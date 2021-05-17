За неделю огонь унес жизни 20 человек, на водных объектах погибли 25, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 10.05 по 16.05) во время пожаров погибли 20 человек, на водных объектах - 25.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Так, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 930 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 143 человека.

Ликвидировано 1 тыс. 496 пожаров, спасены во время пожаров 133 человека и не допущено уничтожение огнем 424 зданий и 39 ед. техники.

Во время пожаров погибли 20 человек.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 284 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 563 взрывоопасных предмета.

В течение недели на водных объектах погибли 25 человек.