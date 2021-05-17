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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 230 человек, в Кировоградской области не сделали ни одной прививки, - Степанов

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 230 человек, в Кировоградской области не сделали ни одной прививки, - Степанов

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 18 394 человека.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"2 230 человек привиті против COVID-19 за сутки 16 мая 2021 в Украине. 940 160 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 940 158 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 18 394 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 41 мобильной бригадой по иммунизации и 83 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 16 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 558 857 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Харьковской (341), Сумской (190), Волынской (182). Вместе с тем в Кировоградской области не сделали ни одной прививки, еще в пяти областях за сутки сделали всего от 10 до 17 прививок.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 230 человек, в Кировоградской области не сделали ни одной прививки, - Степанов 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 230 человек, в Кировоградской области не сделали ни одной прививки, - Степанов 02

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А хіба степашку-дурника не звільнили?
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17.05.2021 08:41 Ответить
Кажуть коней на переправі ... А раніше я думав, що це про Лаврова. )))
Он Ляшко штрикнувся та все рівно захворів. Шмурдяк не допомагає.
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17.05.2021 08:46 Ответить
Ну уволят, назначат четвертого министра МОЗ от зеленой шоблы и вы считаете что что-то изменится с темпами вакцинации??
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17.05.2021 08:55 Ответить
Якою " Вакциною'?
Індійською??
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17.05.2021 08:56 Ответить
усіма трьома. хочеш знати більше, дивись тут https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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17.05.2021 11:01 Ответить
Украинцев лечат от коронавируса бесплатно даже при отсутствии договора с семейным врачом, - Степанов
https://112.ua/zdorovie/ukrainev-lechat-ot-koronavirusa-besplatno-dazhe-pri-otsutstvii-dogovora-s-semeynym-vrachom-stepanov-542761.html
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17.05.2021 09:02 Ответить
Моєму дружбану -50000 грв
за місяць в лікарні , разом з дружиною...
Киздить влада...
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17.05.2021 09:06 Ответить
Мои поздравления, чемпионы!
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17.05.2021 10:03 Ответить
 
 