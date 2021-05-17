США и Дания обеспокоены из-за наращивания военного присутствия РФ в Арктике, - Госдеп
США и Дания разделяют беспокойство по наращиванию российского военного присутствия в Арктике.
Об этом говорится в заявлении Госдепартамента по случаю визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Данию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Соединенные Штаты и Королевство Дания разделяют озабоченность по поводу увеличения российского военного присутствия в Арктике. Мы согласны с важностью защиты критически важной инфраструктуры в регионе", – говорится в сообщении.
Кроме того, США приветствовали недавнее решение Дании инвестировать $245 млн в оборону Северной Атлантики и Арктики. В заявлении также подчеркивается взаимное обязательство поддерживать Арктику стабильной и безопасной.
"Соединенные Штаты рассматривают Арктический регион как свободный от конфликтов, где страны действуют ответственно и где экономическое развитие и инвестиции происходят стабильно и прозрачно, с уважением к окружающей среде и интересам и культуре коренных народов", – отметили в Госдепе.
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Из них дети , старики , женщины.Состав армии 15 000 человек. А ты в курсе, что немцы на 18 день уже взяли Житомир?Что же твой СССР так быстро пятился?И пять лет не мог выбить немцев из страны.
Ты лучше расскажи. как Сталин с одной винтовкой на пятерых отправлял людей на убой,