шмыгаля развязало топливную войну! Крупнейшие сети заправок на эксперименты Кабмина в «венесуэльском духе» отреагировали просто и показательно: прекратили продажу премиального топлива, чтобы не торговать себе в убыток.
Кто выиграет от этой ситуации - теневой бизнес с сомнительным качеством горючего.(с)
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17.05.2021 00:28 Ответить
Все заправки так или иначе будут продавать шмурдяк. Это только вопрос времени.
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17.05.2021 00:32 Ответить
Президентство Зеленского - золотое время для для олигархов, прохиндеев и тупого быдла, таких как Коля Котлета и Кива академик
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17.05.2021 00:31 Ответить
Якщо є обґрунтована підозра про змову на ринку нафтопродуктів, треба активізувати АМКУ, а не запроваджувати регулювання цін, - економіст Кухта - Цензор.НЕТ 4774
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17.05.2021 00:44 Ответить
пане Кухта, поки ви вчилися економіці, вони вчились грати членом на роялі
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17.05.2021 00:52 Ответить
Єто когда в ''совєтцком саюзі'' знайшов положняк у лігулірованії цен.
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17.05.2021 00:58 Ответить
Перший показник ціни на бензин. Ціну на бензин має регулювати ТІЛЬКИ курс долара. Якщо курс стабільний то ціна на бензин має бути стабільною. Коливання курсу вверх і вниз мають відображатися на ціні бензину рівно на стільки на скільки зріс чи впав долар. Це є абсолютна економічна практика у всьому цивілізованому світі. Другий показник. Це офіційна ринкова ціна на бензин. Якщо вона на світовому ринку падає, то у нас вона не може підійматися. Якщо вона є стабільноє, то і у нас вона має бути стабільною. Якщо коливання ціни бензину фіксуються на рівні долей центу, то у нас вони не повинні зашкалювати за ці долі з моржею, яка не відповідає жодним економічним доцільностям. А у нас весь час саме так і відбувається. Коливання ціни на бензин не відповідають ні курсу долора, ні ринковим цінам на нафту і нафтопродукти. Саме тому у всьому світі ціна бензину змінюєть майже кожен день вверх і вниз на долі долару і навіть центу у межах економічних цінових коливань з поверненням до розрахункової норми. А у нас ціна на бензин лише підіймається. І скоріше Сонце впаде на Україну ніж в Україні впаде ціна на бензин. Саме так працює (заробляє на нас) олігархат і корупція в країні останніх ідіотів. Саме так у нас влада ******** розкручувати інфляційні процеси, які не мають жодного економічного підгрунтя. Саме так влада "заробляє" на нас свої надприбутки. Маніпуляція цінами це зменшення статків десятків мільйонів українців в рази і збільшення статків десятків і сотень українців в сотні і тисячі разів. Мільйони бідніють, десятки і сотні богатіють. Ось це і є "економіка" України.
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17.05.2021 01:18 Ответить
В Украине один из самых дорогих бензинов в мире. Про качество я молчу.
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17.05.2021 07:26 Ответить
Ну мало ли...

Главу НБУ и главу Нафтогаза тоже совсем иначе по закону менять следовало. Но это ж совково-ватный ЗЕ...

Мадуро, кстати, тоже вовсю ручником все регулировать взялся. Теперь в Венесуэле эпоха бедности - это мечта.
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17.05.2021 02:00 Ответить
надо активизировать АМКУ
шо то АМКУ обнищало савсем
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17.05.2021 05:21 Ответить
Вот почему было не купить нефть, когда она стоила копейки.
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17.05.2021 06:05 Ответить
Эта страна корыто для зажранных олигархов, если была понятная система ценообразования: цена на мировых рынках на нефть равняется= в евро+ акциз в евро+ плюс надбавка дистрибьютора в евро + НДС и тогда все становиться понятно и прозрачно. С марта месяца цена на нефть на мировых рынках не растет, гривна держаться ниже 28 грн. за 1$, даже чуть укрепилась, предпосылок роста цены на топливо кроме жадности олигархов, которые деребанят этот рынок НЕТ.
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17.05.2021 07:21 Ответить
В ведомстве отметили, что правительственное постановление, которым введены предельные торговые надбавки (наценки) на топливо на период действия карантина, касается только бензина марок А-92 и А-95, а также дизельного топлива - их раньше отнесли к социально значимым товарам.Источник: https://censor.net/ru/n3265592

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Зебобики обосрались в очередной раз. Они думают, что уже построили СОВОК 2.0.
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17.05.2021 07:24 Ответить
 
 