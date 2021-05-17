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Новости Коронавирус и карантин
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Осенью ожидается новая вспышка COVID-19. Индийский штамм - далеко не последний вариант, который нас ждет, - академик НАН Широбоков

Осенью ожидается новая вспышка COVID-19. Индийский штамм - далеко не последний вариант, который нас ждет, - академик НАН Широбоков

В Украине осенью текущего года ожидается новая вспышка заболеваемости коронавирусом, однако летом будет спад.

Такой прогноз сделал профессор, вирусолог, академик НАН Владимир Широбоков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"Не очень согласен с прогнозом Минздрава по четвертой волне в Украине. Но если завезут новый индийский штамм – возможен еще определенный подъем. Коронавирус - сезонное заболевание. Летом должно быть ослабление, а осенью снова будет вспышка", – отметил Широбоков.

По его данным, индийский штамм ковида имеет двойную мутацию и способен вызывать более тяжелые формы заболевания.

"Этот штамм действительно опасен, вызывает более тяжелые формы заболевания. Поражает не только пожилых людей, но и людей среднего возраста. Вирус приобретает темпы мутационной активности и это далеко не последний вариант, который нас ждет", – резюмировал вирусолог.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, зафиксированы 2 136 новых случаев заражения, 6 869 человек выздоровели

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Ми і без НАН знаємо, шо шось вигадають, аби людей тримати в страху.
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17.05.2021 09:28
+3
Не надо нам таких " пророчеств ".
Всё в руках Господа ,выживем !
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17.05.2021 09:07
+3
А весною следующего года ожидается КОВИД который будет с крыльями и будет перелетать от одного до другого не дожидаяся пока первый чхнёт
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17.05.2021 09:39
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Не надо нам таких " пророчеств ".
Всё в руках Господа ,выживем !
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17.05.2021 09:07 Ответить
Фігня. Ми чемпіони боротьби з ковідом.
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17.05.2021 09:09 Ответить
Він мені нагадує одного президента, який побіцяв кінець епохи бідності і ріст економіки т.д.
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17.05.2021 09:10 Ответить
Так такі всі були, хтось хотів побороти олігархів, хтось вступити до Евросоюзу, хтось закінчити АТО за 4 години ... )))
На жаль у тролів коротка пам'ять.
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17.05.2021 10:12 Ответить
Причому тут тролі,коли мова іде про конкретного президента?
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17.05.2021 11:51 Ответить
нагадую: кожен третій, перехворівший на ковід, має серйозні психічні розлади
бережімо себе
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17.05.2021 09:17 Ответить
і без ковіду більше половини людей нині має психічні розлади
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17.05.2021 10:30 Ответить
А ті зебіли не як вакцину довезти не можуть🤬
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17.05.2021 09:20 Ответить
Ми і без НАН знаємо, шо шось вигадають, аби людей тримати в страху.
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17.05.2021 09:28 Ответить
А весною следующего года ожидается КОВИД который будет с крыльями и будет перелетать от одного до другого не дожидаяся пока первый чхнёт
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17.05.2021 09:39 Ответить
Без паники! Бубочка и ЗЕкоманда чемпионы по борьбе с коронавирусом - нам ничего не горозит
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17.05.2021 10:06 Ответить
"Единственная существующая вакцина против туберкулеза(БЦЖ), созданная в 1921 году, имеет неустойчивую защитную эффективность - она обеспечивает защиту от тяжелых внелегочных форм, например детского туберкулёза.Однако БЦЖ не обеспечивает надежной защиты от легочного тб,на который приходится основное бремя болезни в мире. Безопасная, эффективная и доступная по стоимости вакцина против ТБ могла бы стать значительным достижением в борьбе с этой болезнью." - это все,что вам нужно знать о вакцинации....
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17.05.2021 10:14 Ответить
з серпня чекайте на мор, бо вакцина нарешті почне діяти
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17.05.2021 10:31 Ответить
Ви ще не зашугані ? Тоді вони йдуть до вас
Нафіга піклуватись про здоровля, займатись спортом, пити багато води, багато дихати свіжим повітрям - ширнувся вакциною і те вже здоровий як Супермен
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17.05.2021 11:53 Ответить
Блин, задолбали уже эти ковидоВанги с ковидоНострадамусами с их страшилками. 👹
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17.05.2021 14:16 Ответить
 
 