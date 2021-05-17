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Премьер Чехии Бабиш о словах пророссийского президента Земана о новой версии взрывов в Врбетице: Не могу объяснить, почему он настаивает на этом

Премьер Чехии Бабиш о словах пророссийского президента Земана о новой версии взрывов в Врбетице: Не могу объяснить, почему он настаивает на этом

Пророссийский президент Чехии Милош Земан озвучил версию, согласно которой события семилетней давности могли произойти из-за попытки скрыть недостачи боеприпасов на складе. Премьер Чехии Андрей Бабиш опроверг слова президента.

Об этом сообщает frekvence1.

По его словам, правоохранительные органы расследует только одну версию, связанную с российскими спецслужбами.

"Я объяснил президенту, что полиция расследует одну версию, связанную с российскими спецслужбами. Возможно, в ходе расследования с 2014 года было больше одной версии. Но я не могу объяснить, почему сейчас президент настаивает на том, что версий больше", - сказал Бабиш.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабиш не исключает, что Чехия потребует от РФ компенсацию за ущерб от взрыва в Врбетице

Автор: 

боеприпасы (2330) взрыв (6726) россия (95361) Чехия (1701) Земан Милош (88) Бабиш Андрей (36) ГРУ (82)


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Топ комментарии
+26
Прем'єр Чехії Бабіш щодо слів проросійського президента Земана про нову версію вибухів у Врбетіце: Не можу пояснити, чому він наполягає на цьому - Цензор.НЕТ 3990
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17.05.2021 09:02
+22
Как это почему? Старый ублюдок земан-кацапская подстилка. У нас тоже зажоповцы выли о скрытии недостач,когда взрывалось.
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17.05.2021 08:55
+13
"Премьер Чехии Бабиш о словах пророссийского президента Земана о новой версии взрывов в Врбетице: Не могу объяснить, почему он настаивает на этом..."

А що тут дивуваться? "Хто алкашу наливає, той і скандал замовляє...".
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17.05.2021 08:57
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Как это почему? Старый ублюдок земан-кацапская подстилка. У нас тоже зажоповцы выли о скрытии недостач,когда взрывалось.
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17.05.2021 08:55 Ответить
А шо, була інша версія? Хтось поніс відповідальність?
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17.05.2021 09:01 Ответить
еще ***** не поймали...так шо видповидальность впереди.кстати те,кто разносит байки ***** тоже свою часть ответственности, надеюсь,понесут
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17.05.2021 09:04 Ответить
А на кого в тебе надія, на ЗЕ? )))
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17.05.2021 09:13 Ответить
на маятник .так шо посильнее упирайся,выталкивая его из равновесия
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17.05.2021 14:16 Ответить
А яку відповідальність несе кацапня 7 років? Яку бачимо,таку і несе.
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17.05.2021 09:18 Ответить
У прокацапської сволоти , якій Порошенко застряв кісткою в горлі , інших версій дійсно - не було . .
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17.05.2021 09:21 Ответить
Других версий не было по двум причинам: 1) Не было убедительных доказательств (разгильдяйство у нас посерьезней чем в Чехии и отследить всяких Чепиг и Мишкиных, которых тут тысячи на постоянной основе) 2) Не было желания руводства признавать, что Расея тут творит, что ей вздумается (из этого сразу бы вышел вой со всех сторон "опизиции", что Порошенко не справляется с агрессией). Поэтому проще было найти козлов отпущение с нашей стороны - найти недостачу на старых совковых складах проще паренной репы (там и излишки даже бывают а все из за совкового разгильдяйства...)
В Чехии ситуация немного другая - это были не старые совковые склады, а фактически транзитные и частные - остатки свежие и недостачи там практически не могло быть, да и что собственник у себя украл и чтобы срыть подорвал все что осталось?! Маразм!!!
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17.05.2021 11:00 Ответить
"Премьер Чехии Бабиш о словах пророссийского президента Земана о новой версии взрывов в Врбетице: Не могу объяснить, почему он настаивает на этом..."

А що тут дивуваться? "Хто алкашу наливає, той і скандал замовляє...".
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17.05.2021 08:57 Ответить
Прем'єр Чехії Бабіш щодо слів проросійського президента Земана про нову версію вибухів у Врбетіце: Не можу пояснити, чому він наполягає на цьому - Цензор.НЕТ 3990
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17.05.2021 09:02 Ответить
ЗЕман и ЗЕльцман танцуют под одну дудочку ......
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17.05.2021 09:05 Ответить
У них склади підривав завскладом , а у нас Порошенко ..
Кацапи , які вкинули ці версії в тупу черепну коробку Земана і в інформпростір України , мабуть самі офігєлі від кількості лохів - які їм так легко повірили .
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17.05.2021 09:59 Ответить
Вот и ответ. Парламентские выборы в Чехии - очередные выборы депутатов нижней палаты Парламента Чехии, которые должны состояться 8-9 октября 2021 года.
Пущай цензор просветит читателей о политической жизни в этой стране...
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17.05.2021 09:06 Ответить
Вам это не надо. У вас свой, особый путь. Тем более, сложно объяснить представителю БФО - что такое "выборы"
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17.05.2021 09:28 Ответить
Потому, что , как говорил один чукча-взяточник :"Наша взяла".
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17.05.2021 09:16 Ответить
потому что кгб-фсбшник
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17.05.2021 09:45 Ответить
Получил "вливание" из Кремля! И в Чехии есть гниды, не только у нас...
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17.05.2021 10:19 Ответить
У дедушки уже старческое.....
Нам украинцам это знакомо по бреду Кравчука.... Фокина....
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17.05.2021 11:48 Ответить
Почему да почему - потому что такие инструкции получил из Кремля вместе с бутылкой водки.
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17.05.2021 12:40 Ответить
 
 