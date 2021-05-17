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Новости Коронавирус и карантин
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473 тыс. доз COVID-вакцины Pfizer, которые прибудут в Украину в мае, предназначены для педагогов, - Шмыгаль

473 тыс. доз COVID-вакцины Pfizer, которые прибудут в Украину в мае, предназначены для педагогов, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал прибытия в Украину более 473 тысячи доз вакцины Pfizer для учителей. Партия прибудет в рамках инициативы COVAX.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль также сообщил, что ведется подготовка к началу вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через "Дію".

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Он отметил, что Министерство здравоохранения готовит к открытию на выходных соответствующие прививочные центры.

Первые такие пункты прививки должны открыться в крупных городах.

473 тыс. доз COVID-вакцины Pfizer, которые прибудут в Украину в мае, предназначены для педагогов, - Шмыгаль 01

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) учитель (496) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+6
Везёт педагогам Зарплата 4000 евро, уколят Пфайзером. Живи и радуйся !!!
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17.05.2021 08:55
+6
Нормальная вакцина заходит в Украину только по программе помощи беднейшим странам, к которой клоуны не имеют отношения.
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17.05.2021 09:00
+3
Це ЗАМІСТЬ!!! 4000 баксів зарплати. З зарплатою не склалося. 😔🤢
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17.05.2021 09:16
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Везёт педагогам Зарплата 4000 евро, уколят Пфайзером. Живи и радуйся !!!
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17.05.2021 08:55 Ответить
Савсєм абарзєлі, панімаш.
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17.05.2021 09:03 Ответить
Це ЗАМІСТЬ!!! 4000 баксів зарплати. З зарплатою не склалося. 😔🤢
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17.05.2021 09:16 Ответить
это какойта зеленый нацизм
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17.05.2021 08:57 Ответить
Нормальная вакцина заходит в Украину только по программе помощи беднейшим странам, к которой клоуны не имеют отношения.
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17.05.2021 09:00 Ответить
Небольшое уточнение. К тому, что Украина в списке беднейших стран руку нехило приложили и клоуні и их хозяева.
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17.05.2021 10:42 Ответить
А педагоги об этом знают?
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17.05.2021 09:06 Ответить
Да, для педагогов. Если в них был бы внезапно рицын то кони двинуло бы 400 депутатов тысячи судей, прокуроров, заслуженый педагог Кива лично и пол кабмина всё это помноженное на их семей и беспинципных подстилок бегающих за баблом.
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17.05.2021 09:12 Ответить
Об этом знают только пиданисты из ОП.
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17.05.2021 09:12 Ответить
А шо, вчителі намилились за кордон? Їм Пфайзер спеціально для КОВІД паспортів дають? Чи це тупо хабар для потенційних членів виборчих комісій?
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17.05.2021 09:18 Ответить
Схоже літніх людей в будинках перестарілих вже всіх вакцинували разом з персоналом, зараз так само будуть і педагогів.

Україна отримала 117 тисяч вакцин Pfizer за програмою Covax, які обіцяли у першу чергу персоналу будинків для літніх людей. Але, з сайту РНБО стає відомою така статистика:
Вакциновано:
- людей старших 80 років - 1 (один);
- медичних працівників - 400;
- ІНШИХ - 9641.
Ну це не ІНШІ, це ОСОБЛИВІ. І всі ми з вами, на жаль, знаємо хто це.
Про це заявив Олексій Гончаренко в ефірі програми "Свобода Слова на ICTV"https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/videos/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2-%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%80%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-ictv/3921096454673234/
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17.05.2021 09:22 Ответить
Создали бестолковый проект "Дія". А вакцинировать первыми педагогов будут... Асфальта бы вам горячего в глотку, великие строители.
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17.05.2021 09:26 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__cft__%5b0%5d=AZVKvQozm0rEJ6WjTBr32ebE7fco5cvWwxIiYtVOVPY-4mLVJdxAL9n6WNyPIXdPZiz08Lphr1nIq2e3oJ8ClhlYQQmnWAMXmFPm-VyXurNHqhI4JFf0lXATmbRbKAYTebqD02SGxP0cPeOARfXeyYUs&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Великий залізничник Сірожа Лещенко схоже відверто всій країні показує дулі та посилає всім нам месседж: "Так, я на вас чхати хотів! І що ви мені зробите?"

Поліція накрила підпільну вечірку на 2000 людей, що з порушеннями правил карантину мусила статися на території заводу "Кузня на Рибальському".
До речі цікаво, ЗМІ відмітили що завод - власність Тигіпка, а не Порошенка, як вони *******.
Животворячі позови в суд - таки діють.

Так от, поліція накрила це збіговисько, а там - Сірожа Лещенко. Разом з московською заробітчанкою Тапольською, що по східній ціні у Москві просуває якийсь продукт і тим рятує геїв від Кадирова.
Звісно Лещенко з Тапольською заявили що вони там чекали трамвай, після чого - стрибнули в недешеву автівку і драла.
Мораль байки така. У Сірожи - з/п в 330 тисяч грн + корпоративна картка для оплати розходів коштом УЗ. У Сірожи купа інших джерел доходу. У Сірожи дружина в Москву на гастролі мотається.
Що за це буде Сіроже? Ні фіга. Він з усіх нас порегоче.
Не забувайте - Сірожа бореться з корупцією і олігархами.
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17.05.2021 09:26 Ответить
Школа закінчується,а. молодих учителів які ідуть на канікули .зараз будуть вакцинувати. Замість вакцинувати приорітетну групу пінсіонерів 65+, взамін їм обіцяють 4-у хвилю епідемії. нестачу кисню і ліжкомість і збільшення смертності від мутації кронвірусу. Чому вакцинувти будуть не згідно національного плану? По плану вакцинація вчителів вересень - жовтень. МОЗ хоче показати бурну вакцинацію. а уряд підвищити рейтинг? В яких країнах Європи єсть таке ставлення до літніх людей? Тільки в Україні зацікавлені в більшій смертності пенсіонерів. Вакцинують пожарників, МЧС, ай -тишніків, депутатів. педагогів, але тільки не людей для яких самий високий ризик смертності., Шмигалю потрібно терміново сходити в інвекціонну лікарню, в реанімацію, щоб зрозуміти для кого в першу чергу потрібна вакцина.
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17.05.2021 13:13 Ответить
 
 