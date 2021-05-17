Враг за сутки 15 раз срывал "тишину" на Донбассе, применив 82-мм минометы, огнеметы и гранатометы. Боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 16 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, возле Новоселовки российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра, а в пригороде Водяного - противник дважды открывал огонь из минометов этого же калибра и гранатометов различных систем.

В направлении Катериновки оккупанты осуществили обстрелы позиций украинских защитников из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Новотошковское враг четыре раза обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Дважды из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов противник открывал огонь недалеко от населенного пункта Луганское.

Вблизи Песков в сторону позиций украинских защитников российские оккупанты осуществили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а возле населенного пункта Троицкое - еще и из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе Старогнатовки противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле Причепиловки - еще и из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

"Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за минувшие сутки боевых потерь среди наших воинов нет.

По состоянию на 7:00 утра, 17 мая, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Оккупанты вели огонь неподалеку от Причепиловки из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За текущие сутки боевых потерь среди наших воинов нет.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.