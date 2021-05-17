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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки 15 раз срывал "тишину" на Донбассе, применив 82-мм минометы, огнеметы и гранатометы. Боевых потерь нет, - штаб ОС

Враг за сутки 15 раз срывал

За прошедшие сутки, 16 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, возле Новоселовки российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра, а в пригороде Водяного - противник дважды открывал огонь из минометов этого же калибра и гранатометов различных систем.

В направлении Катериновки оккупанты осуществили обстрелы позиций украинских защитников из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Новотошковское враг четыре раза обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Дважды из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов противник открывал огонь недалеко от населенного пункта Луганское.

Вблизи Песков в сторону позиций украинских защитников российские оккупанты осуществили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а возле населенного пункта Троицкое - еще и из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе Старогнатовки противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле Причепиловки - еще и из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

"Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за минувшие сутки боевых потерь среди наших воинов нет.

По состоянию на 7:00 утра, 17 мая, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Оккупанты вели огонь неподалеку от Причепиловки из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За текущие сутки боевых потерь среди наших воинов нет. 

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 15 раз срывал тишину на Донбассе, применив 82-мм минометы, огнеметы и гранатометы. Боевых потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (26891) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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https://kriminal.tv/news/na_donbasse_podorvalsja_glavar_terroristov_s_ohranoj.html На Донбассе подорвался главарь террористов с охраной ....сидели бы на одном месте может бы не сразу смерть получили.
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17.05.2021 08:22 Ответить
Зустрічаються на тому світі, в одному казані, Гітлер зв Сталіним. Сталін каже:
- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать…
- Так заслужил же...
- Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…

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17.05.2021 09:02 Ответить
Для мокшанських терористів продовжується, хрін знає який, день " режиму тиші". Сподіваюсь, що НЕ бойових втрат, у наших воїнів, теж немає.
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17.05.2021 09:51 Ответить
Враг за сутки 15 раз срывал "тишину" на Донбассе, применив 82-мм минометы, огнеметы и гранатометы.- нельзя срывать то,чего нет семь лет. Каждый выстрел в сторону Украины- начало войны с Украиной и ее народом
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17.05.2021 10:41 Ответить
В Днепре приземлился военный вертолет с тяжело раненным украинским защитником на борту. Во время обстрела боец получил осколочные ранения глаз.
Медики быстро доставили пострадавшего в реанимацию областной больницы Мечникова.
«Его впереди ждет операция в областной офтальмологической больнице. К сожалению, один глаз получил проникающее ранение с повреждением хрусталика. Но мы уверены, что наши специалисты восстановят зрение. Это вопрос времени.»

Ворог за добу 15 разів зривав "тишу" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, вогнемети і гранатомети. Бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 656

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17.05.2021 11:32 Ответить
 
 