В Госдепе США допускают, что Блинкен и Лавров на встрече обсудят "Северный поток-2"
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Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета может затронуть тему строительства "Северного потока 2"
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства.
"Полагаю, что эта тема ("Северный поток 2". - Ред.) может возникнуть на двухсторонних переговорах (с представителями властей Дании - Ред.). И, я думаю, что то же самое относится и к Лаврову", - заявил представитель Госдепа высокого ранга, отправившийся с Блинкеном в Данию.
Стенограмму его беседы с журналистами распространил Госдеп.
"Мы, как и Конгресс, очень четко высказали свое мнение о "Северном потоке 2", (...) что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность", - отметил он.
По его словам, встреча Блинкена и Лаврова будет направлена на то, чтобы обсудить работу в областях, где у России и США "есть взаимные интересы".
"Мы не стремимся к эскалации, мы просто, опять же, ищем более предсказуемые, стабильные отношения. И, я думаю, что есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым", - добавил чиновник.
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основна причина, що в Германії скоро до влади прийде партія з сильним зеленим нахилом, яка з екологічних міркувань заблокує це будівництво
а США найближчими роками майже повністю виходять з Ближнього Сходу та Європи і концентруються на Китаї
ну і на московії, звичайно, тобто на сильному васалі Китаю
Все будет построено
А мы на своей трубе будем петь
Нам песня строить и жить помогает
При этом, Блинкен и Маас подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества перед дестабилизирующей террористической деятельностью России, Северной Кореи и Ирана. а с террористами разговор один, как сказало само муйло их мочат в сортирах.
надеюсь до вонючего российского дело не дойдет. а
замочат его в водах Балтики