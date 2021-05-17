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Новости Коронавирус и карантин
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Украина занимает 13-е место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина занимает 13-е место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 мая в мире зарегистрировали 538 086 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 853 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 163 721 530 случаев инфицирования, из них 538 086 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 393 409 человек, из них 9 853 за минувшие сутки.

Украина занимает 13-е место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 142,1 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирус не уйдет от нас. Прививки от COVID-19 придется делать повторно, - немецкие эксперты

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина занимает 13-е место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6, по летальным случаям - 13-ю и 2-ю позицию соответственно.

Украина занимает 13-е место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина занимает 13-е место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
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Ні шляхів, ні ліків. "Я никому, ничего не должен. Кроме мамы с папой!" всі пам'ятають цей крилатий вислів?
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17.05.2021 07:51
+6
всі помітили, що вже давно кудись зникли з ефіру покидьки, які верещали, що ніякого вірусу насправді не існує?
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17.05.2021 07:59
+5
- Пане Степанов! Чому так мало вакцинується людей в Україні? Вакцини нема?
- Та вакцини повно - дівать нікуди! Просто Порошенко, для піару, організував антипропаганду, щоб люди відмовлялися вакцинуваться тією вакциною, яку пропонуємо ми, і чекали, коли завезе її він, і оголосили його "благодійником"...
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17.05.2021 07:56
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ЗЕпокращення
Ні шляхів, ні ліків. "Я никому, ничего не должен. Кроме мамы с папой!" всі пам'ятають цей крилатий вислів?
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17.05.2021 07:51 Ответить
шо касаиться карупции, полит. лжи, воровства жирных чиновников и дубарезанья измаждённных граждан...
ТО МЫ ВПИРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
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17.05.2021 07:52 Ответить
Казалось бы причем тут ЗЕ...
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17.05.2021 07:53 Ответить
Так это еще данные за выходные , которые у нас обычно в 2-3 раза слабей за будни
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17.05.2021 07:54 Ответить
"какаяразница" вакцина мы почти без вакцины и кацапский спутник никак не помогает одни из лидеров кацапы с их хваленым спутником
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17.05.2021 07:55 Ответить
- Пане Степанов! Чому так мало вакцинується людей в Україні? Вакцини нема?
- Та вакцини повно - дівать нікуди! Просто Порошенко, для піару, організував антипропаганду, щоб люди відмовлялися вакцинуваться тією вакциною, яку пропонуємо ми, і чекали, коли завезе її він, і оголосили його "благодійником"...
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17.05.2021 07:56 Ответить
всі помітили, що вже давно кудись зникли з ефіру покидьки, які верещали, що ніякого вірусу насправді не існує?
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17.05.2021 07:59 Ответить
Осталось ещё несколько штук, один из них из Австралии пишет.
Но там отдельный случай.
Там другое заболевание.
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17.05.2021 08:06 Ответить
всі помітили, що вже давно кудись зникли з ефіру покидьки, які верещали, що треба штрикнутися шмурдяком. А ти, до речі, вже штрикнулося?

Зауваж, що в антілідерах є країни, де досить високий рівень штрикнутих: США, РФїя ... - чомусь не допомогло. Ізраїль закрив статистику по ковидлі - це як?
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17.05.2021 08:33 Ответить
бережи себе
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17.05.2021 09:14 Ответить
Ізраіль статистику не закривав. У них захворюваність зменшилась до мінімального рівня. За останні 7 днів захворіло лише 227 людей. У США та Великобританії, де також активно іде вакцінація, але ще поки що не досягнуто потрібний відсоток вакцінованих, теж значно (в рази та десятки разів) знизилась кількість нових захворювать.
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17.05.2021 09:27 Ответить
Раньше статистика была здесь - https://www.gov.il/ru/departments/topics/corona-main-sub, теперь её нет. Может перенесли в другое место, я не нашел.
Статистики по побочкам нет вообще, хотя в интернете жалоб валом и говорят суды в Израиле завалены исками, страховки не платят.
Срок действия израильского паспорта от ковидлы всего 6 месяцев - ШЕСТЬ КАРЛ!!! А через 6 месяцев опять штрыкаться? И так всю жизнь???
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17.05.2021 09:52 Ответить
Ты до сих пор не вьехал, что мир изменился. И никто сейчас не скажет, как все будет выглядеть в дальнейшем с вирусом. Возможно вирус и человеческий организм приспособятся и это будет в виде легкого грипа, возможно придется прививатся всю жизнь. Есть альтернатива-ничего не делать. С вероятностью подхватить тяжелую форму и героически отдать душу под ИВЛ..
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17.05.2021 10:35 Ответить
https://covid19.rnbo.gov.ua/
Тут є вся статистика як по Україні так і по іншим країнам світу
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17.05.2021 15:35 Ответить
"ЧЕМПИОНЫ..."
Україна посідає 13-те місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8359
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17.05.2021 08:09 Ответить
ВІН ТУТ ПУХЛИНА І НАРИВ
Зеля пухлина і нарив
На тілі України.
Для нас нічого не зробив,
Топтавсь по солов'їній.
Кіно на «русском языке»,
Й «квартальні» передачі.
Про українців все гидке,
Мов ми тупі, й ледачі.
Своїми «Папік» і «Свати,
Й Голобородька казку.
Добився з Бенею мети,
Та зняв зелену маску.
Під нею шахрай і «совок»,
Ще й ворог України.
Гарний отримали плювок?
Він зробить тут руїну.
17.05.2021 р.
Анатолій Березенський
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17.05.2021 08:14 Ответить
І шо ж то ми маємо робити?
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17.05.2021 08:52 Ответить
Нічого дивного, враховуючи відсутність лікування та справжньої вакцинації...
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17.05.2021 08:25 Ответить
Ну Да!
Замылить людям мозги короновирусом. А тем временем продать землю и обокрасть украинский народ
Это не Рада и не правительство а скопище Врагов украинского народа
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17.05.2021 08:46 Ответить
Тобі нагадати хто протягнув розпродаж землі?
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17.05.2021 08:59 Ответить
земля продається у всьому світі, крім меньше десятка країн з феодальним устроєм
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17.05.2021 09:15 Ответить
Ось подивлюсь що скажеш коли бєні та інші ахметки скуплять найкращі землі і перепродадуть лаптям та пейсатим.
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17.05.2021 09:27 Ответить
Конечно, ведь капитаном корабля выбрали Клоуна, который в государственных делах даже не "ноль', а "минус"... И точно такой же #издец в экономике, образовании, армии... Но Самое главное, что "не Порох"...
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17.05.2021 09:46 Ответить
Україна посідає 13-те місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19
Степанова.
Степанова ще можна звільняти, бо ми ще не чемпіони!
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17.05.2021 10:51 Ответить
Сегодня Украина занимает первые места по смертности от ковида благодаря тому, что в зубажилом 2019 году мудрый народ выбрал найвеличнейшого лидера современности.
Народ посмотрел сериал про Голобородька, объединился в 73-х процентное стадо и скинул гнусного вора Порошенко, который на тот момент вытащил страну из кризиса, вызванного войной и деятельностью предыдущей власти. В зубажилом 2019-м экономика росла, госбюджет был профицитный, местные бюджеты получили средства и тоже были полные, госдолг держался на стабильном уровне, увеличивался экспорт украинской продукции в ЕС, увеличивался приток инвестиций, увеличивалось финансирование армии и т.д. В зубажилом 2019-м пассажиропотоки украинских аэропортов били рекорды. Зубажилому 73-х процентному народу не хватало самолетов, чтобы вылететь на курорты, потому что гнусный барыга организовал для них лоукосты, ликвидировав олигархическую монополию на перелеты и теперь можно было летать гораздо дешевле. Но из каждого утюга верещала олигархическая и кацапская пропаганда про "зубажиння" и "пол вареника", ну и мудрый народ решил таки, что нужно выбирать Голобородька из сериала, потому что хуже не будет.
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17.05.2021 10:58 Ответить
 
 