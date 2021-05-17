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Лавров (2207) Северный поток (1428) Блинкен (749)

В Госдепе США допускают, что Блинкен и Лавров на встрече обсудят "Северный поток-2"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

В Госдепе США допускают, что Блинкен и Лавров на встрече обсудят

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета может затронуть тему строительства "Северного потока 2"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Полагаю, что эта тема ("Северный поток 2". - Ред.) может возникнуть на двухсторонних переговорах (с представителями властей Дании - Ред.). И, я думаю, что то же самое относится и к Лаврову", - заявил представитель Госдепа высокого ранга, отправившийся с Блинкеном в Данию.

Стенограмму его беседы с журналистами распространил Госдеп.

"Мы, как и Конгресс, очень четко высказали свое мнение о "Северном потоке 2", (...) что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность", - отметил он.

По его словам, встреча Блинкена и Лаврова будет направлена на то, чтобы обсудить работу в областях, где у России и США "есть взаимные интересы".

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"Мы не стремимся к эскалации, мы просто, опять же, ищем более предсказуемые, стабильные отношения. И, я думаю, что есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым", - добавил чиновник.
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Топ комментарии
+4
В слове }{уйло 4 ошибки, а остальное соответствует:
В Госдепе США допускают, что Блинкен и Лавров на встрече обсудят "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 9587
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17.05.2021 07:29
+4
Домовляться, як провести на території України третю світову війну, щоб винищити максимум українців.
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17.05.2021 07:35
+3
Північний потік-2 навряд чи буде добудований
основна причина, що в Германії скоро до влади прийде партія з сильним зеленим нахилом, яка з екологічних міркувань заблокує це будівництво
а США найближчими роками майже повністю виходять з Ближнього Сходу та Європи і концентруються на Китаї
ну і на московії, звичайно, тобто на сильному васалі Китаю
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17.05.2021 07:55
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Правила форума Совет форумчан
В слове }{уйло 4 ошибки, а остальное соответствует:
В Госдепе США допускают, что Блинкен и Лавров на встрече обсудят "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 9587
показать весь комментарий
17.05.2021 07:29 Ответить
Хай Блінкен висловить розуміння і радість розділить з Лавровим - санкції-ж, "на пользу России"!!!...
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17.05.2021 07:31 Ответить
А шо там обсуждать ?скоро запуск!отмечать надо!
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17.05.2021 08:13 Ответить
Вже "запустили"... "Їжака в штани", вашому "сонцеликому"...
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17.05.2021 08:49 Ответить
Домовляться, як провести на території України третю світову війну, щоб винищити максимум українців.
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17.05.2021 07:35 Ответить
лучче б Блинкен Лаврому фингал поставил чем тратить время на пустые переговоры
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17.05.2021 07:42 Ответить
лавров ніхто.
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17.05.2021 07:43 Ответить
Північний потік-2 навряд чи буде добудований
основна причина, що в Германії скоро до влади прийде партія з сильним зеленим нахилом, яка з екологічних міркувань заблокує це будівництво
а США найближчими роками майже повністю виходять з Ближнього Сходу та Європи і концентруються на Китаї
ну і на московії, звичайно, тобто на сильному васалі Китаю
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17.05.2021 07:55 Ответить
"осудят"? В Госдепе США допускают, что Блинкен и Лавров на встрече обсудят "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 6607
В Госдепе США допускают, что Блинкен и Лавров на встрече обсудят "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 3333
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17.05.2021 08:07 Ответить
чот сомнения в том, что Блинкин Лаврова нагнет... В Госдепе США допускают, что Блинкен и Лавров на встрече обсудят "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 5192 Тот ловкий и опытный, и знает больные места США...
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17.05.2021 08:15 Ответить
во-во, тоже так считаю...
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17.05.2021 11:00 Ответить
Когда на кону такие деньги для германии
Все будет построено
А мы на своей трубе будем петь
Нам песня строить и жить помогает
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17.05.2021 08:17 Ответить
Можно гиперлуп запустить. В Госдепе США допускают, что Блинкен и Лавров на встрече обсудят "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 3325
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17.05.2021 08:21 Ответить
Давече Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом напомнил, что Вашингтон «решительно выступает» против строительства газопровода «Северный поток-2». говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства США.
При этом, Блинкен и Маас подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества перед дестабилизирующей террористической деятельностью России, Северной Кореи и Ирана. а с террористами разговор один, как сказало само муйло их мочат в сортирах.

надеюсь до вонючего российского дело не дойдет. а

замочат его в водах Балтики
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17.05.2021 08:29 Ответить
Мог бы Блинкен намекнуть, что там, где лежит труба, на дне хватает мин всяких, бомб, снарядов со времен первой и второй мировой войны, а если не хватает - то всегда можно подтянуть У Держдепі США допускають, що Блінкен і Лавров на зустрічі обговорять "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 2859
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17.05.2021 10:54 Ответить
 
 