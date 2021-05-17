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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, зафиксированы 2 136 новых случаев заражения, 6 869 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, зафиксированы 2 136 новых случаев заражения, 6 869 человек выздоровели

2 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 17 мая 2021 года.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"2 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировані в Украине по состоянию на 17 мая 2021 года. В частности, заболели 104 ребенка и 47 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, зафиксированы 2 136 новых случаев заражения, 6 869 человек выздоровели 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, зафиксированы 2 136 новых случаев заражения, 6 869 человек выздоровели 03госпитализированы - 1 260 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, зафиксированы 2 136 новых случаев заражения, 6 869 человек выздоровели 03летальных случаев - 109;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, зафиксированы 2 136 новых случаев заражения, 6 869 человек выздоровели 03выздоровели - 6 869 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, зафиксированы 2 136 новых случаев заражения, 6 869 человек выздоровели 03осуществлено тестирований за сутки - 17 306 (в том числе методом ПЦР - 9966, методом ИФА - 1396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5944).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, зафиксированы 2 136 новых случаев заражения, 6 869 человек выздоровели 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, зафиксированы 2 136 новых случаев заражения, 6 869 человек выздоровели 08заболели - 2 156 000 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, зафиксированы 2 136 новых случаев заражения, 6 869 человек выздоровели 08выздоровели - 1 864 593 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, зафиксированы 2 136 новых случаев заражения, 6 869 человек выздоровели 08летальных случаев - 48 184;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, зафиксированы 2 136 новых случаев заражения, 6 869 человек выздоровели 08проведено ПЦР-тестов - 9 851 754.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ривненской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, зафиксированы 2 136 новых случаев заражения, 6 869 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, зафиксированы 2 136 новых случаев заражения, 6 869 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, зафиксированы 2 136 новых случаев заражения, 6 869 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, зафиксированы 2 136 новых случаев заражения, 6 869 человек выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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насправді більше
якщо експрес тест показує негатив, навіть двіччі, то це херня
робити експрес тест - все одно, що радіо послухати
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17.05.2021 08:14 Ответить
Зебилы продолжают суицид.
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17.05.2021 09:08 Ответить
Жаль,что не только зебилы
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17.05.2021 09:09 Ответить
 
 