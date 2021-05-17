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Новости За рубежом Агрессия России против Украины
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Байден (2386) Израиль (1761) Палестина (153) США (23215) Ближний Восток (49)

"Палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности", - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент США Джо Байден заявил, что американская администрация работает с Палестиной и Израилем над тем, чтобы прекратить конфликт между ними, привлекая к этому региональных партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Моя администрация намерена продолжать привлекать палестинцев, израильтян и других региональных партнеров к работе по обеспечению устойчивого спокойствия", - сказал президент в видеозаписи, которая транслировалась на мероприятии в Белом доме, посвященном мусульманскому празднику Курбан-байрам.

Байден также сказал: "Мы считаем, что палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности и в равной мере пользоваться свободой, процветанием и демократией".

В то же время видные мусульманские правозащитные группы в США бойкотировали это мероприятие, заявив, что администрация Байдена "помогает, поощряет и оправдывает" израильские авиаудары по палестинцам в Газе, сообщают СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден провел переговоры с Нетаньяху: Израиль "имеет право защищаться"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в понедельник в твиттере, что израильские ВВС в понедельник продолжают наносить массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

СМИ информируют, что израильские самолеты нанесли серию тяжелых авиаударов по нескольким районам города Газа рано утром в понедельник, атака продолжалась в течение 10 минут. В результате погибли не менее 40 человек.

ХАМАС также продолжил ракетные пуски по гражданским районам Израиля, говорится в сообщениях.
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Топ комментарии
+13
Израиль это тот же ДНР ЛНР.
70 лет тому, такого государства как Израиль не существовало, благо Гитлер научил евреев, как захватывать чужие территории и уничтожать неугодное население... как Гитлер поступил с евреями в Европе, так же евреи поступают с арбами, кого не заставили покинуть свой дом того убьют тем или иным способом...
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17.05.2021 07:18
+9
Я кабы совсем запутался, это не натаньяху каждую неделю ездит в Москву, продает кацапам оружие, не поддерживает против них санкции и постоянно делает ватные выпады в адрес Украины, а палестинцы?
Вам санитаров позвать?
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17.05.2021 07:42
+9
Украинцы вы кого поддерживаете?! Израиль везде старается навязать принудительную любовь к евреям на законодательном уровне под соусом борьбы с антисемитизмом, при этом всех остальных считая расово-неполноценными гоями. Израиль открыто как и Путин плюёт на международный Гаагский трибунал. Украинцам мало Зели, Коломойского, того что из Умани евреи сделали самый большой бордель в Украине, мало самого большого еврейского центра в Мире(!) в Днепре??
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17.05.2021 08:38
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А українці не заслуговують? А то якось виходить так, що в Україні 1% євреїв, а можливо і менше, але займають всі керівні посади і обкрадають українців, роблять тут, що їм заманеться. Топчуться по всьому українському, не знають державної мови, навіть хочуть мовний закон споплюжити і гадять на українців. Хто більше їх обгадить-той президент.
Але, як людині, мені шкода Ізраїль, бо терористи не вроюють з армією, а вбивають мирних і знищують інфраструктуру. Ракети поставляють ті, що вбивають і українців. Чи "Корнети" американські? Чи американці обнімалися з ХАМАСом?
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17.05.2021 08:01 Ответить
Зеленский еврей, да. Кто ещё ?
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17.05.2021 08:03 Ответить
а кого ще тобі не вистачає?
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17.05.2021 09:03 Ответить
У першій сотні фракції "Слуг народу" ВР -- 67 євреїв.
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17.05.2021 09:36 Ответить
Євреї і є окупанти і терористи, які зайшли в чужий дім , як бандити, зі згоди ліги націй, переляканої російськими військами.
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17.05.2021 09:32 Ответить
Уж лучше там евреи хозяева будут . Арабы уничтожат все что не отвечает их мусульманской идеологии .
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17.05.2021 23:35 Ответить
В течение пяти месяцев, последовавших за резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о разделе подмандатной Палестины на два независимых государства (еврейское и арабское), шла интенсивная подготовка к провозглашению независимости еврейского государства. Британия отказалась участвовать в осуществлении плана раздела, и объявила о намерении вывести с подмандатных территорий свои вооружённые силы и гражданский персонал к середине мая 1948 года.
Американская дипломатия пыталась оказать давление на Еврейское агентство и ишув с целью добиться отсрочки провозглашения еврейского государства. США сомневались в способности ишува выстоять в борьбе с арабами, и также отказались от поддержки плана раздела Палестины, предложив вместо этого передать её под опеку ООН до достижения соглашения между евреями и арабами
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17.05.2021 08:02 Ответить
Несмотря на возражения правительств Западной Европы и давление государственного департамента США, и преодолевая разногласия в Народном правлении и внутри партии Мапай, Давид Бен-Гурион настаивал на провозглашении независимого еврейского государства накануне истечения срока британского мандата. 12 мая Народное правление шестью голосами против четырёх приняло решение провозгласить независимость в течение двух дней[2]. Существенное влияние на это решение оказало мнение руководства Хаганы о том, что новое государство сможет противостоять ожидаемому вторжению армий арабских государств
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17.05.2021 08:03 Ответить
Евреи на всё согласились; арабы отказались, начали войну, и проиграли.
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17.05.2021 08:04 Ответить
И, что характерно, так происходило каждый раз. Но до чурбанов никак не дойдет, что воевать с Израилем себе дороже.
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17.05.2021 08:07 Ответить
A им за это платят. Вон Байден отсыпал им $ 280 лимонов.
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17.05.2021 08:07 Ответить
С другой стороны, если бы не эти жалкие потуги чурбанов, Израиль не очищал бы от них свои территории.
Так что по сути евреи и это используют, как могут. "Палестинці та ізраїльтяни однаковою мірою заслуговують на те, щоб жити в безпеці", - Байден - Цензор.НЕТ 8135

И я тебе даже скажу, что так плющит вату и совков в Израиле - банальная зависть.
Потому что Израиль мог и может использовать на все 100% и мозги, и помощь, и даже противостояние.
А ватникам и зебилам сколько ни дай - все прожрут, пробухают, просрут, сядут с протянутой рукой и будут винить всех вокруг, кроме себя.
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17.05.2021 08:20 Ответить
Твої компліменти, мойша, тіпа чурбан і т. д.чудово свідчать про твоє РАСИСТСЬКЕ ВИХОВАННЯ. Тебе, убогого, змалечку навчили, що ти - найрозумніше, а решта лохі й тєрпіли, яких треба доїти. Всі твої аргументи - із золотого фонду знавіснілої расистсько-юдейської пропаганди. Головне - дегуманізувати опонента (абізяни, пробухают, просрут і т.д.) бо дегуманізація якби легітимізує гноблення і вбивство гоя. Араби, при моєму не надто схвальному до них ставленні, люди жваві й підприємливі. А коли ти починаєш тут розповідати про терористів, згадай своїх терористів - від російських ліворуціонерів і до менахема бегіна. Воістину своєрідно віддячили юдеї британцям за декларацію Бальфура: розгорнути терор проти британської адміністрації в Палестині наприкінці 40-х років.
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17.05.2021 16:45 Ответить
Сказал совковый борец с "израильской военщиной". "Палестинці та ізраїльтяни однаковою мірою заслуговують на те, щоб жити в безпеці", - Байден - Цензор.НЕТ 2975
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17.05.2021 18:31 Ответить
Низькопробна хуцпа, Адолфе.
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17.05.2021 21:34 Ответить
А чому євреї не платять дань корінним жителям -- палестинцям? Пуйло ж платить чеченцям, а євреї хочуть на халяву господарювати в чужому домі, фашисти.
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17.05.2021 10:09 Ответить
Евреи, милая, тоже коренные жители. ))))))
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17.05.2021 10:58 Ответить
ну, єто смотря какие...
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17.05.2021 19:32 Ответить
Вообще-то платят и больше чем путин чеченцам .
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17.05.2021 23:38 Ответить
Если бы не лобби в США и не помощь каждый год по 5 млрд долларов - евреи бы жили на уровне палестинцев - а следовательно на таком уровне жизни богоизбранный народ не смог бы жить в Израиле
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17.05.2021 08:13 Ответить
Так все логично.
Хорошим и прилежным мальчикам помогают, плохих и неряшливых мальчиков убивают. "Палестинці та ізраїльтяни однаковою мірою заслуговують на те, щоб жити в безпеці", - Байден - Цензор.НЕТ 8875
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17.05.2021 08:29 Ответить
Евреи деньги не разворовывают , а применяют по назначению. Кроме того это единственный надежный союзник США на БВ . Про еврейские технологические компании работающие на военную промышленость США говорить не буду .
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17.05.2021 23:40 Ответить
Хто согласился? Сделали как хотели. Теперь загнали палестинцев в гетто заблокировали со всех сторон и методично разрушают ракетами их жилища. А под это дело подводят любые оправдвния - решение суда. палестинцы плохо обрабатывают землю, они не люди, расплодились. надо всех вырезать..и прочая фашистская риторика.
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17.05.2021 08:08 Ответить
Чепуха. На самом деле впасти Египта и Иордании загнали своих граждан в гетто в 1967 году, лишили их гражданства и заперли их там. Евреи вообще не при деле.
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17.05.2021 08:10 Ответить
Ясный пень. Не при делах. Токо вот почему это так вдруг палестинцы начали сопротивляться активно?
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17.05.2021 08:14 Ответить
Да. И сказки тут про граждан Египта и Иордании расскажешь толп**пам из Ордлы.
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17.05.2021 08:16 Ответить
#какаяразница
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17.05.2021 08:16 Ответить
Арабы размножились примерно в 12 раз /палестинцы это примерно ,,как народ Лугандонии/ Забугорные флажки здесь разжигают вражду и ненависть между украинцами и арабами. Нам только арабских батальонов в бандформированиях ДНР не хватало. Достаточно израильских наёмников среди террористов ДНР.
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17.05.2021 08:25 Ответить
исзраиль пригнал пару троляк чушь писать когда правда про жи2 известна всем и ихнея хуспа тут не поможет
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17.05.2021 08:30 Ответить
Скольбо ты не старался , а евреи все равно свое право отвоюют . На их стороне Бог , так что бесполезно сопротивляться .
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17.05.2021 23:43 Ответить
мы русские с нами бох -это оправдание для людоедов "Палестинці та ізраїльтяни однаковою мірою заслуговують на те, щоб жити в безпеці", - Байден - Цензор.НЕТ 4236екквстати фашисты тоже самое говорили про себя и своёё право на захват территорий и очищения от тех кого" бог не любит"
-по сути евреи это и есть фашисты
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18.05.2021 20:12 Ответить
"С нами" и "на стороне" - разные понятия . Палестинцы дикари не создающие материальных и духовных ценностей . С другой стороны немцы имели золотые руки и мозги в науке . Евреи продуктивнее и полезнее палестинцев . Мало того , они еще полностью финансируют так называемое палестинское государство .
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19.05.2021 21:38 Ответить
евреи -это фашисты уничтожающие менее развитых а палестинцы-это советские менее развитые люди -вот и вся правда
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19.05.2021 22:35 Ответить
Украинцы захватили исконно луганьдонские земли. Понаехали из Польши Венгрии Румынии. Теперь Дыныра провозгласила независимость и при помощи лобби из Макшании пытается мирно жить на своей земле. Но палестинцы...украинцы не дают. Эти украинцы расплодились в 12 раз больше народа луганьдонь.
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17.05.2021 08:36 Ответить
Украинцы вы кого поддерживаете?! Израиль везде старается навязать принудительную любовь к евреям на законодательном уровне под соусом борьбы с антисемитизмом, при этом всех остальных считая расово-неполноценными гоями. Израиль открыто как и Путин плюёт на международный Гаагский трибунал. Украинцам мало Зели, Коломойского, того что из Умани евреи сделали самый большой бордель в Украине, мало самого большого еврейского центра в Мире(!) в Днепре??
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17.05.2021 08:38 Ответить
так а чего ты под флагом Израиля кукарекаешь тогда? Или тебе обидно, что ты гой полукровка и за своего не считают?
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17.05.2021 09:20 Ответить
Виктория Шилова: Израиль и его закон о титульной еврейской нации.-Закон определяет Израиль как "национальное пространство еврейского народа". Нетаньяху заявил прямо: Израиль - пространство для евреев. И права здесь имеют только евреи./Несколько арабов в Кнессете- это для Запада.
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17.05.2021 09:31 Ответить
Правильно делают. Еврейское государство для евреев . Кто не согласен выбирайте любое другое место .
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17.05.2021 23:46 Ответить
Правильно делают. Еврейское государство для евреев . Кто не согласен выбирайте любое другое место ./ С "Украина для украинцев" евреи не согласны категорически. Начинают вспоминать нацизм, фашизм и прочее. С чего бы то?
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18.05.2021 07:26 Ответить
Цілком логічно. А українська держава - для українців. Решта нехай вибирають інше місце.
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18.05.2021 08:26 Ответить
Это кацапская ботва для красоты момента. "Палестинці та ізраїльтяни однаковою мірою заслуговують на те, щоб жити в безпеці", - Байден - Цензор.НЕТ 7031 Сейчас он тебе и украинцем резко станет.
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17.05.2021 09:51 Ответить
Израиль поддерживаем, и границы 1991 года, и Будапештский меморандум.
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17.05.2021 09:38 Ответить
А вообще-то нам лучше сидеть тихо- тихо и не встревать в арабо- израильский конфликт
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17.05.2021 09:59 Ответить
Собственно так же, как Израиль не встревает в украинско-российский конфликт.

Но каждый лично вполне имеет право поддержать Израиль словом, делом или попускать кровавые совковые пузыри про "палестинский народ" носом.

А вобще право поддерживать или осуждать на государственном и национальном уровне еще заслужить надо.
По-моему, народ, который 30 лет не может решить надевать труселя желтым наперед, коричневым назад или наоборот, не имеет на это никакого права.
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17.05.2021 10:07 Ответить
Израиль страна оккупант. Пусть возвращаются в свою Еврейскую Автономную Область и живут там в безопасности. И будет мир на Ближнем Востоке как до 1948 года
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17.05.2021 10:17 Ответить
Тавышо?

По этой кацапской логике Украина тоже страна оккупант, захватившая и порабощающая народ донбасса. Пусть позвращается в СССР. И будет мир, как до 1991 года.
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17.05.2021 18:42 Ответить
Притримай своїх тараканів у голові, адольфе. Бо вони зовсім від рук відбилися і скачуть галопом.
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17.05.2021 21:36 Ответить
Любишь Хамас - люби и Дамбас.
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17.05.2021 21:48 Ответить
Ти диви, який талановитий віршомаз!
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18.05.2021 08:27 Ответить
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