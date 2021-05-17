Федоров рассказал об онлайн-регистрации места проживания: Без вашего согласия в доме или квартире никто не зарегистрируется
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что планируется изменение процедуры прописки. Процесс будет полностью переведен в режим онлайн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Теперь вопрос прописки будет в мобильном приложении "Дія". Или чиновник, который требует эту справку, сможет сам онлайн проверить — не нужно будет вообще носить с собой бумажки. Это революционный законопроект, он либерализирует максимально институт прописки. Отвязывают прописку от максимального количества жизненных ситуаций. Необходимо установить приложение "Дія", или на портале "Дія" авторизоваться, указать место, где вы хотите авторизоваться, прописаться", - объяснил министр.
По словам Федорова, если вы владеете недвижимостью и хотите прописаться, то такая прописка будет декларативной.
"Вы просто указываете адрес, он подтягивается очень удобно, и вы прописываетесь. Если вы хотите прописаться у другого человека, и вы не владеете этой недвижимостью, тогда этому человеку придет оповещение, ссылка, где ему нужно будет подписать или в приложении "Дія", или на портале "Дія" электронной подписью. Тем самым человек подтвердит, что вы у него прописываетесь, и произойдет процесс регистрации. То есть мы вообще убираем офлайн-составляющую, не нужно будет ходить в ЦНАП, или молодым ребятам в военкомат, все происходит чисто онлайн. С другой стороны, без вашего согласия в вашем доме, квартире никто не зарегистрируется", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У каждого совершеннолетнего есть паспорт с номером (но паспорта и номер могут поменяться) и ИНН - он уже на всю жизнь. Мы же говорим при т.н. "диджитализацию"?! Правильно?
Создается единый реестр избирателей с ИНН и номером паспорта, приходишь голосовать на любой участок, идентифицируешься по паспорту (если номер в реестре устарел, то паспорт+ИНН, а регистратор вносит соотв. пометку, как провели идентификацию), там тебе дают бюлетень, расписываешься на корешке, номер корешка заносят в реестр - все второй раз ты уже не проголосуешь!!!!
Никакие открепительные талоны не нужны, "Карусели" невозможны в принципе
Как по вашему, для чего вообще то приложение без "файлика"??? Если у кого то стоит то приложение, то и "файлик" (закрытый ключ) давно уже скачан и все что нужно узнать, это пароль к ключу, но в случае со смартфоном это уже дело техники (тут и клавиатурные шпионы подойдут и просто развод той же соседки в стиле "у закончился сертификат, мне нужно сделать запрос, давай через тебя, тебе сейчас запрос прийдет...." и если думает, что непроканает, то сильно заблуждаетесь!!!)
Но для лохов сойдёт и "Дія")))
Особенно в свете массы новостей про нечистых на руку регистраторов и подпольные офисы для незаконного завладения землей...
Але найцікавіше в іншому. Якщо власник квартири помирає, то прописана особа також набуває право власності, навіть якщо є заповіт на дітей, внуків чи родичів.