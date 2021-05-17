Выборы в Госдуму РФ: В ОРДЛО формируют агитационные штабы российских партий и собираются открывать избирательные участки

Кремль агитирует украинцев на временно неподконтрольных территориях Украины участвовать в сентябрьских выборах в Государственную думу России. На территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Россия собирается открыть избирательные участки.

По информации общественной организации "Восточная правозащитная группа", сейчас на неподконтрольной территории уже формируют агитационные штабы российских партий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом". Кремль планирует привлечь к голосованию имеющих российские паспорта, которые Москва пытается раздать как можно большему количеству жителей неподконтрольных Украине территорий.

"Электората там на сегодня 300 тыс. Паспортов они раздали больше 600 тыс. Из этих 635 тыс. 30% точно не проголосует - это классика жанра. Еще около 100-120 тыс. - это несовершеннолетние. Остается вот такой количественный момент", - сообщил правозащитник, основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский.

Открытие избирательных участков России на территории Украины без согласия Киева - прямое нарушение международных законов и попытка Кремля еще больше распространить свое влияние в ОРДЛО, считают эксперты по избирательному праву.

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"Почему нарушение? Потому что избирательные участки одного государства на территории другого государства могут быть организованы только с согласия принимающей стороны. То есть в любом случае необходимо согласие принимающей стороны. Со стороны Украины разрешение на открытие участков в Донецке и Луганске безусловно не будет", - поясняет аналитик гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев.

Напомним, в начале недели на территорию ОРДЛО из РФ незаконно въехали секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест и назвали такой визит элементом российской предвыборной кампании. В дипломатическом ведомстве также считают, что высадка депутатского десанта Госдумы ярко иллюстрирует упадок поддержки "Единой России" в самой РФ. Правящая партия пытается компенсировать потерю своих рейтингов за счет жителей неподконтрольных Украине территорий, которым навязывают российское гражданство.

В МИД Украины призвали жителей временно неподконтрольных Украине территорий не принимать участия в российских выборах.

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