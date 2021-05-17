За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 230 человек, в Кировоградской области не сделали ни одной прививки, - Степанов
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 18 394 человека.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"2 230 человек привиті против COVID-19 за сутки 16 мая 2021 в Украине. 940 160 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 940 158 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 18 394 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.
По данным министра, прививки проводились 41 мобильной бригадой по иммунизации и 83 пунктами вакцинации.
"По состоянию на 16 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 558 857 человек", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Харьковской (341), Сумской (190), Волынской (182). Вместе с тем в Кировоградской области не сделали ни одной прививки, еще в пяти областях за сутки сделали всего от 10 до 17 прививок.
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Он Ляшко штрикнувся та все рівно захворів. Шмурдяк не допомагає.
Індійською??
https://112.ua/zdorovie/ukrainev-lechat-ot-koronavirusa-besplatno-dazhe-pri-otsutstvii-dogovora-s-semeynym-vrachom-stepanov-542761.html
за місяць в лікарні , разом з дружиною...
Киздить влада...