Осенью ожидается новая вспышка COVID-19. Индийский штамм - далеко не последний вариант, который нас ждет, - академик НАН Широбоков

В Украине осенью текущего года ожидается новая вспышка заболеваемости коронавирусом, однако летом будет спад.

Такой прогноз сделал профессор, вирусолог, академик НАН Владимир Широбоков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"Не очень согласен с прогнозом Минздрава по четвертой волне в Украине. Но если завезут новый индийский штамм – возможен еще определенный подъем. Коронавирус - сезонное заболевание. Летом должно быть ослабление, а осенью снова будет вспышка", – отметил Широбоков.

По его данным, индийский штамм ковида имеет двойную мутацию и способен вызывать более тяжелые формы заболевания.

"Этот штамм действительно опасен, вызывает более тяжелые формы заболевания. Поражает не только пожилых людей, но и людей среднего возраста. Вирус приобретает темпы мутационной активности и это далеко не последний вариант, который нас ждет", – резюмировал вирусолог.

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