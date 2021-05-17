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Новости За рубежом
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Россия (91324) Чехия (1466) Земан (88)

Пророссийский президент Чехии Земан прокомментировал внесение страны в список "недружественных стран" РФ: Вредная глупость

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Пророссийский президент Чехии Земан прокомментировал внесение страны в список

Президент Чешской Республики Милош Земан считает шаги Москвы по эскалации двусторонних отношений вредными и неразумными.

Об этом он заявил в интервью радиопрограмме Press klub на радио Frekvence в воскресенье вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Со стороны России это глупо - делать недругов из друзей. Потому что создавать врагов из бывших друзей - это ошибка. Когда не может быть дружбы, то пусть будут по крайней мере корректные отношения... Российскую враждебность считаю вредной глупостью", - заявил Земан, комментируя внесение российской стороной Чехии в список "недружественных стран".

Глава государства отметил, что "в отличие от других" не является сторонником только одной версии следствия относительно взрывов на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. При этом он считает, что надо уделить серьезное внимание "российской версии" о возможной причастности ГРУ РФ к взрывам на складах. В то же время Земан заявил, что к фирме IMEX, хранившей оружие на складах, существует много вопросов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия не понимает, что означает внесение ее Россией в перечень недружественных стран, - посол в Москве Пивонька

Напомним, 14 мая Россия опубликовала список "недружественных стран". В него попали только США и Чехия.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Кацапам проще сразу было сделать "белый" список "дружественных" стран: Иран, Венесуэла, сев.Корея, Никарагуа и т.д., а все остальные - сразу в "недружественные" записать. сэкономили бы кучу времени и бумаги.
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17.05.2021 06:49
+4
Я тоже хочу быть президентом Чехии и нести всякую **йню..
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17.05.2021 02:05
+4
Вообще то лаптеногие - мастера делать врагов из вчерашних друзей.
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17.05.2021 04:51
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Я тоже хочу быть президентом Чехии и нести всякую **йню..
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17.05.2021 02:05 Ответить
но там зарплату придется получать в руSSких рублях и расписываться в ведомости кремляди. оно тебе надо?
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17.05.2021 08:06 Ответить
З таким же успіхом можна і в Україні.
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17.05.2021 09:04 Ответить
Ну так у тупина всегда так: бей своих, чтобы чужие боялись. Я вообще удивлен что Воронеж до сих пор невредимым стоит. 76 лет мужику, а все никак не дойдет
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17.05.2021 02:29 Ответить
Нема тепер з ким гранчаками чокнуцця і за бороду водяри перехилить , як годиться. Прийдеться тепер самому , шо алкаголік.
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17.05.2021 03:05 Ответить
Вообще то лаптеногие - мастера делать врагов из вчерашних друзей.
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17.05.2021 04:51 Ответить
Не так путину х... сосе.
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17.05.2021 05:43 Ответить
Пророссийский президент Чехии Земан прокомментировал внесение страны в список "недружественных стран" РФ: Вредная глупость - Цензор.НЕТ 4218
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17.05.2021 06:41 Ответить
Кацапам проще сразу было сделать "белый" список "дружественных" стран: Иран, Венесуэла, сев.Корея, Никарагуа и т.д., а все остальные - сразу в "недружественные" записать. сэкономили бы кучу времени и бумаги.
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17.05.2021 06:49 Ответить
Так нельзя, тогда не будет этого "Пролетарии всех стран соединяйтесь", нечем будет своих зомбаков кормить.
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17.05.2021 08:46 Ответить
конечно удивлён...всю дорогу Пуйлу подставлять самые неприличные места, а тут ещё и не друг.. обидно...
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17.05.2021 07:06 Ответить
потрясающий идиот.... это земан как старая, туалетная бумага, которой уже давно подтёрлись.....
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17.05.2021 07:35 Ответить
може хто не знає, пояснюю:
посольство московії в Празі найчисельніше з усіх посольств, там близько 150 офіційних робітників. Це набагато більше, ніж у США
це тому, що в Празі створено резидентурний центр московії проти Європи. Посольство у Празі це потужна резидентура
Для порівняння у чмоскві в посольстві Чехії всього близько 20 осіб
розвідка, теракти, вбивства, провокації і т.д. у Європі координуються і контролюються з Праги з моськовітського посольства
і це дуже добре, що відношення чехів до московитів різко змінилося недавно
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17.05.2021 08:07 Ответить
більше ніж у Празі, моськовитськіх дипломатів лише у Будапешті, але там якісь мутки, там якийсь потужний московітський банк і його співробітники чомусь мають диппаспорти... певне відмивають наркоту і т.п.
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17.05.2021 08:09 Ответить
Проросійський президент Чехії Земан прокоментував внесення країни до списку "недружніх країн" РФ: Шкідлива дурниця - Цензор.НЕТ 4517
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17.05.2021 08:12 Ответить
А что им Бутан сделал?
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17.05.2021 08:35 Ответить
Пропан)
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17.05.2021 08:47 Ответить
На газ покушаются. У них и Пропан с Метаном враги Проросійський президент Чехії Земан прокоментував внесення країни до списку "недружніх країн" РФ: Шкідлива дурниця - Цензор.НЕТ 3160
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17.05.2021 09:22 Ответить
Там среди врагов России ещё кремль точкой жирной указать, больше зла чем они, никто никогда для россиян не сделал.
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17.05.2021 08:49 Ответить
 
 