Украина занимает 13-е место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 мая в мире зарегистрировали 538 086 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 853 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 163 721 530 случаев инфицирования, из них 538 086 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 393 409 человек, из них 9 853 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 142,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6, по летальным случаям - 13-ю и 2-ю позицию соответственно.



