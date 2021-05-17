За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 230 человек, в Кировоградской области не сделали ни одной прививки, - Степанов

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 18 394 человека.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"2 230 человек привиті против COVID-19 за сутки 16 мая 2021 в Украине. 940 160 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 940 158 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 18 394 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 41 мобильной бригадой по иммунизации и 83 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 16 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 558 857 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Харьковской (341), Сумской (190), Волынской (182). Вместе с тем в Кировоградской области не сделали ни одной прививки, еще в пяти областях за сутки сделали всего от 10 до 17 прививок.



