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Сверхурочная работа ведет к резкому повышению риска преждевременной смерти, – данные ВОЗ и МОТ

Если работать 55 ч или более в неделю (≥11 ч в день на пятидневке) вместо адекватных 35-40 ч, риск получить инсульт повышается на 35%, а ишемическую болезнь сердца – на 7%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения и Международная организация труда.

Авторы исследования провели первый глобальный анализ потерь жизни и здоровья, связанных с продолжительной работой. Были учтены данные 37 исследований ишемии с >768 000 участников, и 22 исследований инсульта с >839 000 пациентов на уровнях от регионального до глобального в 154 странах с 1970 по 2018 год.

Нынешние тенденции неутешительные, отмечается в докладе: количество работающих сверхурочно составляет 9% от общей численности населения в мире – и цифра растет.

Связанные со сверхурочной работой риски особенно велики для мужчин (72% смертей от этих причин), работников среднего и пожилого возраста, а также людей, живущих в западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Большинство зарегистрированных смертей приходилось на людей в возрасте 60-79 лет, которые работали ≥55 ч в неделю в возрасте 45—74 лет.

Хронический "перебор" с работой привел в 2016 году к совокупным 745 000 смертям от инсульта (398 000) и ишемии (347 000), что на 29% больше, чем в 2000-м. За эти 16 лет количество смертей от сердечных заболеваний из-за увеличения рабочей недели выросло на 42%, от инсульта – на 19%.

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Директор департамента ВОЗ по вопросам окружающей среды и здоровья Мария Нейра подчеркнула: работать ≥55 ч в неделю – серьезная угроза для здоровья. "Всем нужно понять, что продолжительное рабочее время приводит к преждевременной смерти".

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил после появления этого отчета, что "никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа".

Он отметил, что при пандемии COVID-19 удаленка стала нормой во многих отраслях, часто стирая границы между домом и работой. Те, кто не потерял работу, теперь зачастую вынуждены работать больше и интенсивнее, и это воспринимается часто работодателями как "новая норма".

"Правительствам, работодателям и работникам нужно сообща согласовать ограничения на количество работы", – подчеркивается в пресс-релизе ВОЗ и МОТ.

В ВОЗ высказались за принятие законов, постановлений и политик, запрещающих переработку и обеспечивающих максимальные ограничения рабочего времени.

ВОЗ (777) МОТ (10) работа (599)


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Топ комментарии
+7
если работа в приносит удовлетворение, то можно работать бесконечно...и не уставать, а если работа каторга ...тут и по 4часа в день мучение
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17.05.2021 09:36
+6
От работы кони дохнут.
Народная мудрость.ВОС и МОТ немного припоздали.
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17.05.2021 09:43
+4
"Выбери себе работу по душе, и тебе не придётся работать ни одного дня в своей жизни" (с)
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17.05.2021 10:27
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Потрібно менше пити.

В Японії найбільше трудоголіків, але там найдовше живуть.
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17.05.2021 09:33 Ответить
Така робота виснажує і з"являється хронічна втома.
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17.05.2021 09:41 Ответить
В Японии перенаселение,они больше стоят в очередях,а потом работу погоняют.
Они больше очередиголики.
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17.05.2021 09:45 Ответить
Ось як можна спортворити інфу. В Японії найдовше живуть на тих островах де немає промисловості та населення веде традиційний, повільний спосіб життя.
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17.05.2021 09:55 Ответить
...не поспішайте жити.
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17.05.2021 10:28 Ответить
Та вмирають прямо на робочому місці. У японців навіть окремий термін щоб називати такі випадки - каросі.
До речі працелюбна Південна Корея світовий лідер по вживанню спиртного.
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17.05.2021 11:51 Ответить
если работа в приносит удовлетворение, то можно работать бесконечно...и не уставать, а если работа каторга ...тут и по 4часа в день мучение
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17.05.2021 09:36 Ответить
... если работа в приносит удовлетворение... - дик за таке повинен платити сам робітник. )))
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17.05.2021 09:57 Ответить
Если водка мешает работе, так ну её на ... , такую работу )
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17.05.2021 10:42 Ответить
"Выбери себе работу по душе, и тебе не придётся работать ни одного дня в своей жизни" (с)
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17.05.2021 10:27 Ответить
Первый раз в жизни я согласен с выводами этих ненужных организаций.... Хотя, зная кем они финансируются, даже в этих выводах можно найти подвох! Не просто так эти заявления делаются..
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17.05.2021 09:42 Ответить
Ага, уши коммунистов торчат. Это же при них был 8-часовой рабочий день. ))
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17.05.2021 10:27 Ответить
О тож!
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17.05.2021 11:16 Ответить
От работы кони дохнут.
Народная мудрость.ВОС и МОТ немного припоздали.
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17.05.2021 09:43 Ответить
раніше люди знали це від здорового глузду, зараз від науки.
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17.05.2021 10:46 Ответить
Любая работа ведет к повышению риска преждевременной смерти, как говорят в Исраиле: -
"От работы кони дохнут!"
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17.05.2021 09:43 Ответить
пенсионный фонд ставит лайк сверхурочной работе!
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17.05.2021 09:43 Ответить
да и работа в целом!))))
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17.05.2021 09:48 Ответить
Китайці, японці працюють по 12 годин на добу.
І їх аж ніяк не 9 %.
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17.05.2021 09:49 Ответить
И южнокорейцы тоже. Но, я считаю, это ненормально. У японцев, кстати, суицидов очень много. Не в последнюю очередь из-за этого фактора.
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17.05.2021 10:25 Ответить
В Великобритании сейчас работаю по 12 часов на фабрике на ногах постоянно с 6 утра до 18. Но три дня в неделю если не брать дополнительные но после этих трёх дней сутки отходить надо.И таких работ валом не знаю кто придумал 12 часов рабочий день....
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17.05.2021 10:45 Ответить
В Британії і все ???
Ви нічого не знаєте про роботу в Україні.
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17.05.2021 10:56 Ответить
Я говорил за Британию но знаю так же работают и в других странах Польше и так далее сейчас такой тренд выжимают с работников по полной.
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17.05.2021 12:55 Ответить
12 часов на ногах... Первое что приходит на ум - серьёзные проблемы с сосудами ног после 40 лет.
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17.05.2021 15:57 Ответить
Такая работа явно здоровья не добавляет.
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17.05.2021 16:30 Ответить
Надо просто перестать работать (тм)
Сверхурочная работа ведет к резкому повышению риска преждевременной смерти, – данные ВОЗ и МОТ - Цензор.НЕТ 4715
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17.05.2021 09:55 Ответить
Шож це таке коїться??? Жодного відпочинку у п'ятизіркових готелях на Мальдівах, Гавайях чи Багамах. Це ж так і здохнути можна. )))
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17.05.2021 10:01 Ответить
Ещё и за гос счёт. Правда?
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17.05.2021 10:03 Ответить
Звісно. Спочатку їдеш за гос счет, потім трошки доплачуєш і береш кращий номер, пляж і ресторан - набагато дешевше, рекомендую. Я тільки так і роблю. )))
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17.05.2021 10:32 Ответить
если работа депутатская:- баня, водка, девки, заморские пляжи, бесплатная медицина, комфортабельные дома, прислуга...

то хто мне скажить шо от неё ОН здохнет?
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17.05.2021 09:55 Ответить
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов.
Не благодарите, Ваш кэп.
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17.05.2021 09:59 Ответить
Не бойся работа, я тебя не трону!
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17.05.2021 10:09 Ответить
Спасибо, Кэпы!
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17.05.2021 10:23 Ответить
Сверхурочная работа ведет к резкому повышению риска преждевременной смерти, – данные ВОЗ и МОТ - Цензор.НЕТ 615
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17.05.2021 11:02 Ответить
Ну, в ВОЗе точно от перерабатывания не помрут - скорее от нихренанеделания.
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17.05.2021 11:04 Ответить
Сверхурочная работа ведет к резкому повышению риска преждевременной смерти, – данные ВОЗ и МОТ - Цензор.НЕТ 1617
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17.05.2021 11:04 Ответить
Гы, так любая работа приближает смерть. Разве нужно было создавать организацию этих безвельников чтоб это понять?
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17.05.2021 11:07 Ответить
А 8 часов работы на работе, потом 8 часов работы дома(для семьи) 2 часа на еду, дорогу, туалет.... 6 оставшихся сон. То работой что считать, 8 или 16 часов, и там и там работа как никак...
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17.05.2021 14:08 Ответить
 
 