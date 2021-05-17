Террористы стянули 17 танков на полигон вблизи Мирного. Около Донецка зафиксированы 2 БПМ и БТР врага, - СЦКК

Согласно отчету СММ ОБСЕ №111 / 2021 от 15 мая, Миссия продолжает фиксировать факты запрета допуска представителей, систематического препятствования работе патрулей и полетам БПЛА СММ со стороны ОРДЛО.

Как информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на данные отчета СММ ОБСЕ, украинская сторона СЦКК заявляет об увеличении числа грубых нарушений со стороны террористов на Донбассе.

"14 мая патруль СММ обнаружил 17 танков на полигоне вблизи населенного пункта Мирное, которые находились за пределами выделенных мест хранения вооружения. 13 мая, с помощью БПЛА, наблюдатели СММ зафиксировали недалеко от Донецка, в населенном пункте Кальмиусское 2 единицы БМП, 1 бронетранспортер БТР-80, траншейную машину и 3 МТ-ЛБ. Еще по 2 единицы БМП обнаружены в населенных пунктах Петровское и Надаровка. Вся выявленная военная техника принадлежит вооруженным формированиям РФ и находится в зоне безопасности", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что случаи запрета допуска представителей СММ со стороны наемников РФ фиксируются ежедневно.

"В частности, на блокпосту возле Горловки вооруженный член незаконных формирований РФ не пропустил патруль СММ, сославшись на "нестабильную ситуацию с безопасностью в этом районе". А в пункте пропуска Вознесеновка, в 65 км от Луганска, наемник РФ вообще приказал команде Миссии покинуть этот район", - добавили в украинской стороне в СЦКК.

Также сообщается, что БПЛА Миссии систематически подвергаются глушению, однако участились случаи подавления сигнала летательных аппаратов еще на взлете с помощью средств РЭБ, которые расположены на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Такой случай был зафиксирован у Железного, команде Миссии не удалось запустить БПЛА среднего радиуса действия из-за постоянного препятствия сигнала GPS в результате глушения.

Выполняя запланированные полеты вдоль линии разграничения, за отчетный период БПЛА СММ различных радиусов действия подвергался препятствиям свыше 10 раз.

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