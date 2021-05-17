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Федоров рассказал об онлайн-регистрации места проживания: Без вашего согласия в доме или квартире никто не зарегистрируется

Федоров рассказал об онлайн-регистрации места проживания: Без вашего согласия в доме или квартире никто не зарегистрируется

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что планируется изменение процедуры прописки. Процесс будет полностью переведен в режим онлайн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Теперь вопрос прописки будет в мобильном приложении "Дія". Или чиновник, который требует эту справку, сможет сам онлайн проверить — не нужно будет вообще носить с собой бумажки. Это революционный законопроект, он либерализирует максимально институт прописки. Отвязывают прописку от максимального количества жизненных ситуаций. Необходимо установить приложение "Дія", или на портале "Дія" авторизоваться, указать место, где вы хотите авторизоваться, прописаться", - объяснил министр.

По словам Федорова, если вы владеете недвижимостью и хотите прописаться, то такая прописка будет декларативной.

"Вы просто указываете адрес, он подтягивается очень удобно, и вы прописываетесь. Если вы хотите прописаться у другого человека, и вы не владеете этой недвижимостью, тогда этому человеку придет оповещение, ссылка, где ему нужно будет подписать или в приложении "Дія", или на портале "Дія" электронной подписью. Тем самым человек подтвердит, что вы у него прописываетесь, и произойдет процесс регистрации. То есть мы вообще убираем офлайн-составляющую, не нужно будет ходить в ЦНАП, или молодым ребятам в военкомат, все происходит чисто онлайн. С другой стороны, без вашего согласия в вашем доме, квартире никто не зарегистрируется", - добавил он.

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Автор: 

жилье (905) Федоров Михаил (504) Дія (420)


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Топ комментарии
+12
Тепер крім грошей з банківських рахунків стануть online красти квартири і будинки?! Дуже зручно для....?!
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17.05.2021 09:38
+9
А смогу ли я, к примеру, использовать для подписи смартфон моей соседки - пенсионерки которая даст его мне на время?
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17.05.2021 09:33
+9
Невиданное поле для мошенничества.
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17.05.2021 09:52
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Ідіть у сраку.(С)
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17.05.2021 09:30 Ответить
Змістовно глибоко.
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17.05.2021 11:36 Ответить
Ми ж всі президенти. Нє?
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17.05.2021 11:42 Ответить
А согласие тоже онлайн? Или надо справки все таки носить?
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17.05.2021 09:31 Ответить
Это хорошая идея. Вопрос только, когда она начнет работать. Об этом ни слова
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17.05.2021 09:32 Ответить
Хорошая идея - это отмена прописки! Все остальное - профанация бурной деятельности, автоматизация маразма если хотите (за наши деньги кстати)
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17.05.2021 10:29 Ответить
а голосовать как тогда? Вот про это как то молчат все
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17.05.2021 10:37 Ответить
А как голосуют в США, Европе.....?
У каждого совершеннолетнего есть паспорт с номером (но паспорта и номер могут поменяться) и ИНН - он уже на всю жизнь. Мы же говорим при т.н. "диджитализацию"?! Правильно?
Создается единый реестр избирателей с ИНН и номером паспорта, приходишь голосовать на любой участок, идентифицируешься по паспорту (если номер в реестре устарел, то паспорт+ИНН, а регистратор вносит соотв. пометку, как провели идентификацию), там тебе дают бюлетень, расписываешься на корешке, номер корешка заносят в реестр - все второй раз ты уже не проголосуешь!!!!
Никакие открепительные талоны не нужны, "Карусели" невозможны в принципе
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17.05.2021 11:10 Ответить
PS А реестр избирателей, на самом деле давно есть - это база МВД с паспортами, к которой просто нужно дать доступ с определенными ограничениями
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17.05.2021 11:12 Ответить
ну вы даете! А как же зелю на второй срок?
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17.05.2021 12:12 Ответить
Он еще первый не отсидел, а после пожизненного второй срок уже не светит
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17.05.2021 16:03 Ответить
эти слова, да Богу в уши
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17.05.2021 16:13 Ответить
Це для всеукраїнських виборів нормально, а для місцевих потрібна прописка.
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17.05.2021 12:41 Ответить
Не обязательно, достаточно декларативной регистрации в громаде (например при наличии там у тебя недвижимости или бизнеса). Да, может возникнуть ситуация, когда ты будешь голосовать в нескольких громадах, но почему бы и нет?! Если там есть твои интересы (а в случае бизнеса и интересы громады) Да и сама громада решает регистрировать тебя или нет. Как по мне это даже плюс!
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17.05.2021 16:09 Ответить
Для мошенніків та тих хто готовий вбити за квартиру так, гарна ідея.
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17.05.2021 12:11 Ответить
А смогу ли я, к примеру, использовать для подписи смартфон моей соседки - пенсионерки которая даст его мне на время?
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17.05.2021 09:33 Ответить
Конечно.И не только соседки😉
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17.05.2021 10:02 Ответить
если еще уговорите ее отпечаток пальца поставить
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17.05.2021 10:06 Ответить
Куда поставить???? Читать разучились? Если у нее стоит "Дия", то ей просто придет уведомление, в котором она должна поставить свое согласия (авторизацию предоставляет та же самая "Дия" и кстати отпечатка не требуется - это телефон, а не сканер отпечатков)
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17.05.2021 10:32 Ответить
IDподпись нужна..файлик такой jks..На Приват24 можно получить если есть карта
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17.05.2021 10:39 Ответить
Спасибо Кэп!
Как по вашему, для чего вообще то приложение без "файлика"??? Если у кого то стоит то приложение, то и "файлик" (закрытый ключ) давно уже скачан и все что нужно узнать, это пароль к ключу, но в случае со смартфоном это уже дело техники (тут и клавиатурные шпионы подойдут и просто развод той же соседки в стиле "у закончился сертификат, мне нужно сделать запрос, давай через тебя, тебе сейчас запрос прийдет...." и если думает, что непроканает, то сильно заблуждаетесь!!!)
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17.05.2021 10:50 Ответить
На смартфоне не нужно. SmartID привязывает вас к номеру телефона и самому аппарату.. Кстати в последнее время очень участились случаи банковских афер с карточками и счетами клиентов. Причем, по словам самих безопасников, используются данные, которые мошенники могли получить только из "Дии". О чем вменяемые раньше и предупреждали.
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17.05.2021 10:59 Ответить
авторизация в дии через что идет? Просто взять телефон неполучиться никак
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17.05.2021 11:46 Ответить
с фейс АйДи вряд ли...
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17.05.2021 10:19 Ответить
А вообще мне все больше и больше нравится это "государство в смартфоне" Вот когда можно будет в Раде голосовать онлайн - вот тогда я и пойду в депутаты. Буду работать с Омана. И зарплату мне туда высылайте.
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17.05.2021 09:36 Ответить
Но это не точно (с)
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17.05.2021 09:37 Ответить
Тепер крім грошей з банківських рахунків стануть online красти квартири і будинки?! Дуже зручно для....?!
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17.05.2021 09:38 Ответить
Якщо хакери створили гармидер в Штатах з нафтопроводом, то це запросто.
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17.05.2021 09:45 Ответить
А якщо порівняти кібервійська США з українськими, які тільки в зародку, то складається враження, що клоуни стараються для злочинців. Красти в Україні вже нема чого, залишилась земля, пара державних підприємств і все, а квартир багато. Для злочинців неоране поле.
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17.05.2021 10:57 Ответить
молодым ребятам это понравится. Бабушкам и дедушкам, которым будет приходить ссылка, не очень)
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17.05.2021 09:44 Ответить
Я тут вже писав що люди пішли подавати заяви на субсидії, а там бланків нема. Так мені тут відповіли(не буду тикати пальцем), а слабО скачати з посилання і роздрукувати? Як 80+ скачають і роздрукують? Вони про тирнет тільки чули краєм вуха.
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17.05.2021 09:51 Ответить
Наших собес попросил не суваться к ним до 24 числа. Пока не готова новая форма на подачу субсидий и они пока не знают, как это будет выглядеть. Включая и подачу заявлений в режиме онлайн. Да и субсидий за прошлый месяц пока нет
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17.05.2021 09:56 Ответить
Невиданное поле для мошенничества.
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17.05.2021 09:52 Ответить
Цікаво... А якщо я не авторизуюсь в ДІЯ зараз, а за кілька років....а там вже 10 індусів приписано ???
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17.05.2021 09:54 Ответить
10 з зеків. А вони вміють. Й виселять вас.
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17.05.2021 10:27 Ответить
Не. Ну конечно пусть делают государство в смартфоне. Только и по смартфону каждому выдадут. Ремонт, связь и прочие издержки с этим связанные - за счет Бени и Осла. А так куча чиновников - бездельников живут за счет пенсионеров. Плюс бабуся должна спонсировать Эпл.
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17.05.2021 10:00 Ответить
Фееричный наркоманскийй бред от зелупы - для зелёного быдла,которое все схавает.В цивилизации уже давно нет никакой "прописки/регистрации",а всего лишь могут попросить подтвердить адрес проживания.
Но для лохов сойдёт и "Дія")))
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17.05.2021 10:05 Ответить
А у нас чо, прописка есть?
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17.05.2021 10:10 Ответить
И почему-то сразу верится!
Особенно в свете массы новостей про нечистых на руку регистраторов и подпольные офисы для незаконного завладения землей...
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17.05.2021 10:16 Ответить
чушь!
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17.05.2021 10:25 Ответить
Зараз на роблять.... поїдете у відпустку , повернетесь а там 10 у квартирі й усі прописані, а потім доводь що ти не верблюд... тут з бумажками Ілья Ківа стає "кандидат" наук а то онлайн.... пздц наближається... буде не сумно.
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17.05.2021 10:25 Ответить
ещё один подарочек после пенсий только в банке. Кретины, которые дорвались до IT - игрушек.
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17.05.2021 10:30 Ответить
Важно не путать РЕГИСТРАЦИЯ а не прописка. Прописка в Украине давно отменена.
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17.05.2021 10:42 Ответить
Глупость это и последствия непредсказуемые. И кто это впарил в зеленый мозг это диджилитализацию?...
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17.05.2021 11:09 Ответить
Прикол в тому, щоб прописати когось у себе в квартирі, навіть короткотерміново на якийсь період, потрібна ваша згода, але виписати ви не зможете, без його заяви на виписку. Якщо прописана вами особа не хоче виписуватись, то ви мусите іти в суд і через суд виписувати, а суд може вам і відмовити, якщо ця особа заявить, що не має куди прописатись, вірніше зареєструватись.
Але найцікавіше в іншому. Якщо власник квартири помирає, то прописана особа також набуває право власності, навіть якщо є заповіт на дітей, внуків чи родичів.
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17.05.2021 11:12 Ответить
у нас без согласия квартиры отжимают, а он про прописку
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17.05.2021 12:23 Ответить
 
 