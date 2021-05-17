В Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, зафиксированы 2 136 новых случаев заражения, 6 869 человек выздоровели

2 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 17 мая 2021 года.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"2 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировані в Украине по состоянию на 17 мая 2021 года. В частности, заболели 104 ребенка и 47 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 260 человек;

летальных случаев - 109;

выздоровели - 6 869 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 17 306 (в том числе методом ПЦР - 9966, методом ИФА - 1396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5944).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 156 000 человек;

выздоровели - 1 864 593 человека;

летальных случаев - 48 184;

проведено ПЦР-тестов - 9 851 754.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ривненской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях", - рассказал Степанов.







