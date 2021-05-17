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Новости Коронавирус и карантин
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Нет смысла принимать препараты для разжижения крови перед и после вакцинации от COVID-19, - Минздрав

Нет смысла принимать препараты для разжижения крови перед и после вакцинации от COVID-19, - Минздрав

Нет смысла принимать препараты для разжижения крови перед и после вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Принимать такие препараты бессмысленно. Во-первых, вопрос безопасности: эти препараты имеют побочные эффекты. Во-вторых, если вы их не принимали, не принимайте их до или после вакцинации. В-третьих: если вы их принимали по поводу вашей сопутствующей патологии, продолжайте принимать. И наоборот - "профилактический" прием препаратов до или после вакцинации может повредить", - цитирует пресс-служба слова иммунолога, главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия.

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Нет смысла принимать препараты для разжижения крови перед и после вакцинации от COVID-19, - Минздрав 01

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) Лапий Федор (22) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
ну да , лучше заболеть ковидом...
дбл блть
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17.05.2021 09:31
+4
Ти спалився, хоча і пишеш українською.
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17.05.2021 09:34
+4
"в Україну"
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17.05.2021 09:42
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Я взагалі не бачу сенсу "вакцинуватись" тим шмурдяком, який везуть на Україну.
Потрібно налагоджувати власне виробництво вакцини, а не звозити непотріб з усього світу!
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17.05.2021 09:25 Ответить
ну да , лучше заболеть ковидом...
дбл блть
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17.05.2021 09:31 Ответить
Ляшко (санлікар) штрикнувся шмурдяком (дбл блть) - не допомогло, через 2 тижні захворів. )))
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17.05.2021 10:22 Ответить
Слыш парень, тебя как то докуя везде... Не троль ли ты часом или очередной ковид диссидент? Если ты имбицил, можешь не вакцинироваться, не надо рассказывать про нерабочие вакцины, тот факт что ляшко мог заразиться еще не говорит о том, что вакцина не работает.
В развитых странах после вакцинации снижается смертность и заболеваемость, или там тоже счетчики откручивают? Сиди и молчи в тряпочку, когда в твоей семье начнут болеть и умирать родственники, потомпобежишь в пункт вакцинироваться, и будешь молиться чтоб тебя шмурдяком укололи...
Из за таких ди$илов как сын твоей мамки в стране никто прививаться не хочет, а между прочим, не смотря на показатели где то там в статистиках, украина на втором месте по смертности от ковида...
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17.05.2021 11:20 Ответить
Штрікнулся муж дочки, Файзером, не в Украине, никого не послушал, сам так решил, может и назло нам. Его колбасило 3 дня, все суставі вікручивало. Через 3 дня через силу пошел на работу, т.к. больничніх там нет. На вторую дозу идти не собирается.
У меня біл положительній тест, симптомов почти не біло, небольшая температура 3 дня и все. 2 недели сидел на больничном, успел сделать ремонт в зале + получил больничніе.
Здоровья тебе там Польше, или мож ті троль под польским прокси, но в любом случае - не хворать.
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17.05.2021 11:53 Ответить
После вакцинации колбасит всех три дня, организм вырабатывает антитела, одинаковая реакция, я укололся астрой(сейчас в польше общенародная вакцинация идет), а моя девушка укололась файзером, результат такой же.
Мы укололись в пятницу, так что вот на выходные переколбасило, сегодня уже все ок,
Но опять же таки, колбасит не смертельно, температура 37...ок, да состояние разбитости, но понятное дело, тебе же вводят подобный к коронавирусу вирус простуды
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17.05.2021 12:13 Ответить
Ти спалився, хоча і пишеш українською.
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17.05.2021 09:34 Ответить
"в Україну"
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17.05.2021 09:42 Ответить
Хто її БУДЕ НАЛАГОДЖУВАТи ви чи депутати як що тута залишилися лише дурні?
Всі медичні специ вже повтікали від такоЇ платні і умов праці....
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17.05.2021 09:35 Ответить
Чому ти вирішив що українська вакцина буде кращою за імпортну .? По твоєму , наприклад , і мерс - шмурдяк , в порівнянні з Таврією . ?

Світові технології виготовлення ліків , всеж далеко випереджають наші . Поки в нас щось налагодять , колоти вакцину вже буде нікому . .
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17.05.2021 09:48 Ответить
Конечно не надо вакцинироваться. Достаточно постоять на коленях перед иконой Петра Алексеевича и никакая хворь не возьмет.
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17.05.2021 10:55 Ответить
Дорогой МИНЗДРАВ !!!
Скажи нам пажалуйста можно ли заключать договор с семейным врачем ежели особа гражданин Укаины но не имеет прописки?
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17.05.2021 09:31 Ответить
можно, сам такой и с договором
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17.05.2021 09:32 Ответить
чесно?
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17.05.2021 09:36 Ответить
ну , я пошел записался на прием к доктору, потом составил с ним договор и все... она дала направление на флюорографию и анализы и ... готово
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17.05.2021 09:39 Ответить
От тролі паляться ...
Шо ти мелеш? Який доктор? Який прийом? Які аналізи? Учи матчасть.
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17.05.2021 10:29 Ответить
Сам ты троль, я говорюто как я сделал... Пришел в поликлинику и сделал, или тебе скрины с телефона еще кинуть с смсками которые мне теперь приходят от e-health с 16 ти значными номерами подтверждения регистрации к какому либо специалисту?
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17.05.2021 11:10 Ответить
более того, договор можно переделать хоть пять раз в год
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17.05.2021 09:41 Ответить
Зах. нужна твоя прописка, если можно просто указать место жительства и в случае чего поменять (уведомить о изминениях)
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17.05.2021 09:58 Ответить
Гугл в поміч.
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17.05.2021 09:38 Ответить
за хлебом тоже в Гугл можно?
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17.05.2021 09:41 Ответить
Немає сенсу приймати препарати для розрідження крові перед і після вакцинації від COVID-19, - МОЗ
В Україні їх можна приймати замість вакцинації)
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17.05.2021 09:32 Ответить
Аргументация хорошо Минздравом выложена. Четкая позиция, научная. Если принимали - принимайте, если не принимали - не принимайте.
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17.05.2021 09:42 Ответить
Идиотская позиция! Да побочка там имеется, но нужно понимать, что "препараты для разжижения", это в 99% случаев "аспирин" в низкой концентрации, который как правило большинство на себе уже испытали и который вообще многие терапевты рекомендуют принимать пожилым людям для профилактики.
Кроме того, доподлинно известно, что некоторые вакцины от Ковида имеют проблему с сгущением крови, но до приема вакцины, ты мог и не знать, что у тебя есть проблема со сгущением (т.е. она у тебя была, но незаметная, поэтому препаратов ты не принимал, а повышенное давление списывал на погоду....), поэтому пропить аспирин для подстраховки, даже с учетом риска очень даже стоит!!!!
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17.05.2021 10:41 Ответить
 
 