"Палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности", - Байден
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден заявил, что американская администрация работает с Палестиной и Израилем над тем, чтобы прекратить конфликт между ними, привлекая к этому региональных партнеров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Моя администрация намерена продолжать привлекать палестинцев, израильтян и других региональных партнеров к работе по обеспечению устойчивого спокойствия", - сказал президент в видеозаписи, которая транслировалась на мероприятии в Белом доме, посвященном мусульманскому празднику Курбан-байрам.
Байден также сказал: "Мы считаем, что палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности и в равной мере пользоваться свободой, процветанием и демократией".
В то же время видные мусульманские правозащитные группы в США бойкотировали это мероприятие, заявив, что администрация Байдена "помогает, поощряет и оправдывает" израильские авиаудары по палестинцам в Газе, сообщают СМИ.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в понедельник в твиттере, что израильские ВВС в понедельник продолжают наносить массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.
СМИ информируют, что израильские самолеты нанесли серию тяжелых авиаударов по нескольким районам города Газа рано утром в понедельник, атака продолжалась в течение 10 минут. В результате погибли не менее 40 человек.
ХАМАС также продолжил ракетные пуски по гражданским районам Израиля, говорится в сообщениях.
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Але, як людині, мені шкода Ізраїль, бо терористи не вроюють з армією, а вбивають мирних і знищують інфраструктуру. Ракети поставляють ті, що вбивають і українців. Чи "Корнети" американські? Чи американці обнімалися з ХАМАСом?
Американская дипломатия пыталась оказать давление на Еврейское агентство и ишув с целью добиться отсрочки провозглашения еврейского государства. США сомневались в способности ишува выстоять в борьбе с арабами, и также отказались от поддержки плана раздела Палестины, предложив вместо этого передать её под опеку ООН до достижения соглашения между евреями и арабами
Так что по сути евреи и это используют, как могут.
И я тебе даже скажу, что так плющит вату и совков в Израиле - банальная зависть.
Потому что Израиль мог и может использовать на все 100% и мозги, и помощь, и даже противостояние.
А ватникам и зебилам сколько ни дай - все прожрут, пробухают, просрут, сядут с протянутой рукой и будут винить всех вокруг, кроме себя.
Хорошим и прилежным мальчикам помогают, плохих и неряшливых мальчиков убивают.
-по сути евреи это и есть фашисты
Но каждый лично вполне имеет право поддержать Израиль словом, делом или попускать кровавые совковые пузыри про "палестинский народ" носом.
А вобще право поддерживать или осуждать на государственном и национальном уровне еще заслужить надо.
По-моему, народ, который 30 лет не может решить надевать труселя желтым наперед, коричневым назад или наоборот, не имеет на это никакого права.
По этой кацапской логике Украина тоже страна оккупант, захватившая и порабощающая народ донбасса. Пусть позвращается в СССР. И будет мир, как до 1991 года.