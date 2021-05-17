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Новости Агрессия России против Украины
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Террористы стянули 17 танков на полигон вблизи Мирного. Около Донецка зафиксированы 2 БПМ и БТР врага, - СЦКК

Террористы стянули 17 танков на полигон вблизи Мирного. Около Донецка зафиксированы 2 БПМ и БТР врага, - СЦКК

Согласно отчету СММ ОБСЕ №111 / 2021 от 15 мая, Миссия продолжает фиксировать факты запрета допуска представителей, систематического препятствования работе патрулей и полетам БПЛА СММ со стороны ОРДЛО.

Как информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на данные отчета СММ ОБСЕ, украинская сторона СЦКК заявляет об увеличении числа грубых нарушений со стороны террористов на Донбассе.

"14 мая патруль СММ обнаружил 17 танков на полигоне вблизи населенного пункта Мирное, которые находились за пределами выделенных мест хранения вооружения. 13 мая, с помощью БПЛА, наблюдатели СММ зафиксировали недалеко от Донецка, в населенном пункте Кальмиусское 2 единицы БМП, 1 бронетранспортер БТР-80, траншейную машину и 3 МТ-ЛБ. Еще по 2 единицы БМП обнаружены в населенных пунктах Петровское и Надаровка. Вся выявленная военная техника принадлежит вооруженным формированиям РФ и находится в зоне безопасности", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что случаи запрета допуска представителей СММ со стороны наемников РФ фиксируются ежедневно.

"В частности, на блокпосту возле Горловки вооруженный член незаконных формирований РФ не пропустил патруль СММ, сославшись на "нестабильную ситуацию с безопасностью в этом районе". А в пункте пропуска Вознесеновка, в 65 км от Луганска, наемник РФ вообще приказал команде Миссии покинуть этот район", - добавили в украинской стороне в СЦКК.

Также сообщается, что БПЛА Миссии систематически подвергаются глушению, однако участились случаи подавления сигнала летательных аппаратов еще на взлете с помощью средств РЭБ, которые расположены на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Такой случай был зафиксирован у Железного, команде Миссии не удалось запустить БПЛА среднего радиуса действия из-за постоянного препятствия сигнала GPS в результате глушения.

Выполняя запланированные полеты вдоль линии разграничения, за отчетный период БПЛА СММ различных радиусов действия подвергался препятствиям свыше 10 раз.

Читайте также: Террористы блокируют полеты беспилотников ОБСЕ и продолжают хаотичное минирование территории, - отчет Миссии

Автор: 

беспилотник (3535) боевик (16779) ОБСЕ (4871) Донбасс (26955) СЦКК (725)


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Продолжаем смотреть в глаза? Или пакуем чемоданы а, зеленомордые, слуги?
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17.05.2021 10:23 Ответить
В ОБСЕ полно рашкиных фсбэшников . Надо раше поставить условие - раз есть НЕДОПУСКИ на территорию оккупированных земель, ВЫГНАТЬ ИЗ ОБСЕ ВСЕХ кацапов и отправить их на загаженную разваленную родину
А то они ОЧЕНЬ ХОРОШО УСТРОИЛИСЬ со своими семьями жить в Вене на хороших зарплатах от стран ЕС . И вставляют палки в колёса ОБСЕ
Делают кацапы из европейцев идиотов , а сами всю Вену как мухи обсели
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17.05.2021 10:41 Ответить
Справка для непосвящённых
Штаб квартира ОБСЕ находится В САМОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ВЕНЫ в Хофбурге , где жили императоры . Вот где кацапы присели !!! И изгнать их оттуда по примеру чехов будет полезно всему миру,

Терористи стягнули 17 танків на полігон поблизу Мирного. Біля Донецька зафіксовані 2 БПМ і БТР ворога, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8745
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17.05.2021 10:48 Ответить
Угу,как бы не так! Вы что батенька,сегодня родились? Там где козломордские свиньи присели на минутку-там через две минутки уже будут ггромко бе-е-екать: -Это исконно русские земли,деды воевали-значит мы имееим право! И изгнать их оттуда можно только при помощи мощного подсрачника,от которого у паРашеской гопоты будут сильно сотрясены мозги,как ныне у ихнего любимого,обожаемого , "не сповна розуму" сЦаря!
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17.05.2021 13:41 Ответить
Пора джавелины испробовать ,разьездились падлы ...
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17.05.2021 10:41 Ответить
А шахтёры танки всё откапывают и откапывают... Уже до средств РЭБ дорыли. Ниже залежи управляемых ракет и ЯО, надеюсь так глубоко не копнут.
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17.05.2021 12:18 Ответить
 
 