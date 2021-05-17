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Выборы в Госдуму РФ: В ОРДЛО формируют агитационные штабы российских партий и собираются открывать избирательные участки

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Выборы в Госдуму РФ: В ОРДЛО формируют агитационные штабы российских партий и собираются открывать избирательные участки

Кремль агитирует украинцев на временно неподконтрольных территориях Украины участвовать в сентябрьских выборах в Государственную думу России. На территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Россия собирается открыть избирательные участки.

По информации общественной организации "Восточная правозащитная группа", сейчас на неподконтрольной территории уже формируют агитационные штабы российских партий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом". Кремль планирует привлечь к голосованию имеющих российские паспорта, которые Москва пытается раздать как можно большему количеству жителей неподконтрольных Украине территорий.

"Электората там на сегодня 300 тыс. Паспортов они раздали больше 600 тыс. Из этих 635 тыс. 30% точно не проголосует - это классика жанра. Еще около 100-120 тыс. - это несовершеннолетние. Остается вот такой количественный момент", - сообщил правозащитник, основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский.

Открытие избирательных участков России на территории Украины без согласия Киева - прямое нарушение международных законов и попытка Кремля еще больше распространить свое влияние в ОРДЛО, считают эксперты по избирательному праву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты рассчитывают, что полмиллиона живущих на Донбассе украинцев проголосуют на выборах в Госдуму РФ

"Почему нарушение? Потому что избирательные участки одного государства на территории другого государства могут быть организованы только с согласия принимающей стороны. То есть в любом случае необходимо согласие принимающей стороны. Со стороны Украины разрешение на открытие участков в Донецке и Луганске безусловно не будет", - поясняет аналитик гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев.

Напомним, в начале недели на территорию ОРДЛО из РФ незаконно въехали секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест и назвали такой визит элементом российской предвыборной кампании. В дипломатическом ведомстве также считают, что высадка депутатского десанта Госдумы ярко иллюстрирует упадок поддержки "Единой России" в самой РФ. Правящая партия пытается компенсировать потерю своих рейтингов за счет жителей неподконтрольных Украине территорий, которым навязывают российское гражданство.

В МИД Украины призвали жителей временно неподконтрольных Украине территорий не принимать участия в российских выборах.

Также читайте: Выборы в Госдуму РФ на оккупированном Донбассе полностью противоречат минским соглашениям, - Евросоюз в ОБСЕ

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
а вы с них штрафы снимайте и льготы побольше
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17.05.2021 01:24
+9
Госдума РФ теряет последнюю легитимность. Только и всего.
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17.05.2021 01:58
+7
Ну що, 73% дебілів, добилися свого? Хто міг подумати, що орки отримують тут гроші і пайку, а голосують за окупанта? Перестали стріляти? А Азовське і Чорне море хто по тихому злив? А хто завалив програму поставки в армію "Нептун" і "Богдану"? Краще всі гроші використати нпа "тачанки Махно", типа БМП, які прострілюються в кулемета? Вже вибачилися перед ординцями, а то Сівохо дуже образиться і Зеля заплаче? А воду в Крим коли бюудете давати, до літа, чи літом?
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17.05.2021 07:55
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а вы с них штрафы снимайте и льготы побольше
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17.05.2021 01:24 Ответить
Все больше и больше украина отдаляеться от донбаса
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17.05.2021 09:13 Ответить
территория Украины не может отдаляться
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17.05.2021 10:37 Ответить
От вам Навальнята и всё ваше умное голосование и еще не бутербродники крысчане помогут - предатели они везде предатели.
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17.05.2021 01:34 Ответить
Госдума РФ теряет последнюю легитимность. Только и всего.
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17.05.2021 01:58 Ответить
Ксиву на прохождение в ДурьДуму РАБссии получили Бородай Пореченков и прочее отребье якобы от Дамбасса...
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17.05.2021 03:20 Ответить
Еаждый голос ватника из ДНР безусловно очень важен! ). Опущенным писюном по губам водят и рассказывают, что они уже почти в раиси, вон голосуют даже как раисяне! Ахах
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17.05.2021 06:09 Ответить
Наличие 600 000 граждан РФ на территории Украины не напрягает? Хотя наверное их будет легче депортировать
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17.05.2021 10:33 Ответить
Наверняка все террористы "лднр" получили то гражданство. Московия несет полную ответственности за то что та армия это их граждане.
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17.05.2021 06:19 Ответить
То есть нет никаких аргументов, что против Украины воюет не Москва.
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17.05.2021 06:22 Ответить
Все частіше задаю собі питання, русня взагалі люди?
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17.05.2021 06:48 Ответить
ОРДА !!! Вибори в Держдуму РФ: В ОРДЛО формують агітаційні штаби російських партій і збираються відкривати виборчі дільниці - Цензор.НЕТ 355
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17.05.2021 09:24 Ответить
***
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.
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17.05.2021 14:13 Ответить
Ну що, 73% дебілів, добилися свого? Хто міг подумати, що орки отримують тут гроші і пайку, а голосують за окупанта? Перестали стріляти? А Азовське і Чорне море хто по тихому злив? А хто завалив програму поставки в армію "Нептун" і "Богдану"? Краще всі гроші використати нпа "тачанки Махно", типа БМП, які прострілюються в кулемета? Вже вибачилися перед ординцями, а то Сівохо дуже образиться і Зеля заплаче? А воду в Крим коли бюудете давати, до літа, чи літом?
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17.05.2021 07:55 Ответить
знову пенси винуваті?
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17.05.2021 08:11 Ответить
Винуваті. В ти як думав?
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17.05.2021 15:02 Ответить
Я, як Ви кажете, пенс. Але жодного разу не голосувала ні за ригів, ні за комуняк, ні за зелень.
Винна молодь, що дупами влипла в крісла перед моніторами або півасік з цигарочкою, а на вибори ні ногою.
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17.05.2021 15:07 Ответить
Пенси з ОРДЛО винні не тому що вони пенси, а тому що довбні, як і решта жителів діри.
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17.05.2021 15:12 Ответить
в чому? В тому, що вони громадяни України?
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17.05.2021 19:15 Ответить
Наявність українських паспортів не робить їх громадянами.
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17.05.2021 23:20 Ответить
це стосується громадян і Донецька, і Дніпра, і Чернигіва ....
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18.05.2021 08:12 Ответить
У відсотковому відношенні громадяни Дніпра й Чернігіва то малі діти.
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18.05.2021 18:08 Ответить
Ну так там пів мільйона жителів ЛДНР мають громадянство Росії. Все логічно.
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17.05.2021 08:31 Ответить
Логично то, что будете кору жрать,ватные пдрсы, если следующей санкцией будет эмбарго на жижу и хаз...
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17.05.2021 09:46 Ответить
Уррря! Ще одна нагода згадати рехверендум. Тільки височенна нездоланна стіна між тими "голосувальниками" і нами!
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17.05.2021 09:14 Ответить
38 параллель + владельцев россиянских паспортов лишать гражданских прав и имущества..
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17.05.2021 09:15 Ответить
МЗС України повинно добитися на міжнародному рівні визнання влади в рф нелегітимною!
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17.05.2021 09:16 Ответить
А наші "інтегратори" з "платформою примирення" на що ще сподіваються? Висловлять "протест" і язики в дупу.
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17.05.2021 09:16 Ответить
Яке рішення ти бачиш?
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17.05.2021 10:29 Ответить
А яке рішення прийняли фіни, після окупації частини їхтериторії в 1940 році?
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17.05.2021 11:49 Ответить
Зрозуміло, що в кожному суспільстві є певна кількість "корисних ідіотів". Але чомусь ці "корисні ідіоти" на сьогодні сконцентрувались в ЛУГАНДОНІ.
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17.05.2021 09:22 Ответить
*любезный* ,иди ка тынах отсюда ,ерничать будешь с гнилой сушкой в гнилых зубах, когда введут вам глЫбоко эмбарго на жижу...
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17.05.2021 09:51 Ответить
Что им надо - то и нарисуют. Не переживай за легитимность их выборов, они за нее не переживают, они ее имитируют
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17.05.2021 10:28 Ответить
когда уже хоть какая то власть решится официально констатировать факт оккупации части
донбасса и акватории Азова ?????
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17.05.2021 11:01 Ответить
Кацапи наївні дебіли - думають як що вони паспорти роздадуть, то це автоматично вихід з громадянства України. Нажаль для них це буде простий колабораціонізм і кримінальна відповідальність різного ступення, самих активних сепарів заберуть до себе в Сибір Вибори в Держдуму РФ: В ОРДЛО формують агітаційні штаби російських партій і збираються відкривати виборчі дільниці - Цензор.НЕТ 9531
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17.05.2021 11:48 Ответить
Це все одно що в Папуа Новий Гвінеї відкриються штаби кацапських партій на виборах Вибори в Держдуму РФ: В ОРДЛО формують агітаційні штаби російських партій і збираються відкривати виборчі дільниці - Цензор.НЕТ 7775
Відстань ролі не грає, з папуасів погані кацапи вийдуть.
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17.05.2021 11:56 Ответить
 
 