США и Дания обеспокоены из-за наращивания военного присутствия РФ в Арктике, - Госдеп

США и Дания разделяют беспокойство по наращиванию российского военного присутствия в Арктике.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента по случаю визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Данию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Соединенные Штаты и Королевство Дания разделяют озабоченность по поводу увеличения российского военного присутствия в Арктике. Мы согласны с важностью защиты критически важной инфраструктуры в регионе", – говорится в сообщении.

Кроме того, США приветствовали недавнее решение Дании инвестировать $245 млн в оборону Северной Атлантики и Арктики. В заявлении также подчеркивается взаимное обязательство поддерживать Арктику стабильной и безопасной.

"Соединенные Штаты рассматривают Арктический регион как свободный от конфликтов, где страны действуют ответственно и где экономическое развитие и инвестиции происходят стабильно и прозрачно, с уважением к окружающей среде и интересам и культуре коренных народов", – отметили в Госдепе.

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