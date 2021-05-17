РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5973 посетителя онлайн
Новости
2 262 15

США и Дания обеспокоены из-за наращивания военного присутствия РФ в Арктике, - Госдеп

США и Дания обеспокоены из-за наращивания военного присутствия РФ в Арктике, - Госдеп

США и Дания разделяют беспокойство по наращиванию российского военного присутствия в Арктике.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента по случаю визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Данию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Соединенные Штаты и Королевство Дания разделяют озабоченность по поводу увеличения российского военного присутствия в Арктике. Мы согласны с важностью защиты критически важной инфраструктуры в регионе", – говорится в сообщении.

Кроме того, США приветствовали недавнее решение Дании инвестировать $245 млн в оборону Северной Атлантики и Арктики. В заявлении также подчеркивается взаимное обязательство поддерживать Арктику стабильной и безопасной.

"Соединенные Штаты рассматривают Арктический регион как свободный от конфликтов, где страны действуют ответственно и где экономическое развитие и инвестиции происходят стабильно и прозрачно, с уважением к окружающей среде и интересам и культуре коренных народов", – отметили в Госдепе.

Читайте также: Россия начала масштабные военные учения в Арктике

Автор: 

Арктика (74) Дания (581) россия (95361) США (26401)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Как всегда, кацапы своим присутствием загадят всю Арктику !
показать весь комментарий
17.05.2021 09:51
+4
Надеюсь обеспокоенность глубокая
показать весь комментарий
17.05.2021 09:53
+2
Та притоплюйте все кацапське шо там совається...з формулюванням "зіштовхнулися з айсбергом"
показать весь комментарий
17.05.2021 09:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та притоплюйте все кацапське шо там совається...з формулюванням "зіштовхнулися з айсбергом"
показать весь комментарий
17.05.2021 09:47 Ответить
в часи премєрства ю.єханурова на данські арктичні об,єкти українськими анами завозили паливо
показать весь комментарий
17.05.2021 10:10 Ответить
Как всегда, кацапы своим присутствием загадят всю Арктику !
показать весь комментарий
17.05.2021 09:51 Ответить
Надеюсь обеспокоенность глубокая
показать весь комментарий
17.05.2021 09:53 Ответить
По самі гланди )
показать весь комментарий
17.05.2021 09:59 Ответить
такая глубокая ,что кацапсины могут 100 лет срать в их озабоченность и мельче она не станет!
показать весь комментарий
17.05.2021 10:00 Ответить
та ладно Дания вроде как давала добро на достройку северкацапскогопотока...... а тут такое.....
показать весь комментарий
17.05.2021 09:59 Ответить
З язика зняли!
показать весь комментарий
17.05.2021 10:39 Ответить
Обеспокоенность это мировой тренд.
показать весь комментарий
17.05.2021 10:00 Ответить
Дания,ну не смешите.та они немцам здались за 6 часов!быстрее всех!
показать весь комментарий
17.05.2021 10:12 Ответить
А ничего, что численность населения Дании была в 1940 г 38000 мл
Из них дети , старики , женщины.Состав армии 15 000 человек. А ты в курсе, что немцы на 18 день уже взяли Житомир?Что же твой СССР так быстро пятился?И пять лет не мог выбить немцев из страны.
Ты лучше расскажи. как Сталин с одной винтовкой на пятерых отправлял людей на убой,
показать весь комментарий
17.05.2021 11:09 Ответить
Парашка-то таке,Де не призупиниться-там нащщить,де зупиниться-там усе нвколо загадить.
показать весь комментарий
17.05.2021 10:16 Ответить
надо просто разделить там все по-честному и причин для конфликта не будет... вот Китай какого беса туда лезет все понять не могу...
показать весь комментарий
17.05.2021 10:58 Ответить
Как можно серьёзно к таким новостям относится после того как сумасшедшая немецкая бабка закрывает современные АЭС и просит своего дружка Вову по дну балтийского моря вторую ветку газопровода провести.
показать весь комментарий
17.05.2021 11:35 Ответить
то москалей так санкции давят, шо они уже от них в Арктику повылазили
показать весь комментарий
17.05.2021 11:53 Ответить
 
 