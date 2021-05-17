"Премьер Чехии Бабиш о словах пророссийского президента Земана о новой версии взрывов в Врбетице: Не могу объяснить, почему он настаивает на этом..."

Пророссийский президент Чехии Милош Земан озвучил версию, согласно которой события семилетней давности могли произойти из-за попытки скрыть недостачи боеприпасов на складе. Премьер Чехии Андрей Бабиш опроверг слова президента.

Об этом сообщает frekvence1.

По его словам, правоохранительные органы расследует только одну версию, связанную с российскими спецслужбами.

"Я объяснил президенту, что полиция расследует одну версию, связанную с российскими спецслужбами. Возможно, в ходе расследования с 2014 года было больше одной версии. Но я не могу объяснить, почему сейчас президент настаивает на том, что версий больше", - сказал Бабиш.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

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