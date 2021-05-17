В Госдепе США допускают, что Блинкен и Лавров на встрече обсудят "Северный поток-2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета может затронуть тему строительства "Северного потока 2"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Полагаю, что эта тема ("Северный поток 2". - Ред.) может возникнуть на двухсторонних переговорах (с представителями властей Дании - Ред.). И, я думаю, что то же самое относится и к Лаврову", - заявил представитель Госдепа высокого ранга, отправившийся с Блинкеном в Данию.

Стенограмму его беседы с журналистами распространил Госдеп.

"Мы, как и Конгресс, очень четко высказали свое мнение о "Северном потоке 2", (...) что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность", - отметил он.

По его словам, встреча Блинкена и Лаврова будет направлена на то, чтобы обсудить работу в областях, где у России и США "есть взаимные интересы".

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"Мы не стремимся к эскалации, мы просто, опять же, ищем более предсказуемые, стабильные отношения. И, я думаю, что есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым", - добавил чиновник.